Mormântul roman din oraşul Galaţi a fost descoperit în anul 1975 de muncitorii care săpau fundaţia unui bloc. Lucrarea a fost abandonată, iar intrarea în cavou a fost acoperită cu o placă de beton pentru protecţie. Ulterior, peste stratul de beton a fost instalat punctul de colectare a deşeurilor pentru blocurile din zonă.

Anul trecut, după 43 de ani de la descoperire, Primăria Galaţi a decis să plătească o cercetare arheologică în urma căreia au fost făcute descoperiri importante.

„În urma cercetărilor arheologice a rezultat în mod evident că mormântul hipogeu a fost construit în secolele III-IV, după Hristos, în perioada romană. A aparţinut unei persoane importante, conform

lucrurilor descoperite. În interior au fost găsite foiţe de aur şi pietre semipreţioase de culoarea roşie care nu se găsesc în est, sunt aduse din nord. Probabil, mormântul aparţine unui got din administraţia romană şi arată că romanii nu au părăsit nordul Dunării, este o dovadă unică pentru această perioadă. Astfel de urme sunt descoperite la sud de Dunăre, de aceea toţi istoricii spun că

mormântul de la Galaţi trebuie să fie atent conservat, studiat şi pus în valoare, în circuitul turistic”, a declarat, pentru MEDIAFAX, consilierul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi, Marius Mitrof.

Primăria Galaţi are planuri mari cu mormântul roman pe care vrea să-l introducă în circuitul turistic, dar cercetările au fost întrerupte în vara anul trecut. De atunci, municipalitatea gălăţeană caută finanţare europeană şi până va găsi bani a decis să instaleze un post de pază şi un gard.

În ciuda măsurilor luate, în zonă se aruncă gunoaie şi pe teren au crescut boschete.

„Lucrările sunt suspendate din vara anului trecut. Au pus gard şi pază, acum vor să tragă cabluri electrice pentru aparatura necesară, au făcut proiectele. Eu am fost de mai multe ori acolo, am făcut

adrese pentru că nu s-au respectat condiţiile din raportul de cercetare arheologică. Din fericire, cavoul este protejat în interior, nu se poate pătrunde în el, dar ploile au provocat stricăciuni în

spaţiul deschis. În plus, oamenii au mai aruncat gunoi peste gard”, a precizat Marius Mitrof.

Cei mai nemulţumiţi sunt gălăţenii care locuiesc în zonă. Ei spun că Primăria le-a promis că va transforma zona, dar au rămas cu o lucrare abandonată, fără spaţiu de parcare şi fără container de gunoi.

„Au săpat şi au plecat. Au zis că se face ceva, poate un părculeţ... Nimic. Bine că au pază, o plătim tot noi. E jalnic. E urât, a rămas mizeria asta între blocuri. Nu au făcut nimic, au promis şi a rămas

aşa, nici măcar bună ziua nu ne-au mai dat. Era frumos cu parcare, aveam şi gunoi în apropiere. Cică ar fi un mormânt acolo, dar Dumnezeu ştie, au făcut nişte săpături, au descoperit ceva”, a declarat un gălăţean care locuieşte la blocul din vecinătatea mormântului roman.

Trecătorii spun că în ultimul an terenul pe care se află obiectivul s-a transformat într-un focar de infecţii.

„Este un loc de colectare a infecţiilor pentru că este o mizerie extraordinară. Gaura pe care au făcut-o... au promis că fac ceva frumos şi au făcut ceva urât, aşa că nu suntem mulţumiţi tot

cartierul. Doar mizerie au făcut, după gard este infecţie, s-a aruncat gunoi după gard, iarba e mai mare ca omul”, s-a plâns un pensionar.

Mormântul roman se află în mijlocul unei parcări şi este înconjurat de blocuri turn şi clădiri cu cel mult două etaje care adăpostesc spaţii comerciale, birouri şi cabinete medicale.