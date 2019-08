”Dacă poliţiştii de la Bucureşti l-ar fi amendat pe un tânăr, nu s-ar fi facut atâta tam-tam. Dar în lege nu scrie că persoanele peste o anumită vârstă pot trece pe roşu.



În plus, citind comentariile de la ştirea cu bătrâna amendată, mă întreb, şi mi-aş dori să vă întrebaţi şi voi, de câte ori aţi înjurat la volan văzând un bătrân traversând aiurea?



Din păcate, în situaţia actuală, în care Poliţia Română este zdruncinată, orice articol pe acest subiect atrage mii de distribuiri şi, implicit, trafic pe site-urile de presă, mai interesate de asta decât de adevăr.



Zic asta pentru că, în cazul în care se dorea, s-ar fi putut afla uşor că doamna Mariana, o doamnă decentă şi cu mult bun simţ, după cum am văzut în video, trecuse pe roşu, printre maşinile care treceau cu viteză.



Tocmai de aceea nici nu a protestat, deoarece ştia foarte bine ce făcuse. Doar că un trecător cu spirit civic s-a gândit să facă el o filmare faină, scoţând din gura femeii ce voia el să audă. Şi atât a lipsit pentru un nou val de repulsie la adresa poliţiştilor.



Doar că treaba nu a stat deloc aşa.



După ce am văzut filmarea, aş putea spune că doamna Mariana e norocoasă. Iar amenda aia nu înseamnă nimic pe lângă ce ar fi putut păţi.



Şi mai sper ca pe viitor să nu mai plătească amenzi, asta pentru că va traversa regulamentar”, a scris Godină pe blogul lui.



Marian Godină a vorbit deschis despre experienţa lui la Poliţia Rutieră: „În cei 10 ani petrecuţi la Poliţia Rutieră, am văzut morţi mai mulţi decât ar trebui să vadă cineva vreodată. Şi nu în sicrie, ci pe asfalt. Zdrobiţi, târâţi, sfârtecaţi, decapitaţi, dezmembraţi, arşi, rupţi etc.



Pentru că lucram numai în oraş, cele mai multe accidente erau cauzate de traversarea neregulamentară a pietonilor. De fapt şi statistic asta era cauza principală a accidentelor.”