"Darren Cahill aşa arată, ca cel mai bun antrenor al ei. A fost un jucător bun de dublu, dar este şi un foarte bun antrenor. Nu se fereşte să o critice şi e foarte bine, faţă de alţii care o linguşesc. El poate să spună, dar dacă tu nu poţi face ce spune el, atunci e o mare problemă. De multe ori mai spune <Ce pot să fac?>, dar dacă poţi să schimbi...", a spus Ilie Năstase, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show.

Simona Halep a reînceput colaborarea cu Darren Cahill, după ce în anul 2019 cei doi nu au mai lucrat împreună, din cauza unor probleme personale ale antrenorului australian.

Fostul lider mondial a ajuns până în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam Australian Open 2020, după ce le-a învins pe Jennifer Brady (24 de ani, nr. 49 WTA), Harriet Dart (23 de ani, nr. 173 WTA), Yulia Putintseva (25 de ani, nr. 38 WTA) şi Elise Mertens (24 de ani, nr. 17 WTA).

În sferturile de finală de la Australian Open, Simona Halep se va întâlni cu jucătoarea din Estonia Anett Kontaveit (24 de ani, nr. 31 WTA), în noaptea de marţi spre miercuri.

Antrenorul Darren Cahill a vorbit, pentru presa din Australia, despre momentul bun prin care trece Simona Halep: "Pun prea multă presiune pe ea? Eu cred că este la fel, sincer. Vorbim la fel, chiar şi anul trecut atunci când nu lucram împreună. Aşa cum am mai spus, ea este parte din familia mea. Am mai spus această poveste despre cum am crezut că fac cel mai bun lucru pentru familia mea şi să-mi iau o pauză de 12 luni. Am ajuns acasă şi le-am spus, salut, copii, o să-mi iau un an de pauză, o să fiu mai mult prin preajmă. Fiica mea a început să plângă. Credeam că este foarte fericită, dar ea era supărată că o abandonez pe Simona. Atât de mult înseamnă pentru familia mea.

În ce mă priveşte relaţia este la fel. Ea este în continuare la fel de nervoasă pe teren, aşa cum a fost mereu, dar învaţă să managerieze astfel de momente. Astăzi, la un moment dat, a existat o minge interesantă. Simona din trecut ar fi lăsat totul să treacă, dar acum a refuzat să renunţe. Astea sunt lucrurile care mă fac mândru de ea, luptă atunci când unele chestii îi sunt împotrivă. Asta este marea schimbare la ea pe care am văzut-o în ultimii doi-trei ani".