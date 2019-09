Şefa ISJ Gorj, Marcela Mrejeru, a declarat, luni, în ziua deschiderii anului şcolar, într-o emisiune la un post local de televiziune, că în judeţ funcţionează o şcoală în care învaţă mai puţin de opt elevi.

„La Cerna Sat sunt mai puţini, acolo sunt sub…opt. Grija noastră este aceeaşi, chiar dacă este un copil, trebuie să avem grijă să meargă la şcoală, sigur că da, să înveţe şi el la fel ca şi ceilalţi, pentru că, până la urmă, ştiinţa de carte este cea care îl poate ridica şi îl poate scoate din zona respectivă, care este o zonă defavorizată la momentul acesta, este într-adevăr o zonă extrem de pitorească, Cerna Sat, care oferă oportunităţi din punct de vedere al turismului, dar în rest alte oportunităţi nu prea sunt”, a spus Marcela Mrejeru în emisiune.

Primarul comunei Padeş, Serafim Antonie, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că şcoala din Cerna Sat, despre care vorbea şefa ISJ Gorj, a fost închisă din anul 2012.

„Am văzut şi eu. Nu am vrut să o contrazic pe doamna, nu mai există şcoala din 2012 cred. Nu mai este. Am scos-o de la învăţământ, am transformat-o în clădire socială din 2017”, a precizat Serafim Antonie.

Contactată de corespondentul MEDIAFAX, miercuri, Marcela Mrejeru a revenit asupra afirmaţiilor făcute la televizor. „Nu, acolo nu sunt. Acolo s-a închis. S-au mutat la Padeş, toţi sunt la Padeş- Călugăreni- Motru Sec, nu mai sunt. De anul acesta nu, nu mai sunt”, a spus Marcela Mrejeru.