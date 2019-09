Într-o postare făcută pe Twitter, Halep s-a arătat încântată de posibilitatea de a juca la competiţia din Statele Unite ale Americii: „Aştept cu nerăbdare să joc la Charleston pentru prima dată în carieră. Am auzit foarte mult lucrurile grozave despre acest turneu şi sunt recunoscătoare să îl am în calendarul din 2020”.



Eleanor Adams, manager-ul turneului intitulat Volvo Car Open, a declarat că prezenţa lui Halep va însemna foarte mult pentru comunitatea locală: „Vom celebra ediţia cu numărul 20 în Charleston, iar prezenţa Simonei nu se putea nimeri mai bine de atât. Ea are un joc agresiv, foarte precis. E puternică şi rapidă. Sunt convins că fanii o vor întâmpina aşa cum se cuvine. Aşteptarea Simonei a fost meritată”.



Turneul Premier de la Charleston se va disputa în perioada 4-12 aprilie 2020.

Pe lângă Simona Halep, la competiţie şi-au mai anunţat deja prezenţa campioana en-titre Madison Keys şi iberica Garbine Muguruza.