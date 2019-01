Un comentator îl întreabă pe Gabriel Leş dacă este adevărat că nu a făcut armata şi dacă a ţinut vreodată O ARMĂ în mână.



Ministrul spune că nu a efectuat stagiul militar, deoarece era student şi până la terminarea studiilor se trecuse deja la armata de profesionişti. „Cât despre abilităţile de a mânui o armă, cred că rezultatele obţinute la concursurile de tir pot sta mărturie”, a scris Leş pe Facebook.



Gabi Olar: „E adevărat că n-aţi satisfăcut stagiul militar? Cam ce lucru credeţi că vă îndreptăţeşte să fiţi Ministrul Apărării (lăsaţi la o parte bazaconia cu acele cursuri ale CNA)? Aţi ţinut vreodată în mână o armă?”



Gabriel Leş: „Dle Gabi Olar, nu am efectuat stagiul militar dintr-un motiv foarte simplu: eram student. Iar până la terminarea studiilor, România trecuse la armată de profesionişti. Cât despre abilităţile de a mânui o armă, cred că rezultatele obţinute la concursurile de tir pot sta mărturie”.

SCANDALUL prelungirii mandatului şefului Statului Major. Ministrul Apărării: L-am contactat direct şi din timp pe preşedinte, însă reacţia a fost: Preşedintele este Ocupat!

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, susţine, referitor la scandalul prelungirii mandatului şefului Statului Major al Apărării, că l-a contactat direct şi din timp pe preşedintele Klaus Iohannis pentru a rezolva situaţia, însă reacţia Administraţiei Prezidenţiale a fost că preşedintele este ocupat.



Ministrul Apărării Naţionale vine cu câteva precizări, pe Facebook, referitor la scandalul prelungirii cu un an a mandatului şefului Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, decizie luată de preşedintele Klaus Iohannis.



"Din perspectivă legală, s-a speculat asupra faptului că ministrul Apărării nu a respectat condiţia ce prevede că propunerea trebuie să vină din rândul şefilor categoriilor de forţă, sau de locţiitor SMAp. Doresc să clarific pe această cale, încă o dată, că eu nu am mers la Cotroceni cu o propunere în plic. În realitate, am solicitat CSAT avizul pentru a numi un general al armatei române cu recunoaştere internaţională în poziţia de şef al Statului Major al Forţelor Terestre, urmând ulterior să emit ordinul de ministru aferent. Numai după aceste etape preliminare propunerea putea fi înaintată către preşedinte spre emiterea decretului de numire, aceasta fiind pasul procedural final", scrie Gabriel Leş, pe Facebook.



Ministrul Apărării îl acuză pe preşedintele Klaus Iohannis că "a respins în mod reflex, fără argumente, solicitarea iniţială (care este în fapt apanajul ministrului), anulând întregul eşafodaj pe care se întemeia procedura legală de numire".



"Teza conform căreia am mers la Cotroceni pentru a solicita emiterea unui decret de numire (sau a mai multora) pentru o persoană neeligibilă este profund neadevărată. Lipsa dialogului a fost cea de-a doua linie de argumentare prin care s-a încercat culpabilizarea celor implicaţi în procedură. Vă pot spune, ca am avut numeroase iniţiative de a dialoga pe această temă cu Palatul Cotroceni. Deşi este de notorietate tensiunea care există între guvern şi preşedinţie, am făcut tot posibilul pentru a evita o stare de ostilitate, şi subsecvent un blocaj. Eu înţeleg rolul ministrului Apărării ca fiind un personaj discret, dar activ, care nu face din Armată o tribună de la care să-şi optimizeze scorul electoral", potrivit sursei citate.



Gabriel Leş arată că l-a contactat "direct, şi din timp, pe preşedinte pentru a discuta deschis, spre a avea perspectiva domniei sale asupra problemei, însă reacţia a venit prompt: “Preşedintele este Ocupat!”.



"Privind retrospectiv este limpede că s-a încercat o ambuscadă, care să genereze profit în plan mediatic, electoral, însă din fericire am la dispoziţie căile legale pentru a readuce lucrurile în matca lor legală. Imi asum totuşi vina de a fi mizat pe faptul că preşedintele nu-şi va permite să abordeze domeniul apărării şi securităţii în cheie pur electorală. Cu privire la decretul de prelungire a mandatului de şef SMAp (pe perioada maximă de un an) emis de preşedinte, situaţia din punct de vedere juridic este fără echivoc. În mod absolut simetric, propunerea de prelungire se supune aceleiaşi proceduri ca şi cea de numire. Avem un singur precedent în acest sens, respectiv decretul 882 din septembrie 2010, unde veti regăsi explicit sintagma în fundamentarea emiterii decretului: “Având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi avizul prim-ministrului”. Cred că este absolut evident că rolul CSAT în această procedură a fost la rându-i viciat, preşedintele făcând informarea exclusiv la televizor şi nu în cadrul şedinţei Consiliului aşa cum o cere legea şi regulamentele de funcţionare", a mai scris ministrul.





Leş mai arată că a trimis toate documentele care intrau pe ordinea de zi cu 10 zile înainte, astfel că dacă ar fi existat un minimal deziderat pentru soluţionarea problemei, preşedintele, sau consilierii domniei sale, cu care a existat dialog, ar fi putut emite obiecţii, ori cereri de clarificare, în timp util.



"Cu atît mai ambiguă este situaţia din perspectiva Ministerului Apărării cu cât instituţia noastră are un cadru militar cu grad de general delegat la Cotroceni, pe funcţia de secretar CSAT, care are explicit rolul de a verifica conformitatea procedurii şi documentelor ce intră pe ordinea de zi. Înţeleg că domnia sa nu şi-a făcut datoria, pentru că nu a semnalat niciuna dintre aşa-zisele probleme de legalitate invocate de preşedinte. Ori, aceste probleme în fapt nu există, iar preşedintele a tratat situaţia exclusiv politic, în detrimentul celor mai elementare norme juridice", conchide ministrul Apărării.



Surse guvernamentale au precizat pentru MEDIAFAX că Executivul va ataca decretul preşedintelui Klaus Iohannis prin care a prelungit cu un an mandatul şefului Statului Major al Apărării, Nicolae Ciucă, sesizarea urmând să fie depusă în instanţă cel mai probabil în decursul zilei de miercuri.

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, membru PSD, are 41 de ani, la alegerile din decembrie obţinând primul mandat în Senatul României. Este membru al comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului şi al comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În octombrie 2015 a fost numit secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale (MApN) de premierul de la acea vreme, Victor Ponta, funcţie pe care a ocupat-o până în octombrie 2016. Anterior a fost director la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Satu Mare. A ocupat funcţii şi administraţia publică locală.