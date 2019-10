„Seară bună din Tela Viv! Am terminat munca pe ziua de azi!”, a scris Maria Grapini, pe Facebook, ulterior modificând numele oraşului.

Europarlamentarul PSD a revenit cu o altă postare în care a explicat că a făcut corectura necesară. Ea a criticat jurnaliştii pentru faptul că nu scriu despre activitatea ei ca om politic. Grapini a mai spus că nu a avut contracte cu statul, nu a colaborat cu Securitatea, a fost întotdeauna patrioată şi a ajutat oamenii.

„Marii jurnalişti au dat o ştire: am scris astă noapte Tela viv în loc de Tel Aviv! Evident, am corectat! Buuun! Asta este ştirea vieţii lor! Dar despre activitatea mea de nu scriu oare aceşti mari jurnalişti?

E lesne de înţeles! Nu am furat, nu am contracte cu statul, nu am fost colaboratoare a a securităţii, sunt patriot, lupt pentru România, ajut cât pot de mult oameni! Asta e! Voi continua să-mi fac datoria, oricât ar încercat să mă blameze! Totdeauna pentru mine a contat fondul problemelor! O zi frumoasă vă doresc!” a explicat, pe contul de Facebook, Maria Grapini.

Cu toate acestea, utilizatorii Facebook au continuat să facă glume pe seama greşelii făcute de europarlamentarul social-democrat.

Un internaut a scris „Bună dimineaţa la toţi locuitorii din Nutela viv”.

Un alt mesaj pe reţeaua de socializare spune: „Dacă nu plecaţi în "Tela Viv", noi vă aşteptăm în "Cara Cal"”.

„Voi aţi fost la Tela Viv? Nu? Da' la Clujna-Poca? Cotoroanţa asta sinistră înţeapă o grămadă de mii de Euro pe lună, fără să facă absolut nimic, din banii europenilor. Adică şi din ăi tăi. Trai, nenicule!”, comentează altcineva.

Totodată, Maria Grapini a fost ironizată şi pe pagina unei agenţii de turism: „Iar am comis-o. Toate oraşele importante din Letiţia sunt aici”.

Eurodeputatul a făcut mai multe gafe sau greşeli de exprimare de-a lungul timpului. De exemplu, pe 2 aprilie, ea a relatat, tot pe Facebook, despre o întâlnire pe care a avut-o cu câţiva europarlamentari, aceasta referindu-se la state precum Bulgaria, Polonia, Ungaria şi o altă ţară care nu există „Letiţia”.