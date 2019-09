Incidentul a avut loc miercuri, 11 septembrie, la şcoala din Clejani, acolo unde Adi (8 ani), Nico (9 ani) şi Edi (10 ani), au pătruns pe un geam, după terminarea orelor, scrie Giurgiu Pe Surse.

Cei trei minori au reuşit, în doar trei ore, să distrugă cinci clase, cancelaria, o baie şi centrala termică.

„Am observat că un geam este deschis şi am zis să intrăm pentru a vedea ce este înăuntru. Ne-am plimbat prin şcoală, când o jucărie a început să cânte. Este aia care anunţă că este ora trei. Am luat-o şi am aruncat-o în cutia cu jucării, nu a încetat zgomotul. Am dat în ea cu un băţ, care a sărit şi l-a lovit pe ăsta mic. Atunci ne-am enervat şi am început să distrugem totul. Am văzut şi într-un joc ceva asemănător, a fost distractiv până am început să obosim", a povestit unul dintre copii.

Mobilierul şcolar, cataloage, materiale didactice, uşi, geamuri, grupul sanitar, centrala termică, toate au fost distruse de cei trei copii.

După ce au obosit, cei trei au distrus şi instalaţia electrică. Femeia de serviciu a şcolii a făcut descoperirea şocantă. Doi dintre ei făceau duş în baie, iar la vederea femeii, unul dintre ei a fugit dezbrăcat acasă, dar a revenit după câteva zeci de minute ca să ia parte la ancheta Poliţiei.

Poliţia a deschis o anchetă în acest caz.

Foto: Ciobotaru Marilena/ Facebook