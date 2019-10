Într-un interviu acordat postului Fox News, Rudolph Giuliani a făcut din nou referire la presupuse afaceri ilegale ale familiei lui Joseph Biden în Ucraina, România şi China.

"Ucraina este doar vârful aisbergului. Mergem la China, v-am spus despre România, mai am o ţară care este pe listă", a declarat Rudy Giuliani.

Avocatul personal al preşedintelui Donald Trump a afirmat că există suspiciuni că preşedintele Ucrainei a primit "mită" pentru a bloca o anchetă care viza afacerile familiei Biden.

"Nu spun că Biden a fost implicat în oferirea mitei, dar acesta este singurul lucru în care nu a fost implicat. Acest caz are un miros urât, oricât ar fugi ei de el. Vreau să fiţi atenţi nu doar la China, fiţi atenţi la România! Doar urmăriţi România!", a declarat Rudy Giuliani, conform site-ului de ştiri Breitbart.com.

În urmă cu câteva zile, Rudolph Giuliani l-a apărat pe preşedintele Donald Trump, criticând atitudinea presei şi avertizând cu dezvăluiri despre afacerile familiei lui Joseph Biden în România. "Presa de la Washington a acoperit aceste lucruri în ultimii trei ani. Încerc să investighez un scandal de corupţie masiv din perioada Administraţiei Barack Obama", a declarat Rudy Giuliani într-un interviu acordat postului tv Fox News. "Hunter Biden spune: «Nu am făcut nimic rău». Stop, stop, nicio investigaţie. Nimic. Toate aceste lucruri ar fi trebuit să înceteze când preşedintele Donald Trump a spus că nu a făcut nimic rău", a continuat Giuliani, criticând atitudinea presei americane faţă de preşedintele SUA. "De ce există acest tratament diferenţiat faţă de republicani", a continuat Giuliani, denunţând ancheta "falsă" a Camerei Reprezentanţilor şi faptul că presa ar fi subordonată intereselor Partidului Democrat. "Presa nu relatează aceste lucruri. Dar eu am toate informaţiile. Sunt numeroase lucruri care vor apărea. Nu am trecut încă la România. Să vedeţi când vom ajunge la România (...)", a subliniat Giuliani, numindu-l "escroc" pe Hunter Biden, fiul fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidenţial din 2020.

Camera Reprezentanţilor, aflată sub controlul opoziţiei democrate, a lansat o investigaţie parlamentară care ar putea conduce la iniţierea procedurii demiterii preşedintelui Donald Trump, suspectat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, şi a fiului acestuia, Hunter Biden. În cadrul investigaţiei, Camera Reprezentanţilor a trimis citaţii prin care le solicită unor membri ai Administraţiei de la Washington participarea la audieri şi furnizarea documentelor referitoare la contactele preşedintelui Donald Trump cu Ucraina.

Ca reacţie, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senatul SUA, în care republicanii deţin majoritatea, a anunţat lansarea unei anchete privind presupuse acte de corupţie în Ucraina.