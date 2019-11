Potrivit unui comunicat transmis de Organizaţia Salvaţi Copiii, deşi Maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte îngrijeşte nou-născuţi prematur sau cu diverse patologii grave din mai multe judeţe din regiunea Sud-Muntenia, aparatura medicală vitală a rămas o promisiune pe hârtie, amânată de autorităţi.

Astfel, de Ziua Mondială a Prematurităţii, organizaţia a dotat maternitatea din Târgovişte, pentru a patra oară. La primirea acestei donaţii, a fost prezentă şi sportiva Sorana Cîrstea, care a oferit sprijin în acest demers.

„Salvarea nou-născuţilor prematur ar trebui să fie o prioritate naţională, de care să fim conştienţi cu toţii. Nicio mare victorie nu se poate obţine fără să ai la dispoziţie instrumente bune şi o echipă alături de care să construieşti. Mă bucur că medicii, Salvaţi Copiii şi nou-născuţii prematur m-au primit în echipa lor, aceasta este o echipă a vieţii”, a declarat Sorana Cîrstea.

Dintre cele 204 maternităţi din România, Salvaţi Copiii a dotat deja un număr de 96, în mod constant, în funcţie de nevoile prioritare, transmise de medicii alături de care organizaţia lucrează.

La Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, Salvaţi Copiii a donat în ultimii trei ani aparatură medicală în valoare totală de 68.865 de euro, la care se adaugă acum patru monitoare de funcţii vitale donate cu sprijinul Soranei Cîrstea şi 12 injectomate în valoare de 22.953 de euro achiziţionate cu ajutorul susţinătorilor campaniei de reducere a mortalităţii infantile.

Instituţia are în grijă anual aproximativ 2.000 de nou-născuţi, dintre care, în 2018, 237 s-au născut prematur, iar în primele şase luni ale anului 2019, numărul prematurilor fiind de 112.

„Ca maternitate de grad 3, de doi ani îngrijim prematuri din toată regiunea - Prahova, Argeş, Ialomiţa, Teleorman, Vâlcea, Olt. Ne-am dori o mai mare implicare a Ministerului Sănătăţii. Aşteptăm cu nerăbdare dotarea cu incubatoare promisă de aproape patru ani şi ne dorim obţinerea finanţării pe axa prioritară, a maternităţii din Târgovişte, singura maternitate de grad 3 din ţară uitată de finanţare de doi ani, în ciuda numeroaselor memorii şi solicitări”, spune dr. Roxana Aldea, şef secţie neonatologie Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte.

În 2018, în Romania s-au înregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un an, cu o rată a mortalităţii infantile de 6,5 la mie, spun reprezentanţii Salvaţi Copiii. Jumătate dintre decesele sub un an se produc în prima lună de viaţă (mortalitate neonatală), arată datele, iar o cauză majoră este lipsa aparaturii medicale performante.

Ratele mortalităţii infantile variază puternic la nivelul judeţelor. Astfel, judeţele cu cele mai scăzute rate ale mortalităţii infantile în 2018 (potrivit datelor provizorii INS) sunt: Dâmboviţa (2,9‰), Ilfov (4,1‰), Arad şi Timiş (4,5‰), Iaşi şi Alba (4,8‰) şi Mun. Bucureşti (3,6‰). La polul opus, cu rate ale mortalităţii de trei şi de două ori mai mari, se află Tulcea (15,5‰), Botoşani (12,9‰), Sălaj (11,5‰), Călăraşi (11,2‰) şi Caraş-Severin (10‰).

Pentru a putea salva cât mai multe vieţi, prin dotarea maternităţilor cu aparatură performantă, Salvaţi Copiii România a lansat un apel către companiile din Romania de a direcţiona 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente a maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din România.

Foto: Salvaţi Copiii România / Facebook