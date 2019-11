Dincolo de amenzile pentru folosirea telefonului la volan, se modifică şi OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, scrie playtech.ro.



Cei care nu depăşesc regulamentar în trafic vor rămâne pietoni pentru 90 de zile. Actualmente, şoferii care comit eroarea rămân fără permis timp de o lună.



„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu -amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier, ori tramvai următoarele fapte: f) nerespectarea regulilor privind depăşirea”, este notat în proiectul de lege.



Un an de zile vor rămâne pietoni şi şoferii care sunt prinşi în stare de ebrietate la volan. Legislaţia actuală prevede o perioadă de 90 de zile.



„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 1 an de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptei de a conduce sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune”, este legea.