Primii pensionari au venit şi au format o coadă în faţa Teatrului Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” la miezul nopţii. Ei au făcut liste, astfel încât, când s-au deschis casele de bilete, să se respecte ordinea sosirii la coadă. Până dimineaţa rândul a tot crescut şi peste o sută de pensionari au petrecut noaptea pe trotuarul din faţa teatrului gălăţean.

Ca să nu se plictisească şi să treacă timpul mai uşor, oamenii s-au ţinut de glume. „Aşteptăm să luăm şi noi bilete, să mergem ca pensionarii la petrecere. Aşa, cu noaptea în cap, ce să facem? Nu avem somn, venim aici. Nu e foarte frig, este acceptabil. Eu am venit de la 5.30. La pensia noastră ne bucurăm că e ieftin, nouă ne place, ne distrăm”, a spus Lucia Prişan.

Cei care au venit de la miezul nopţii s-au mai odihnit în maşini. „De la ora 1.00 noaptea am venit, am mai stat în maşină, am mai ieşit afară, dar vremea a fost numai bună de stat. A venit lumea spre ziuă, dar eu de la ora 1.00, dânsul de la ora 12.00. Pentru distracţie facem orice”, a spus un alt pensionar.

Unii pensionari au venit la coadă, nu singuri, ci împreună cu rudele şi au spus că au fost atraşi de preţul ieftin al biletelor.

„Românii nu se înghesuie unde e scump. Se duc acolo unde e ieftin. Asta ne oferă statul român. Decât să stai acasă, cu banii ăştia mergem la petrecerea organizată de Primărie. Eu am venit pe la 5.30. Am soţia la rând şi o verişoară. Noi am zis că ne ducem dimineaţa, să nu stăm ca nebunii acolo. Când am venit aici era la 60 şi ceva numărul. Vă daţi seama, a venit lumea de la 3.00, de la 2.00. De ce? Că e mai ieftin”, a declarat un bărbat.

Casele de bilete s-au deschis la ora 8.00 şi tot atunci au apărut şi incidentele. Câteva persoane au încercat să se bage în faţă, iar cei care au petrecut noaptea în stradă s-au revoltat şi au chemat o patrulă a Poliţiei Locale.

„Haide doamnă, nu vă îmbulziţi.... Mergeţi afară că nu sunteţi pe listă. Înapoi. Uşor, uşor... stop... Dar nu vedeţi că mă împinge din lateral. Spune domnule mai tare că nu auzim nimic”, s-a auzit dimineaţă, în faţa teatrului din Galaţi.

Au putut să cumpere bilete persoanele cu pensii nu mai mari de valoarea salariului minim pe economie. Doritorii au prezentat copii ale cuponului de pensie şi ale cărţii de identitate, iar o persoană a putut obţine doar două bilete. Preţul biletului pentru o persoană este de 80 de lei, iar numărul de locuri la petrecerea de la Patinoarul artificial din Galaţi va fi de 1.150, conform regulamentului stabilit de Primăria Galaţi.

Evenimentul va avea loc la Patinoarul artificial Dunărea Galaţi, iar intrarea la petrecere se va face începând cu ora 20.00. În noaptea dintre ani, persoanele care vor participa la Revelionul Pensionarilor se vor bucura de mai multe momente artistice. Organizatorii au pregătit un program artistic care va cuprinde un spectacol susţinut de Formaţia Meteor din Iaşi, colinde, obiceiuri şi tradiţii de Anul Nou.

Revelionul pensionarilor este organizat în fiecare an de Primăria Galaţi care suportă o mare parte din cheltuielile cu masa, personalul şi artiştii participanţi.