„Eu am vorbit cu domnul Ludovic Orban acum câteva zile, înainte de a închide sesiunea parlamentară şi i-am spus că din punctul meu de vedere, organizarea alegerilor anticipate se poate face înainte de locale, cu două săptămâni, cu trei săptămâni, cu o săptămână, în funcţie de calendar şi eu susţin organizarea alegerilor anticipate, din mai multe motive”, a afirmat Kelemen Hunor, luni, la RFI.

El a mai precizat că de şapte ani şi jumătate România trece printr-o situaţie de instabilitate guvernamentală şi ar fi bine să fie încheiată această perioadă prin organizarea alegerilor anticipate.

„Din 2012, de când a picat Guvernul Ungureanu, de mai bine de şapte ani şi jumătate, suntem permanent într-o instabilitate politică guvernamentală. Am avut nouă guverne din 2012. Nu poţi să proiectezi, nu poţi să execuţi un program de guvernare, când se schimbă guvernele aşa repede. Am avut vreo trei-patru guverne Ponta, apoi Cioloş, apoi Grindeanu, Tudose, Dăncilă şi acum Orban. Ar trebui să închidem cât mai repede această instabilitate guvernamentală şi de aceea sigur că am câştiga mai mult de jumătate de an, dacă am reuşi să organizăm alegerile anticipate undeva înainte de locale. Astea sunt argumentele mele, ca să închidem această perioadă şi să încercăm să facem proiecte pe termen mediu şi lung”, a conchid preşedintele UDMR.

Premierul Ludovic Orban a declarat, dumicică, în timpul unei vizite în judeţul Vâlcea, că este nevoie de alegeri anticipate pentru că „este foarte dificil, cu actualul Parlament, să se adopte legi care să fie legile aşteptate de oameni”.

Acesta nu a precizat o dată la care ar putea fi declanşate alegerile anticipate, dar a spus că PNL caută parteneri politici care să susţină acest demers. Potrivit şefului Executivului, este nevoie de „reîmprospătarea structurii Parlamentului”, astfel încât să se ţină cont de „voinţa actuală a cetăţenilor români”.