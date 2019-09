„Nu e chiar atât de uluitor, am mai circulat cu tramvaiul”, a declarat Primarul Capitalei, pe pagina sa de Facebook, distribuind, totodată, articolul care cuprinde fotografii realizate în tramvaiul 21, alături de călători.



„Nu e chiar atat de uluitor, am mai circulat cu tramvaiul😀 In primul rand, imi place pentru ca imi aduce aminte de studentie, cand ma deplasam numai cu tramvaiul de la Statia Sebastian (sector 5), unde aveam gazda, pana la Unirii, de unde luam metroul pana la Universitate... parca a fost ieri...

Mi-as dori ca si in Bucuresti sa avem tramvaie noi, moderne.. nu

s-au mai facut achizitii din 1974. Acum suntem in plina procedura de licitatie.. am primit o veste buna chiar ieri, de la Anap : avizul conform neconditionat pentru etapa tehnica a achizitiei celor 100 de tramvaie pe care ni le dorim cat mai rapid in Bucuresti. Comisia de licitatie poate deschide ofertele financiare. De mai bine de un an muncim la aceasta procedura de achizitii. Greu avanseaza licitatiile cu actuala lege modificata dar nu in punctele esentiale...”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.