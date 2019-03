Proiectul pe care îl derulează cu Viitorul Constanţa va ajuta fotbalul de la noi, iar cele mai importante rezultate abia urmează. Dacă în momentul de faţă România nu are o naţională de seniori care să se lupte de la egal la egal cu echipele top, Hagi este convins că prin sprijinirea tinerilor, aşa cum face el la academie, vor veni şi rezultatele. România va ajunge să se bată la locurile fruntaşe la turneele finale. „Cred în ce fac şi cred că România poate să devină cea mai bună, campioană europeană sau mondială. Noi nu am reuşit asta, dar am lăsat un semn.”

„Poate că această generaţie, pe care noi trebuie să o sprijinim, cum am fost şi noi sprijiniţi, va reuşi asta. Eu cred că România pate fi cea mai bună din lume!”, a declarat Hagi în cadrul emisiunii DigiSport Special.

Investiţia sa nu este suficientă. Pentru rezultate maxime, este nevoie ca statul român să se implice în proiecte sportive. MTS şi COR au transmis că nu au fonduri, dar Hagi are soluţia. Multinaţionalele care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ar putea ajuta financiar, aşa cum se întâmplă în ţările dezvoltate.

"Toate reşedinţele de judeţ trebuie să investească în sport, educaţie şi spitale. După '90, România a pierdut profesori, nu mai are cine să ne educe. Toţi din România se gândesc de azi pe mâine. Am propus o Lege, am vorbit cu MTS, cu COR, şi mi-au zis că nu sunt bani. Dar eu le-am spus că sunt, sunt multinaţionale foarte multe care fac bani foarte mulţi. Mă uit în America, Spania, Germania şi văd sponsori care susţin sportul la cel mai înalt nivel. Toţi avem un singur scop, acela de a forma jucători care să ajungă la loturile naţionale. Sponsori şi suporteri, ca să ai suporteri trebuie să ai stadioane noi. De ce nu se fac stadionae? De ce în 90 erau stadione şi acum nu mai sunt? Pentru că nu mai arată bine, pentru că sunt învechite. De ce vin oamenii pe Arena Naţională? Sau la Craiova? Pentru că au stadion", a continuat Hagi.