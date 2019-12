09:20: Garda de Mediu, după incendiul din Afumaţi: Nu sunt probleme pentru sănătatea populaţiei

Reprezentanţii Gărzii de Mediu precizează că fumul degajat de incendiul de vineri din localitatea Afumaţi nu reprezintă un pericol pentru sănătatea populaţiei, valorile înregistrate de un laborator mobil fiind sub limita admisă.

„Am luat legătura cu Agenţia de Protecţia Mediului Bucureşti, care are în dotare un autolaborator, care s-a deplasat. Am vorbit cu cei de la autolaborator şi mi-au confirmat faptul că nu există pericol pentru sănătatea populaţiei. Valoarea înregistrată este de 4 mg/mc. Valoarea este sub valoarea limită admisă, deci nu sunt probleme pentru sănătatea populaţiei”, a explicat Emil Grigore, comisar la Garda de Mediu.

Potrivit specialistului, nu există pericole pentru populaţie mai ales pentru că vântul nu este puternic şi zona în care s-a produs incendiul este una industrială.

„Până în zona rezidenţială, avem cam 2 kilometri şi jumătate. Oamenii nu trebuie să-şi facă probleme”, a mai spus Grigore.

Ştire iniţială

Salvatorii intervin cu 14 autospeciale de stingere, patru autoscări, doua descarcerări şi o ambulanţă SMURD. În interior sunt depozitate materiale de tip PET.

Incendiul a fost localizat.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a emis şi un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. "Incendiu major produs în Afumaţi. Evitaţi zona şi eliberaţi căile de circulaţie pentru a permite accesul mijloacelor de intervenţie", a fot mesajul transmis.

ISU: Există posibilitatea prăbuşirii halei. Un perete lateral al clădirii deja s-a prăbuşit

Incendiul de la depozitul din Afumaţi a fost localizat, însă există în continuare riscul prăbuşirii construcţiei, avertizează reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov. Până la ora transmiterii ştirii, nu a fost înregistrată nicio persoană rănită.

"Intervenţia este în desfăşurare, în acest moment incendiul este localizat, ceea ce înseamnă că acesta nu se mai poate extinde şi la obiectivele învecinate. Colegii mei intervin cu prudenţă din exteriorul locaiei pentru că există posibilitatea prăbuşirii halei. De asemenea, un perete lateral al clădirii s-a prăbuşit. Vorbim de o hală pe structură metalică, învelită cu panouri tip sandviş, care din cauza temperaturilor foarte mari, se prăbuşesc", a declarat Bogdan Toma, ofiţer de presă al ISU Bucureşti-Ilfov, la Digi 24.