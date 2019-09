Proiectul legislativ a fost aprobat cu 76 de voturi „pentru” şi 16 abţineri.

Senatorul Florin Cîţu a afirmat că proiectul reliefează ipocrizia iniţiatorului Eugen Teodorovici, care a iniţiat acest proiect, însă nu până la capăt, cum PNL a sugerat de mai multe ori.

„A venit cu un proiect de lege care merge în direcţia pe care noi am propus-o de ani de zile, dar nu merge până la capăt pentru că vine cu populism. Noi spune că pensiile speciale trebuie să dispară. Media acestor pensii speciale este cam peste 10.000 lei, în timp ce cei care plătesc contribuţii au pensie medie de 1.000 lei. Pensiile parlamentarilor nu sunt incluse. Ca să vedeţi cât de ipocrit e iniţiatorul. Face pentru pensiile speciale dar pe el nu se include. De aceea am făcut un amendament pe care sper să îl votaţi. Nu mai avem nevoie de două Românii, ci de o singură României.(...) Am testat astăzi nivelul de ipocrizie şi l-am văzut. PNL s-a abţinut pentru că acesta este un proiect făcut de un inişiator care nu vrea să îşi impoziteze propria pensie. Până când nu veţi învăţa să nu vă mai excludeţi din proiectele de legi, nu vom susţine aceste legi. ”, a afirmat Cîţu.

Tánczos Barna, senator UDMR, a explicat că partidul va susţine proiectul, însă va propune la Camera Deputaşilor un amendament cu privire la excluderea pragului de 7.000 de lei.

„Nu poate fi exceptată nicio categorie de la această regulă, nici măcar foştii preşedinţi de stat. Pragul de 7.000 de lei oferă o marjă de netaxare în cazul unor peroane care beneficiază de pensii special, altele în afară de contributivitate, astfel că alte categorii nu vor fi taxate. Toţi cei care au marjă de contributivitate, vor plăti 10%. Altele în afară de contributivitate, for fi scutite. Normal ar fi să eliminăm pragul sau să reducem la pragul de 2.000 de lei. Ar fi trebuit să taxăm toate pensile, la militari, la Curtea de Conturi şamd. Pragul trebuie eliminate şi apoi avem un sistem de taxare clar. UDMR va vota proiectul de lege, însă vom depune acest amendament la Camera Deputaţilor, astfel încât indifferent de sumă, fiecre persoană care beneficiază de aceste venituri să fie taxată.”, a conchis senatorul UDMR.

Edward Dircă, de la USR, a întărit părerea senatorului PNL, afirmând că PSD au realizat acest proiect, însă fără să aplice impozitarea pensiilor şi în cazul lor.

„USR va vota acest proiect de lege chiar dacă vine din partea PSD. Ştim că această iniţiativă nu aparţine lui Orlando Teodorovici, ci a fost furată de la Minister, pentru că au apărut aceste informaţii în spaţiul public şio au apărut în dezbaterea noastră, în Parlament. Vreau să remarc ipocrizia de care PSD dă dovadă, pentru că astăzi doreşte tăierea pensiilor locale, iar pe de altă parte, prin Ordonanţa 57, introduce pensile special pentru aleşii locali.”, a menţionat Dircă.

Au existat discuţii, în cadrul dezbaterilor din plenul Senatului, membrii de partide exprimându-şi puncetele de vedere diferite.

Printre amendamente este şi includerea pensiilor foştilor preşedinţi la impozitarea specială.

Unul dintre amendamentele admise, marţi, de Comisia de buget din Senat este cel al ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, iniţiatorul acestui proiect, prin care este efectuată o corelare tehnică pentru a nu afecta pensia stabilită în baza principiului contributivităţii.

„Ştiţi foarte bine sunt mai multe categorii (de pensii-n.red.), sunt sumele evidenţiate. Se stabilesc foarte clar acele zone pentru care se aplică noul mecanism propus de noi. Azi am adus un amendament astfel încât să întărim încă o dată faptul că nu atinge această zonă de contributivitate, este foarte bine ca lumea să ştie că nu se impozitează partea de contributivitate", a declarat, marţi, ministrul.

De asemenea, senatorii au votat şi pentru ca pensiile speciale de peste 7.000 de lei ale şefilor de stat să fie impozitate. Amendamentul a fost înaintat de senatorul UDMR Tanczos Barna.

Propunerea legislativă prevede impozitarea pensiilor între 7.000 şi 10.000 de lei cu 30% din sumă. De asemenea, proiectul prevede şi taxarea pensiilor mai mari de 10.000 de lei cu 50% din sumă. Măsura făcea parte iniţial din pachetul de propuneri discutat odată cu rectificarea bugetară de la începtul lunii august.

Această impozitare vizează persoanele care realizează venituri din „pensii şi/sau indemnizaţii pentru limită de vârstă, primite în baza unor legi/statute speciale denumite în continuare contribuabili, sunt obligate la plata taxei pe veniturile din pensii şi indemnizaţii pentru limită de vârstă, denumită în continuare taxă", conform proiectului depus la Senat.

Senatul a fost prima Cameră sesizată, Camera Deputaţilor având rol de for decizional.