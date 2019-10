Kevin Zimmermann a oprit o maşină deoarece avea numere de înregistrare greşite şi a descoperit că pasagerii - doi copii - nu purtau centuri de siguranţă, scrie mirror.co.uk.



Şoferiţa - mama copiilor - i-a spus poliţistului că nu are bani pentru a cumpăra scaune de protecţie, deoarece vrea să le ia haine de iarnă.



Zimmerman a fost chemat la o urgenţă, dar a luat numărul femeii şi - ulterior - a cumpărat două scaune de protecţie, pe care le-a instalat chiar el în maşina Andrellei Jackson.



„Ţinând cont de facturile care vin încontinuu şi iarna care se apropie, am decis să le iau copiilor haine şi ghete. Este greu. Apreciez tot ce a făcut pentru noi”, a declarat femeia.



„Şi eu am trei copii. M-am gândit la copii mei, care ar fi într-un accident. Dacă îi loveşte o maşină şi zboară afară, dacă sunt răniţi grav, dacă mor?”, a declarat poliţistul Kevin.



Doamna Jackson a declarat că nu a putut înscrie maşina aşa cum spune legea, tot din cauza problemelor financiare. „Vă mulţumesc, domnule poliţist Zimmerman, pentru că aţi acţionat dincolo de meseria dumneavoastră”, i-a mai transmis femeia omului legii.