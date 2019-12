Fostul executor judecătoresc din Craiova, Mihai Drăgoi, căutat de autorităţi după ce a înşelat zeci de persoane cărora le promitea apartamente ieftine, a ajuns vineri în arestul IPJ Dolj, după ce Curtea de Apel Craiova a confirmat mandatul de arestare preventivă emis pe numele lui. Drăgoi nu a contestat decizia.

Acesta a fost prins miercuri, la Iaşi, după ce a încercat să plătească mai multe cumpărături cu bani falşi. Pe numele său era emis mandat de arestare preventivă în lipsă încă din luna martie.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova l-au acuzat pe Mihai Drăgoi de 29 de infracţiuni, printre care înşelăciune în formă continuată, abuz în serviciu, fals în înscrisuri şi abuz de încredere.

Mihai Drăgoi a fost procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, avocat, iar apoi a intrat în rândul executorilor judecătoreşti.

În timp ce era executor judecătoresc, acesta le-ar fi promis mai multor persoane că le ajută să câştige apartamente scoase la licitaţie în urma unor executări silite. Unii dintre păgubiţi povestesc că i-au dat fostului executor zeci de mii de euro.

„În vara anului 2017 am ajuns la el, prin una din angajatele lui pe care o cunoşteam în particular. Eram în căutarea unui apartament prin modalitatea asta, executare silită, şi persoana respectivă mi-a spus că lucrează la cabinetul lui Mihai Drăgoi şi că au un apartament şi ar putea să mi-l ofere pentru o sumă mai mică decât cea de pe piaţă. Am fost cu ea pe o stradă în Craiova, la cabinetul lui, am discutat, mi-a arătat dosarul cu toate actele premergătoare, schiţa apartamentului şi restul documentaţiei şi am convenit că voi cumpăra apartamentul respectiv. Iniţial era vorba de suma 68 de mii de euro. I-am achitat în două tranşe. M-am oprit la 53 de mii de euro. Urma să facă o negociere cu banca de la Bucureşti şi să ne oprim la suma respectivă: 53 de mii. Banii i-am înmânat cash, în birou, în două tranşe, în urma unor procese verbale. Mi s-a tăiat şi o chitanţă, chitanţă de mână, semnată în alb de el, iar la ultima tranşă de bani nu a mai participat, era doar angajata lui”, povesteşte una din dintre clientele păgubite.

Femeia spune că a început să aibă îndoieli în momentul în care a văzut că Mihai Drăgoi nu se întâlneşte cu ea şi nici la telefon nu-i răspunde.

„Am început să am urme de îndoială după ce am achitat a doua jumătate a banilor, deoarece nu aveam niciodată contact telefonic direct cu Mihai Drăgoi. Ţineam legătura doar cu angajata acestuia. Imediat după ce am conştientizat, în următoarea zi, am fost şi am făcut plângere penală la Tribunal. La două săptămâni am fost audiată, am dus actele pe care le aveam pentru sumele pe care le oferisem”, a mai spus femeia.

Fostul executor şi-a concediat toţi angajaţii şi le-a lăsat pe birou o scrisoare în care le spunea că a plecat în Grecia. Reprezentanţii Camerei Executorilor din Dolj, care au venit să-i preia dosarele, au descoperit că acesta fura banii oamenilor.

„A lăsat bilet la birou, da, că el a plecat în Grecia. Le-a desfăcut contractele de muncă la salariaţi. (…) Am rămas profund mâhnit când am aflat, atunci, că a păcălit oamenii şi nu mi-a venit să cred până în momentul când am văzut, că ne-am dus…, am format o comisie de la Cameră, şi ne-am dus de am preluat dosarele şi le-am predat la un coleg. Abia atunci au venit sesizări de la diferite persoane, dar încă nu aveam o certitudine ce şi cum, până a stabilit parchetul. Au sesizat faptul că i-au dat bani ca să le dea imobile la licitaţie, apartamente. Şi au prezentat procese verbale cum că a încasat banii. Îmi aduc aminte de un proces verbal, o doamnă i-a dat 52 mii euro pentru un apartament în Craiova. Ceea ce era total în afara procedurii de executare silită imobiliară”, a declarat Constantin Cerbulescu, preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Craiova.