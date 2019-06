Mirela Toc, o funcţionară din cadrul Primăriei Timişoara care a depus împotriva lui Nicolae Robu şi a şefilor ei plângeri penale, nu a fost primită în USR.

Femeia a scris pe pagina sa de Facebook că a luat decizia de a se înscrie în USR Timişoara şi a trimis o cerere de adeziune în acest sens.

Însă, prin intermediul unui e-mail, funcţionarul public a fost informat de către biroul local al USR Timişoara că nu este acceptată în partid, pe motiv că formaţiunea nu vrea să intre în conflict cu administraţia locală şi nici să-i facă „probleme" Mirelei Toc.

„Am crezut că cei de la USR vor fi parteneri sinceri şi hotărâţi ce vor lupta cu adevărat împotriva oricărui abuz şi încălcare a legii din administraţia locală. Am fost impresionată de elanul şi determinarea liderilor USR de la Bucureşti, Barna şi Clothilde. Dar şocul vieţii mele a fost atunci când m-am decis să mă înscriu în organizaţia USR şi am fost respinsă, iar motivul pentru care am fost refuzată se referă tocmai la poziţia mea intransigentă împotriva faptelor de corupţie şi împotriva abuzurilor săvârşite de către şefi din Primăria Timişoara. USR Timiş declară că nu doreşte să intre în conflict cu administraţia locală şi chipurile să nu am eu probleme. USR Timiş mi-a dovedit că nu diferă cu nimic faţă de restul partidelor şi ceea ce face la ora actuală nu este decât o intoxicare a masei mari de votanţi, pentru că ei au nevoie doar de membrii executanţi şi supuşi care să netezească drumul spre victorie al şefilor de partid care s-au dovedit o gaşcă banală strânsă cu un scop precis pe malurile Begăi. USR nu face decât să orchestreze un circ aşa zis democratic pentru a pune mâna pe administraţia locală, dar fără să deranjeze sistemul", a scris Mirela Toc.

Funcţionarul a făcut public şi e-mail-ul primit de la USR Timişoara, prin care este informată că nu este acceptată în partid. Astfel, în text scrie că „Biroul Local a votat să nu vă acorde statutul de membru. Această decizie a fost luată şi motivată de unele dintre disputele publice în care sunteţi implicată. (…) Biroul local al USR Timişoara a considerat că adeziunea dumneavoastră va reprezenta o direcţie de atac a actualei administraţii, atât la adresa dumneavoastră cât şi a USR”. De asemenea, Mirela Toc este invitată să fie aproape de USR Timişoara în calitate de simpatizant.

În ultimii ani, Mirela Toc i-a acuzat pe şefii săi din Primăria Timişoara, inclusiv pe Nicolae Robu, de ilegalităţi şi abuzuri. De altfel, funcţionarul public a depus inclusiv plângeri penale împotriva primarului Timişoarei şi a altor şefi din instituţie.

„În urmă cu 12 ani m-am angajat la Primărie pe post de consilier superior. Mi-am îndeplinit şi aici sarcinile de serviciu cu răspundere şi onestitate. Dar faptele de corupţie ce le-am descoperit încă de pe vremea fostului primar le-am dezvăluit în plângeri penale şi o mulţime de sesizări. În ciuda acestor situaţii neplăcute, atât pentru mine, dar mai ales pentru fostul primar, nu şi-a permis nimeni din primărie să mă ameninţe sau să mă supună la vreo formă de presiune sau să săvârşească vreun abuz asupra mea. În schimb, de la venirea actualului primar la conducerea primăriei, abuzurile, nedreptăţile şi şicanele s-au dezlănţuit asupra mea ca un uragan. Formele de presiune şi abuz au cunoscut toate formele şi aspectele ce le puteţi găsi în manualele de teroare psihologică, metode ce le poate face un om sau mai mulţi oameni asupra unei victime", a scris Mirela Toc pe pagina sa de Facebook.

Foto: Mirela Toc/ Facebook