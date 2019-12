Peter Turnley a povestit cum a ajuns să surprindă imaginea premiată ulterior de World Press Photo, dar şi seria de conicidenţe incredibile care l-au adus la multe luni distanţă faţă în faţă cu omul aflat în prim-plan şi dialogul emoţionant purtat cu acesta.



"Revoluţia Română, acum 30 de ani!



În una din primele zile ale Revoluţiei Române din decembrie 1989 am zburat de la Paris la Varna, Bulgaria, cu un avion cargo plin de mâncare şi medicamente, alături de Bernard Kouchner, director al organizaţiei Medicamente Fără Frontiere.



Erau mulţi jurnalişti în avion, în condiţiile în care aeroportul din Bucureşti era închis, iar asta era una din singurele opţiuni de a ajunge în România.



Am încărcat ajutoarele în câteva autocare şi am intrat în România, cu direcţia Bucureşti.



Când am ajuns la marginea Bucureştiului am întâlnit o mulţime de români pe stradă şi, când am oprit iar oamenii au realizat că era un autocar plin cu străini, toţi au erupt cu scandări şi semne ale victoriei. Am fost atras de faţa bărbatului văzut în centrul acestei fotografii, fiind cu siguranţă mişcat de complexitatea expresiei sale de bucurie şi durere în acelaşi timp. Această fotografie a fost ulterior publicată şi a câştigat un premiu World Press Photo (nu fotografia anului, ci la o categorie individuală).



Multe luni mai târziu, m-am întors în România pentru a acoperi primele alegeri libere, cred. Aveam în bagaje o copie a acestei fotografii, în speranţa că îl voi reîntâlni pe acest om. Într-o zi, m-am întors la camera de hotel de la Intercontinental şi în timp ce mă apropiam de camera mea am văzut un om care stătea lângă uşa mea. Am mers intenţionat mai departe pentru a vedea cine este şi, spre uimirea mea, era omul din această fotografie.



Am fugit la recepţia hotelului pentru a găsi pe cineva care îmi putea traduce şi am intrat cu toţii în camera mea! Eram foarte bucuros că l-am găsit şi l-am întrebat cum a fost cu putinţă să mă găsească atât de aleator în acest hotel.

A scos o hârtie decupată dintr-un ziar românesc care publicase această imagine, cu un mic articol în care se spunea că Peter Turnley a câştigat un premiu la World Press Photo cu această fotografie.



Mi-a explicat că a mers la ambasada USA din Bucureşti şi că a întrebat dacă cineva ştie cum m-ar putea găsi. Cineva i-a spus pur şi simplui că jurnaliştii stau adesea la hotelul Intercontinental. Şansele să mă găsească acolo şi ca eu chiar să fi revenit la Bucureşti erau infime! L-am întrebat dacă îmi poate exprima amalgamul de bucurie şi tristeţe de pe faţa lui. Mi-a spus că în urmă cu doar câteva momente, înainte ca fotofrafia să fie făcută, văzuse un campion plin cu cadavre trecând pe lângă el - români care fuseseră ucişi în timpul nopţii precedente, înainte de încetarea violenţelor.



Mi-a spus că soţia sa era invalidă de ani buni şi că ştia foarte bine cum e să trăieşti cu o asemenea povară. Mi-a spus că în timp ce se bucura că regimul Ceauşescu fusese doborât, în acelaşi timp se gândea la durerea pe care familiile celor morţi o vor resimţi, iar asta îi cauza o tristeţe adâncă. I-am dat o copie superbă a acestei fotografii.



Din păcate, nici acum, la 30 de ani distanţă, nu îi ştiu numele şi nici ce s-a ales de el. Dar pot spune că modul în care l-am întâlnit şi faptul că mi-a putut desluşi enigma acestei fotografii reprezintă una din cele mai extraordinare întâmplări din viaţa mea fotografică!", povesteşte Peter Turnley într-o postare devenită virală pe Facebook.

foto: © Peter Turnley, Bucureşti, Romania, 1989.