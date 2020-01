Redăm principalele idei din emisiune:

Nicuşor Dan: Firea a pus gaj autobuzele şi clădirile STB la ANAF. A adus Primăria în incapacitate de plată



Nicuşor Dan a declarat, joi seara, în emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că, deşi este un bun comunicator, Gabriela Firea nu poate explica de ce a ajuns Primăria Capitalei în incapacitate de plată, precizând că autobuzele şi clădirile STB au fost „puse gaj” la ANAF.

Ora 20.01 Pe cine ar propune Dan să candideze, dacă el nu ar mai participa: Pe Ilie Bolojan (primarul din Oradea) l-aş vedea ca un candidat bun pentru Primăria Capitalei. Ceea ce m-a impresionat acolo a fost că la ora 19.00 mai erau oameni în primărie care lucrau, care îşi făceau treaba cu plăcere.

Ora 19.56 Ce ar face Nicuşor Dan dacă ar ajunge coronavirusul în Bucureşti: Aş merge la directorul Administraţiei Spitalelor şi l-aş întreba ce trebuie să facem. Aş face exact ceea ce mi-ar zice el.

Ora 19.41 Despre disputa dintre Firea şi Guvern: Gabriela Firea nu poate să explice cum de a ajuns o primărie care are aproape un miliard de euro buget să fie în incapacitate de plată. Pentru că nu găsea o explicaţie, ea a început să spună că Guvernul Orban nu i-a dat banii promişi. Aceasta este o dezinformare. Doamna Firea este un bun comunicator, dar nu şi un bun administrator.

Nicuşor Dan: Anunţul PNL despre candidat propriu, o modalitate de a se aşeza la discuţii



Nicuşor Dan a declarat, joi seara, în emisiunea ”Gândurile lui Cristoiu”, că anunţul liberalilor că vor avea candidat propriu reprezintă ”o modalitate de a se aşeza la masda discuţiilor” şi că vor urma negocieri dure pentru eventuala desemnare a unui candidat comun al partidelor de dreapta.



Ora 19.40 Primul lucru pe care l-ar face dacă ar ajunge primar: Trebuie restructurate aparatul şi cheltuielile. Un audit pentru a vedea de câţi oameni şi câţi bani este nevoie la PMB. Vom vedea acolo multe lucruri. Aş începe cu însănătoţirea financiară a acestui organism.

Ora 19.33 Dan, despre priorităţile Bucureştiului: Trebuie rezolvate patru probleme urgente: traficul, poluarea, termoficarea şi reabilitarea clădirilor cu risc seismic.

Ora 19.28 De ce a eşuat Firea, în opinia lui Dan: Cred că ea a vrut să facă bine pentru Bucureşti. Cred că nu a avut ştiinţa şi echipa. După doi ani şi jumătate de mandat, ea a semnat un contract cu Banca Mondială ca să îi facă o ierarhie a proiectelor de infrastructură cu care să înceapă. Se presupune că tu, ca primar, ştii ce ai de făcut. Nu a avut nici proiect.

Ora 19.23 Nicuşor Dan: Dacă nu voi fi eu candidatul unic al opoziţiei, nu voi mai candida, deoarece nu doresc să mai petrecem patru ani cu Gabriela Firea.

Ora 19.09 Despre candidat unic al opoziţiei: Am făcut un sondaj în ianuarie, care a spus că, din publicul care votează actuala opoziţie, 60% doresc ca aceasta să aibă un candidat unic. Firea este undeva la 30-35%. Partidele astea trebuie să ajungă să aibă candidat unic. Eu am avantajul de a fi independent. În plus, sondajele au mai spus că, dintre politicienii de opoziţie, eu stau cel mai bune, undeva la 30%. Ceilalţi au sub 20%.

Ora 19.04 Dan, despre primari în două tururi: Sansele sa ramanem cu primari aleşi în două tururi sunt destul de mici. Ar fi fost un mare beneficiu pentru democraţie.

Moderator: Monica Mihai / Invitat: analistul politic Ion Cristoiu

Urmăriţi aşadar, joi, de la ora 19.00. Teme:

De ce candidează Nicuşor Dan la Primăria Capitalei?

Ce proiect propune acesta bucureştenilor? Cum se poziţionează faţă de contracandidaţii săi?

Va fi Nicuşor Dan candidatul unic al dreptei? Îl avantajează alegerea primarilor în două tururi?

A luat în considerare Nicuşor Dan o candidatură independentă?