Potrivit unui comunicat transmis, luni, Consorţiul Universitaria anunţă retragerea din Coaliţia pentru Modernizarea României, condusă de Alexandru Cumpănaşu.

„Consorţiul Universitaria nu colaborează cu Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României. Astfel, universităţile membre ale Consorţiului, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, anunţă retragerea din CNMR”, se arată în comunicatul citat.

Alexandru Cumpănaşu a anunţat, joi pe Facebook, intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie, făcând un apel la oameni să dea semnăturile necesare în acest sens.

„Am dus o bătălie fără să mă gândesc nicio secundă la nimic altceva. În acest moment este o viaţă liniştită şi aşezată. A mă înscrie într-o astfel de bătălie înseamnă să îmi pierd liniştea, să îmi pierd tot ceea ce astăzi îmi aduce confort şi dacă vreţi, ca oricărei familii linişte. Ei bine, eu vă întreb be dvs astăzi şi vreau să îmi răspundeţi cât se poate de sincer şi de direct. Trebuie să ştiu care este părerea dvs despre acest lucru. Este cazul astăzi să candidez la Preşedinţia României sau nu? Are România nevoie astăzi de un candidat la Preşedinţia României care să se lupte cu clanurile mafiote? Are România astăzi nevoie de un candidat care să se lupte cu mafia din fiecare judeţ?”, a spus Alexandru Cumpănaşu, într-un video postat pe pagina de Facebook.

Acesta a adăugat că „Dovada faptului că nu am avut nicio clipă această intenţie este că au rămas până la momentul în care se pot depune listele de semnături doar 20 de zile. Este aproape imposibil, este aproape de domeniul unui record să poţi să aduni 200.000 de semnături. De aceea este o hotărâre pe care nu greu o iau, dacă aş lua-o, dar o să am nevoie de sfatul şi de părerea dvs”, a mai spus Cumpănaşu.

Ulterior, Alexandru Cumpănaşu a declarat că a primit, înainte ca Iohannis să plece în SUA, un mesaj de la George Maior în care îi transmitea că ar fi bine să nu candideze la preşedinţie şi să renunţe la lupta în cazul Caracal. Unchiul Alexandrei consideră că Maior i-a transmis un sfat prietenesc.

„Relaţia mea cu George Maior este o relaţie veche, îl respect, este un om care vred că a făcut mult bine României şi care cel puţin din poziţia de ambasador la Washington a ajutat foarte mult statul în relaţia cu Statele Unite ale Americii. În ceea ce priveşte situaţia de acum, apropo de cum dictează serviciile, am avut o discuţie cu domnul Maior, după foarte mult timp - este un an de zile decât eu nu am mai vorbit cu domnia sa - în care mi-a transmis că nu ar fi bine să mai continui lupta cu Caracalul şi mi-a sugerat că nu ar fi bine totuşi nici să candidez la preşedinţie”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Alexandru Cumpănaşu, liderul Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR) şi unchi al Alexandrei Măceşanu.

Unchiul Alexandrei a precizat că, în viziunea sa, mesajul transmis de fostul şef SRI a fost un averstisment şi nu o ameninţare.