CGMB a aprobat pe 24 octombrie, la propunerea primarului Gabriela Firea, introducerea vinietei Oxigen începând cu 1 ianuarie 2020 pentru maşinile sub Euro 4, iar maşinile sub Euro 3 nu vor mai avea voie să circule în centrul oraşului. Motorizările Euro 4 vor plăti vinieta din 2021, scrie hotnews.ro.



Din 2014, maşinile noneuro, Euro 1 şi Euro 2 nu vor mai avea voie deloc în Capitală, iar pentru cele Euro 3 restricţia este valabilă din 2024.



Potrivit proiectului de hotărâre adoptat, începând cu data de 01.01.2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizata mai mică de 5 tone pe arterele din Bucureşti este restricţionat zilnic, de luni pană vineri, cu excepţia sărbătorilor legale, în intervalul 07:00-22:00, după cum urmează:



- pentru masinile electrice, hibride sau cu norma de poluare Euro 5 şi Euro 6, accesul fără restrictii pe toate arterele;

- pentru cele cu norma de poluare Euro 3 şi Euro 4, accesul este pemis pe toate strazile municipiului Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen; Restricţia pentru Euro 4 se aprobă din 2021.

- pentru cele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 şi Euro 2, accesul este interzis în Zona de Actiune pentru

Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis pentru restul arterelor din municipiul Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen.



Pentru maşinile sub Euro 3 vinieta va fi de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 şi 4 - 5 lei pe zi. Şoferii care nu au vinieta corespunzătoare vor fi sancţionaţi cu amenzi de la 1.500 la 2.000 de lei. Aplicarea sancţiunilor va fi făcută atât de poliţişti şi poliţişti locali, cât şi de „împuterniciţi ai primarului general”.