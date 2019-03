Sindicaliştii reproşează Guvernului că nu-şi respectă promisiunea de a susţine dialogul cu partenerii sociali.

„Am fost primiţi în Guvern, dar am fost ţinuţi în hol şi s-a găsit o justificare că nu este încă nimeni la acea oră în guvern competent să discute soluţiile pe care trebuie să le adopte cu privire la revendicările noastre. Am lăsat un memoriu, după ce am stat acolo vreo 40 de minute, fără să ne primească nimeni, am fost trataţi cu indiferenţă, deşi guvernul se laudă că dă eficienţă dialogului social şi că discută cu partenerii de dialog social, respectiv sindicate şi asociaţii profesionale”, a declarat vineri pentru MEDIAFAX preşedintele sindicatului grefierilor Dicasterial, Cătălin Trăistaru.

De asemenea, sindicaliştii vor continua prostetele pe plan naţional începând cu luna aprilie şi, în cazul în care vor fi ignoraţi în continuare de guvernanţi, vor declanşa greva în condiţiile stabilite de lege. Grefierii spun că se vor alătura mitingului poliţiei, ofiţerilor din penitenciare şi celor de probaţiune.

„O să continuăm protestele, vom refuza realizarea orelor suplimentare, iniţiem negocierea contractului colectiv de muncă şi, în cazul în care se va refuza, vom iniţia greva în condiţiile legale, adică vom sesiza conflictul de muncă la ITM-uri. Protestele vor continua la nivel naţional, în teritoriu, la nivelul tribunalelor, probabil vor fi şi mitinguri la Ministerul Justiţiei, la Ministerul Finanţelor. Vor fi mult mai multe mitinguri, începând cu luna aprilie. De asemenea, ne vom alătura, într-un miting mult mai mare alături de poliţie, penitenciare şi probaţiune”, a mai spus sursa citată.

Peste 1.500 de sindicalişti ai grefierilor reuniţi în patru sindicate şi o asociaţie profesională, cărora li s-au alăturat sindicalişti de la Federaţia Publisind şi de la Blocul Naţional Sindical, au protestat vineri, în Piaţa Victoriei, pentru condiţii mai bune de muncă. Mitingul a fost organizat de Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare (SNGJ) Dicasterial, alături de care au participat sindicalişti de la SindJust Bihor, Sindicatul Grefierul Alba şi Sindicatul Dreptatea Vrancea, afiliate la Federaţia Publisind, care reprezintă 75% din totalul personalului auxiliar de specialitate şi conex din instanţe şi parchete, la nivel naţional.