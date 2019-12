„Pentru că se pune în ultima perioada discuţia ce ar fi mai bine pentru ţară, ce ar fi mai bine pentru Capitală, să guverneze central şi local dreapta sau stânga. Să va spun câteva lucruri, ce a însemnat dreapta în Bucureşti. (...) Să va spun ce am găsit eu, foarte pe scurt. La Primăria Capitalei, după guvernare locală de dreapta, toate proiectele mari de infrastructură blocate, toate îngheţate de minimum 2 ani de zile. Să nu uităm, eu am preluat ştafeta de la un primar general PNL, să nu uităm. Se crează o confuzie şi anume că aş fi preluat ştafeta de la domnul Oprescu, nu. Aproape un an de zile Bucureştiul a avut primar general PNL, Răzvan Sava, eu ştiu că acum se încearcă să se dea uitării un an de zile. Dar într-un an de zile s-a blocat totul în Bucureşti, toate marile investiţii şi din spitale, şi în infrastructură, şi din domeniul mobilităţii, şi din Educaţie, şi din protecţia mediului. Nu mai spun de resursă umană, de resursă socială, totul a fost blocat. Mi-a trebuit un an şi jumătate să dezgheţ toate şantierele şi toate investiţiile din domeniile pe care le-am menţionat anterior. Asta a însemnat dreapta în Bucureşti”, a afirmat Gabriela Firea, luni, în cadrul conferinţei extraordinare a PSD Bucureşti.

Gabriela Firea a adăugat că PSD a adus investiţii de 100 de milioane de euro, în spitalele din Capitală şi a achiziţionat aparatură ultraperformantă.

„Ce a însemnat stânga şi centru stânga, stânga modernă, europeană, în primăria Capitalei. Să luăm domeniile strategice: în sănătate, anual, 100 milioane de euro investite în spitalele din Capitală, am construit noi corpuri de spitale, am deschis noi secţii în cele 19 spitale administrate de Primăria Capitalei, am achiziţionat aparatură ultraperformantă, am redeschis cabinetele şcolare medicale, peste 200, am înfiinţat cabinete stomatologice pentru toţi copii din Bucureşti. Asta înseamnă politică de stânga, stânga modernă în Capitală”, a explicat edilul.

Firea a mai spus că, în ceea ce priveşte transportul, de la 600 de autobuze au ajuns să fie 1.800, în prezent.

„Ce a făcut stânga în domeniul mobilităţii, al traficului sufocant, păi va spun eu ce am făcut, când am ajuns primar general, eu şi colegii mei, cei şase primari de sectoare, mai aveam în trafic doar 600 de autobuze, atât, restul erau în parcul rece, în imobilizare. Am achiziţionat 400 de autobuze noi Euro 6, ultramoderne, sunt în trafic, le vedeţi. Am reparat încă alte 500 de autobuze care nu mai aveau piese, care zăceau pur şi simplu şi care nu puteau să asigure transportul cetăţenilor. Am ajuns în acest moment, repet, de la 600 de autobuze, la 1800 de autobuze care circulă zilnic în regiunea Bucureşti-Ilfov, pentru că în premieră, PSD, prin noi, Consiliul General, primarul general şi cei şase primari de sectoare, am înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-Ilfov şi asigurăm aproape 200 de autobuze şi în judeţul Ilfov, lucru nemaiîntâlnit până acum”, a argumentat Gabriela Firea.

Primarul Capitalei a explicat că Bucureştiul se ghidează după modelul capitalelor europene dezvoltate, însă „lecţiile” sunt binevenite de la primarul Parisului, Veneţiei sau Londrei, nu de la primarii localităţilor în care se află 100 de străzi şi 20.000 de locuitori.

„Este adevărat, noi avem capitale europene după care ne ghidăm, de aceea nici nu doresc să primesc lecţii de la oameni care au condus oraşe de 20-30 de mii sau 150 de mii oameni, pentru că noi administrăm un oraş cu 4.000.000 de locuitori. Primim exemple, sunt bine venite şi chiar lecţii, dar de la primarul Parisului, primarul Londrei, primarul din Praga, din Viena, nu de la primarii respectivelor localităţi care au 100 de străzi, noi avem peste 5000 de străzi. Ca să înţelegem dimensiunea, să înţelegem unde ne aflăm”, a adăugat Firea.

Aceasta a explicat că PSD i-a ajutat pe medici să rămână în Capitală, prin faptul că aceştia au primit locuinţe.

„De ce medicii nu mai pleacă din Bucureşti? Stânga i-a ajutat pe medici să rămână în Capitală, pentru că au primit şi primesc în continuare locuinţe, pentru că plăteau, pe timpul guvernării locale de dreapta, chirie foarte scumpă. A venit Primăria Capitalei cu un program prin care asigura medicilor şi asistentelor locuinţa de serviciu, pentru a fi determinaţi să rămână în capitală. Bineînţeles şi cu sprijinul guvernului care a mărit salariile medicilor. Medicii sunt unii dintre cei mai importanţi bugetari, de ce se răfuieşte dreapta acum cu bugetarii”, a precizat Firea.

Firea a mai spus că Opoziţia „nu construieşte nimic, nu lasă nimic urmă, ci doar inventează tot felul de critici, de ştiri toxice, de etichete, chiar de porecle”, iar aceste aspecte „nu fac bine bucureştenilor, pentru că nu asta înseamnă să ai un Bucureşti modernizat”.

Gabriela Firea a fost aleasă, luni, cu unanimitate de voturi, în funcţia de preşedinte al PSD Bucureşti. Primarul general al Capitalei a declarat, după anunţarea votului, că se bucură că la sediul central al partidului „nu se mai urzesc planuri nefaste” pentru Capitală.