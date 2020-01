Top 5 politicienii săptămânii

Locul 5 – Marcel Ciolacu, preşedinte interimar al PSD

„Pe locul cinci este domnul Marcel Ciolacu care… în curând va avea loc congresul… nici acum nu ne-a spus dacă va candida sau nu va candida şi care, sigur, are pe 29 sau 30, când va fi, sau pe 1 februarie momentul de cumpănă al vieţii sale. Trece sau nu trece moţiunea. Dacă trece moţiunea are o problemă că trebuie să facă guvern şi nu ştiu cum va gestiona, dacă nu trece va avea foarte mari probleme în partid”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 4 – Monica Anisie, ministrul Educaţiei

„Locul patru este domnişoara Anisie, doamna, nu numai pentru ce-a făcut, dar şi pentru toate declaraţiile. Cred că în fiecare zi are o declaraţie, ultima… A, am uitat, mai era una în care spunea, avea o problemă cu cititul. Ştiţi, şi o dată o să facem o emisiune, eu sunt cititor pătimaş, eu sunt genul de cititor patimă. Dacă mă scăpaţi la o carte nu dorm toată noaptea până nu o termin. Din ăla, pătimaş. Nenorocirea este că sunt obligat să citesc ca să scriu şi atunci şi cititul, iertaţi-mă, nu… profesorul să citească elevului şi elevul capătă gust. Gustul de citire nu…e greu, dar nu se poate când citeşte unul Somnoroase păsărele profesorului… Ea are o problemă, are tot felul de iniţiative. Cititul… te naşti sau nu te naşti. E greu după aia, sigur că poţi să capeţi, să te ducă ăia la închisoare, cum a fost la Castro şi ai citit. Dar ea nu e o chestiune ca la ciocolată. Că, nu ştiu, i-ai dat ciocolată şi după asta începe să-i placă sau să fumezi. Nu, n-ai cum, adică nu poţi să capeţi patima pentru faptul că ţi-a zis… i-a zis doamna… vine doamna profesoară ”Ia, văr rog să citiţi 20 de minute”. Şi? Douăzeci de minute nu-i spune nimic”, a explicat Ion Cristoiu.

Locul 3 – Teodor Meleşcanu, preşedintele Senatului

„Pe locul trei este domnul Teodor Meleşcanu care este ţinta unei mari diversiuni, nu mă refer la aia că-l dă afară de la Senat, mă refer la povestea dinainte de 89. Este unul dintre exemplele că noi nu avem treabă cu democraţia pentru că domnul Meleşcanu, nu ştiu ce-ar fi declarat el când era el, ce era? Ambasador sau nu ştiu, că în zilele lui decembrie… E acuzat că ar fi făcut o declaraţie că ar fi fost de acord cu represiunea de la Timişoara. Bun, nu ştiu. A zis sau nu a zis. Dar, domnişoară, au trecut 30 de ani, domnul Meleşcanu a fost ministru de Externe… şef SIE, candidat la preşedinţie, şef de partid. Păi, acum în descoperim? Vă spun şi şmecheria prin care s-a descoperit. Cea care a fost una din artizanii poveştii lui Băsescu, a plecat de la CNSAS şi a fost pusă la IICCMER-ul ăsta, da? Şi imediat a găsit. Ceva e în neregulă. Adică ea a fost la… Toader, nu mai ţin minte, o domnişoară, să vă uitaţi dumneavoastră pe internet… A fost la Cotroceni consilieră, a fost trimisă la CNSAS în colegiu şi cum a ajuns ea…E mutată de acolo, dacă aţi observat asta e cea mai mare ciudăţenie.

Una din marile schimbări ale acestui regim de două luni este … la IICCMER… Cine e şef la Institutul de Studierea Crimelor Comunismului nu interesează pe un premier în veci… Miza este bătălia pentru cucerirea Senatului şi să i se dea doamnei Alina Gorghiu e miza Meleşcanu pentru că Meleşcanu… Sigur, CCR-ul dovedindu-se încă odată ce coloană… ea a fost declanşată înainte de decizia CCR, a făcut parte din acea frăgezire, ştiţi cum e la…frăgezire, adică are probleme, are ăla… Acum i-a luat şi pe… ştiţi, au dat ei. Ştiţi că şi acolo e o diversiune, fiul lui ăla vitreg nu s-a dus niciodată. El nu este consul, domnul Aurescu a făcut un fake news. A fost ideea că băiatul vitreg al lui Meleşcanu a fost trimis consul nu ştiu unde şi că îl recheamă. Păi n-are cum să-l recheme că ăla nu s-a dus. Înţelege-ţi, adică… Dar, mă rog. E clar că scopul principal nu e să iasă Meleşcanu, a început să apară şi ce pensie are… pentru că el dacă demisionează şi sigur demisionează începe o bătălie pentru şefia Senatului şi eu cred că o câştigă PNL-ul”, a spus jurnalistul.

Locul 2 – Gabriela Firea, primarul general al Capitalei

„Gabriela Firea, că v-am explicat, ea este ţinta numărul unu. De la ora actuală până la locale ea va fi cea mai înjurată personalitate din România. Aţi văzut, aşa, zilnic…La ora actuală, România se reduce, dacă aţi observat, la Bucureşti. O atacă dreapta… şi, deocamdată, eu am spus, marea ei greşeală e faptul că merge pe terenul adversarilor. Ar trebui să găsească şi ea acum rapid… dă în judecată, face… e foarte important în bătălia întotdeauna trebuie să ai tu iniţiativa, duci tu adversarul pe terenul tău şi îl obligi să răspundă, nu te…te laşi atras şi după aia joci cum vrea el. Asta cu poluarea o joacă cum vrea dreapta, din punctul ăsta de vedere”, a susţinut Ion Cristoiu.

Locul 1 – Nicuşor Dan, deputat, candidat la PMB

„Ocupantul locului unu este Nicuşor Dan pentru care am o deosebită admiraţie. Dacă toţi politicienii din România s-ar bate, cum se bate el pe cont propriu să ajungă primar, cred că România ar arăta altfel. Numai pentru asta. Eu îl ştiu, e matematician, am o admiraţie, tocmai pentru că nu sunt bun la matematică. Dar, exemplu, deci, uitaţi-vă la el, n-are partid, nu el PNL. Adică, uitaţi-vă o comparaţie cu Violeta Alexandru, ea stă şi pregătesc ăia, nu-i aşa? Contra tuturor, dar că se bate, adică se vede clar. Eu l-aş pune primar prin decret pentru că chiar vrea să fie. Foarte important. Şi uitaţi-vă, spun încă o dată, în România marea problemă este că şi politicienii sunt lasă-mă să te las. Adică, nu ştiu, nu s-a rezolvat aia, zice bine, mă, trec mai departe. Nu, el o ţine pe asta… E un exemplu. Uitaţi-vă la condiţia de acum, n-are partid, nu e dorit de USR, cu toate astea s-a impus ca USR, e în prima linie a bătăliei cu Firea, vrea să fie primar, dar abnegaţia cu care… hărnicia lui, după părerea mea este exemplară. Asta trebuie să admirăm noi. Un om, că nu ştiu, vrea să ajungă primar, de ce nu vrea şi domnul Orban să ajungă cel mai bun premier din istoria României?”, a punctat Cristoiu.