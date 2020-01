Redăm principalele idei din emisiune:

ORA 19:51 Dăncilă: Mi-ar fi plăcut ca oamenii să mă judece după omul Viorica Dăncilă, nu după funcţia deţinută - VIDEO

Viorica Dăncilă a afirmat, joi la „Gândurile lui Cristoiu”, că se aştepta ca mai mulţi colegi din PSD să păstreze legătura cu ea, după demisia de la şefia partidului. Fostul premier a mai spus că se aştepta şi ca oamenii să o judece „după omul Viorica Dăncilă” şi nu după funţia pe care a avut-o.

„Chiar după ce mi-am dat demisia, mă aşteptam ca mai mulţi colegi să telefoneze. Discuţii ca între colegi, dar aceste lucruri au fost şi în trecut şi vor fi şi de acum încolo. Când se observă că ai pierdut, rămân foarte puţini alături de mine. Dar acest lucru nu mi s-a întâmplat numai mie. Sunt un om puternic şi mă aşteptam. Am văzut pe măsură ce se apropiau rezultatele (alegerilor prezidenţiale – n.r.)”, a declarat Viorica Dăncilă, întrebată, joi la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, dacă s-a simţit trădată de colegii din PSD.

Citeşte continuarea...

ORA 19: 39 Dăncilă, întrebată de ce are imaginea că ar fi proastă: S-a speculat

„S-a lucrat foarte mult la acest lucru. S-a speculat. E adevărat că am făcut greşeli de exprimare. Dar uitaţi-vă la preşedinte, la aţi oameni politici. Cred că fac şapte-opt greşeli de exprimare. Poate unii vorbesc frumos, poate spun lucruri frumoase, dar important e ceea ce rămâne şi eu chiar m-am implicat, am făcut lucruri pentru oameni. Au comentat de la coafuri, la broşe. Orice. Chiar preşedintele a făcut zilele trecute mai multe greşeli. Nu îl acuz pe preşedinte. Se întâmplă. Ai o zi mai proastă. Ceilalţi lideri politici mai fac greşeli de exprimare. Nimeni nu le zice nimic.”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată fiind de ce s-a creat această imagine cum că ar fi proastă.

Ea a mai spus că ceasul pe care l-a purtat, despre care s-a spus că ar costa 20.000 de euro, nu a avut un preţ mai mare de 800 de euro.

„Toate aceste teme legate de broşe, de ceas, de alte lucruri distrăgea atenţia de la alte lucruri legate de candidat”, a adăugat Dăncilă.

Ora 19.36 Viorica Dăncilă, despre declaraţii lui Claudiu Manda: Nu m-am simţit vizată

Dăncilă a declarat, joi la „Gândurile lui Cristoiu”, că nu s-a simţit vizată de afirmaţia lui Claudiu Manda care a spus că PSD nu va mai susţine la „proşti în funcţii publice”. Fostul premier a adăugat că a primit asigurări de la Olguţa Vasilescu şi Marcel Ciolacu că nu este vorba despre ea.

„Am avut o discuţie şi cu doamna Vasilescu şi cu dl Ciolacu. M-au asigurat că nu era vorba despre mine. Nu ştiu dacă era vorba sau nu despre mine. Dar lumea judecă după cei care fac astfel de atacuri. Avem nevoie de unitate în cadrul PSD. Cred că aceasta ar trebui să fie atitudinea fiecărui coleg. Dacă de fiecare dată încercăm să lovim în cei care au fost preşedinţi ai partidului, pentru a ne apropia de conducerea partidului, nu cred că e o abordare corectă”, a precizat Viorica Dăncilă, joi seară la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Ea a mai spus că cetăţenii vor acuza PSD dacă vor exista dispute interne şi acest lucru va afecta electoral partidul.

„Dacă noi stăm să ne analizăm, să ne jignim unul pe altul, cred că nu e un mod corect în PSD şi cred că ne vor acuza cetăţenii. Vor spune – în loc să găsiţi soluţii, voi ce faceţi? Vă jigniţi între voi, vă certaţi? Şi nu m-am simţit vizată. Am avut o guvernare grea în care România a condus Preşedinţia Consiliului UE, am fost şi preşedintele PSD, am avut foarte multe obstacole din partea preşedintelui Românieil Nu am dat dovadă”, a conchis Dăncilă.

Reacţia vine după ce europarlamentarul PSD Claudiu Manda a afirmat, pe 9 ianuarie, că partidul nu va mai susţine „proşti în funcţii publice ca să ne facă de râs”.

Ora 19.29 Dăncilă, despre serviciu

Nu am un serviciu deocamdată. Am mai multe propuneri. (...) Când ai pierdut, rămân foarte puţini lângă tine.

Ora 19.23 Dăncilă: La acest Congres nu o să candidez pentru nicio funcţie - VIDEO

Fostul lider al PSD Viorica Dăncilă a declarat joi seara, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că nu va candida pentru nicio funcţie la congresul partidului. Ea a precizat că vizează funcţia de preşedinte al Organizaţiei de Femei, care va fi aleasă la o conferinţă organizată ulterior.

Citeşte continuarea...

Ora 19.12 Dăncilă: Acţiunile sunt în interes electoral. PSD va depune moţiune

Viorica Dăncilă a declarat, joi seara la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că decizia Guvernului de a îşi asuma răspunderea pe proiectul alegerii primarilor în două tururi, este o acţiune în interes electoral. Fostul premier a precizat că PSD va depune moţiune de cenzură în acest sens.

Citeşte continuarea...

Ora 19.02 Viorica Dăncilă, despre candidaturile la alegerile locale

Un studiu arată că peste 50% dintre cei care ocupă funcţia de primar au fost aleşi din nou şi cei care s-au aflat pe primul loc au câştigat în 88% din cazuri. Cred că toate aceste lucruri sunt pentru că ei (n.e. - liberalii) dorescă să grăbească anticipatele. Eu susţin alegerea primarilor într-un singur tur.

Ştirea iniţială