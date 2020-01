Conversaţiile sunt redate în rechizitoriul DIICOT, informează hotnews.ro.



„Conversaţie din data de 26.10.2019, începând cu orele 01:10:52.



Dincă Gheorghe: Păi stai să-ţi spun! Eu normal pe prima am vrut să o arunc în Olt.



Coleg celulă: Corect.



Dincă Gheorghe: Înţălegi? Am vrut să învelesc în sârmă...să dau peste sacii ăia, peste ălea. Ce m-am gândit: 'Bă omule, eu o duc la Olt...pă pod, seara. Opresc la mijlocul podului, nu vine nicio maşină din colo, din colo, se vede că dacă e bombat aşa vezi...oho, am luat-o şi ţup!' (onomatopee)



Dincă Gheorghe: Şi zic: 'Nu la Olt!'. Deşi cenuşa când a fost, după ce a fost şi n-am dus-o la Olt, mi-a venit... fiind ăla în curte şi eu lucrând...Opa!... Ştii? Am văzut...butoiul (neinteligibil), dar nicio secundă n-am stat că trebuie ars atâta, că trebuie băgat foc atâta, că trebuie făcut...atâta, n-am avut calcule făcute.



Coleg celulă: Cu butoiul ai făcut experimentul pe loc?



Dincă Gheorghe: Da' ce experiment, mă! Că nu m-am gândit la experiment sau dacă e bine sau...



Coleg celulă: Voiai să scapi de mort.



Dincă Gheorghe: PĂI DA! SĂ SCAP SĂ NU MĂ PRINDĂ.



Dincă Gheorghe: SĂ SCAP CA SĂ NU MĂ PRINDĂ, SĂ NU MĂ DUC LA PUŞCĂRIE, ÎNŢĂLEGI?



Coleg celulă: Corect.



Dincă Gheorghe: SĂ SCAP!„