"A fost un eveniment foarte neplăcut anul trecut, în care eu am fost solicitată să mă prezint şi am organizat în câteva ore totul. Nici nu mi-a trecut prin cap, aşa cum s-a spus, să mă lipesc de o mare campioană, nici nu aş putea. Asta e o manipulare, că cineva ar putea din aura unui campion. A fost cadoul de ziua mea, Simona Halep a câştigat de ziua mea", a declarat Gabriela Firea, la emisiunea "Marius Tucă Show".

Primarul a precizat că Ion Ţiriac a ruagt-o să se prezinte miercuri la Arena Naţională, cu promisiunea că va intra alături de ea pe scenă.

"M-a sunat domnul Ţiriac de ziua mea, spre seară, după un eveniment istoric, şi m-a rugat să mă implic şi să organizez această primire a Simonei Halep, că nu vrea să lucreze cu altă structură. Domnul Ion Ţiriac poate confirma, m-a rugat să vin şi mi-a spus "intraţi cu mine", pentru că eu, peste tot pe unde am fost în lume, oficialitatea care era acolo, primarul, intra, oferea şi pleca, nimeni nu avea de gând să stea jumătate de oră, că e normal. I-am spus (domnului Ţiriac -n.r.) "vă mulţumesc, dar consider că mai e de lucru, de aşteptat, până vom ajunge în acea normalitate în care să respectăm o personalitate care a fost aleasă", pentru că eu nu am fraudat această poziţie", a completat Gabriela Firea.

Simona Halep a prezentat, miercuri, în cadrul unei ceremonii pe Arena Naţională, la care au participat peste 20.000 de oameni, printre care Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Năstase, Gabriela Szabo, trofeul de la Wimbledon. Primarul general al Capitalei, organizator al evenimentului alături de Federaţia Română de Tenis, a lipsit de la eveniment.

Anul trecut, când Simona Halep şi-a prezentat, tot pe Arena Naţională, trofeul de la Roland Garros, Gabriela Firea a fost huiduită de către suporteri.