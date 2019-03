Ion Cristoiu spune că şi fostul ministru Vasile Dîncu a fost la audieri şi a dezvăluit că petrecerea unde Codruţa Kovesi s-a lăsat fotografiată a avut loc la Crama Budureasa.

„Cred că intenţia Laurei Codruţa Kovesi va fi, ca a tuturor celor chemaţi la judecată, să tărăgăneze şi, probabil, va cere expertiză. Cred că va mai contesta un lucru, faptul că, foarte important, informaţia data de mine, obţinută pe parcursul audierilor, nu a fost la el (n.r. Sebastian Ghiţă) acasă, ci a fost la Budureasa. Doamna Codruţa Kovesi când spune <instituţional> probabil că va susţine că da, a fost, dar a fost o manifestare unde a fost şi Dîncu, cred că de aia a şi fost chemat, domnul Dîncu a fost înaintea mea la audieri, şi toată conducerea SRI. Şi a spus că a fost o manifestare…am sărbătorit pe un domn, m-au invitat cei de la SRI şi de aia m-am dus, poate să conteste şi crama aia, nu ştiu, am auzit că este a lui Ghiţă, dar ştiu eu? Poate să ceară desecretizarea cramei de la Budureasca”, a afirmat Ion Cristoiu.

Jurnalistul a confirmat că fotografia pe care i-a arătat-o Sebastian Ghiţă cu ocazia interviului pe care i l-a acordat la Belgrad este aceeaşi cu aceea care i-a fost prezentată la audierea de joi.

„Da, este aceeaşi poză. Am înţeles că, inevitabil, ea putea să fie proastă din copie, dar nu am înţeles de ce nu era varianta originală, electronică. Dar eram, convins că este filmul. Încă o dată, această fotografie este un stop cadru dintr-un film. Aşa mi s-a prezentat. Şi din câte mi-am dat seama, nu este la dosar. Cel puţin mie nu mi s-a arătat, normal era să mi se arate şi … nu numai stop cadru, să fie filmul şi ei să spună: <Acest stop cadru este ce aţi văzut sau nu?> Deci, era vorba numai de poză, s-a discutat numai poza. La dosar este copia variantei de pe mobil”, a explicat Ion Cristoiu.

El a precizat că fotografia contrazice afirmaţiile lui Kovesi că ar fi participat la o manifestare instituţională deoarece s-a lăsat fotografiată, şi nu a fost imortalizată pe furiş.

„Aşa cum am susţinut eu, arată o Codruţa Kovesi care se simte bine, care pozează, aşa am şi spus în declaraţia de martor. Ea pozează, nu este surprinsă de paparazzi la petrecerea respectivă şi e clar că a făcut o fotografie sau s-a lăsat filmată special la solicitarea gazdelor. Repet, nu este o manifestare, şi asta contrazice şi teza ei cu <instituţională>. (…) După fotografia pe care eu am văzut-o, şi care este şi la dosar, ea pozează alături de cei doi potrivit tradiţiei conform căreia când a venit un oaspete, gazda, cu care este în relaţii bune, zice: ”Hai să facem o poză”. Fotografia este în cramă, nu ştiu, nu am fost la Budureasa niciodată, dar nu este la locul de desfăşurare a sindrofiei”, a explicat Ion Cristoiu.

În opinia sa, probele cele mai puternice sunt mărturiile celor care au participat la petrecere, iar poza de la cramă va fi cea care o va înfunda pe fosta şefă a DNA.

„Dar probele cele mai puternice sunt mărturiile celor care au fost acolo, bănuiesc că va trebui invitat şi domnul Coldea şi domnul Maior să spună care erau relaţiile şi ale fostului socru. Nu ştiu la soţie, dacă fosta soţie contează. Oricum, fostul socru a declarat că erau în relaţii mai mult decât bune. Poza este momentul care o îngroapă pe Kovesi. (…) La dosar poza, momentul acesta, este cea care poate s-o înfunde pe mărturie mincinoasă. (…) poza, mărturiile că ai fost acolo, înseamnă că ai fost în relaţii de prietenie”, a susţinut Ion Cristoiu.

Acesta a mai spus că Secţia de investigare a magistraţilor îşi concentrează ancheta pe petrecerea de la cramă, iar Laura Codruţa Kovesi ar putea veni cu declaraţii pentru a trage de timp.

„Ea trebuie să se apere, pe de o parte să spună că poza nu este adevărată, asta ca s-o lungească, şi pe de alta să spună că s-a dus acolo în calitate oficială de procuror al Republicii că, nu ştiu, i-a dat ordin domnul Maior. Cred că acesta este momentul şi am văzut că şi Secţia se concentrează pe această temă, pe acest moment al petrecerii pentru că înaintea mea a fost şi domnul Dîncu şi a fost şi domnul Dîncu la sindrofia aia acolo”, a mai spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu a fost audiat joi, la Secţia Specială de Anchetă a magistraţilor în dosarul în care este cercetată Kovesi, după ce jurnalistul a văzut, în timpul unui interviu cu Sebastian Ghiţă, realizat în Serbia, o fotografie care ar demonstra relaţia apropiată dintre fosta şefă DNA şi Ghiţă. La ieşirea de la audieri, jurnalistul a declarat că a confirmat în faţa procurorului de caz faptul că la dosar se află fotografia pe care i-a aratat-o fostul deputat.

