"La Primăria Capitalei sunt determinată să finalizez ceea ce am început, într-un an-doi se vor vedea şi mai bine rezultatale muncii făcute până acum. Mai sunt proiecte în derulare. Sunt singurul primar care am cumpărat 100 de ambulanţe şi 150 de apartamente pentru medici. Vreau să candidez la Primăria Capitalei pentru un nou mandat pentru că e firesc să continui ceea ce am început şi se vor vedea roadele", a declarat Gabriela Firea, la "Marius Tucă Show".

Actualul primar al Capitalei a mai precizat că obţinerea unui nou mandat la Primărie nu va fi un lucru uşor, dar că e încrezătoare în şansele sale.