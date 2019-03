„Un cetăţean român a făcut o plângere penală unui magistrat român. Şi am fost chemat ca martor, am dat o declaraţie de martor. E un dosar în curs de cercetare”, a declarat Gabriel Oprea, la ieşirea de la Secţia de anchetă.

Întrebat cum vede dosarul deschis în urma unui denunţ al lui Sebastian Ghiţă, fostul ministru de Interne a spus: „Eu l-am cunoscut pe Ghiţă, a fost la PSD, unde am fost şi eu, a fost parlamentar.(...) Am fost amic cu Sebastian Ghiţă. (...) România are nevoie, ca să fie puternică, de o justiţie puternică. În schimb, nu are nevoie de abuzuri”.

Tot joi, în acest dosar, a fost audiat şi jurnalistul Ion Cristoiu, care a confirmat procurorului de caz faptul că fotografia de la dosar, din crama lui Ghiţă, în care apare şi Laura Codruţa Kovesi, este cea pe care i-a arătat-o fostul deputat în cadrul unui interviu.

Laura Codruţa Kovesi are calitatea de suspect în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, faptele anchetate fiind luare de mită, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu. Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, ca urmare a unei sesizări a lui Sebastian Ghiţă, care susţine că i-a dat bani lui Kovesi pentru extrădarea lui Popa.

Tot Ghiţă a vorbit public despre relaţia cu fosta şefă a DNA, invocând fotografii sau materiale video care ar arăta relaţia apropiată. Laura Codruţa Kovesi a negat de fiecare dată că ar fi avut o relaţie apropiată cu fostul parlamentar.