Fata a fost rănită după ce un geam al unui acvariu s-a spart, în incinta Acvariului din Constanţa.

Adolescenta a fost dusă imediat la spital.

Potrivit directorului Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa, de care aparţine Acvariul, Adrian Bâlbă, bazinul se află aproape de ieşire, într-o zonă în care nu există camere de supraveghere. Din acest motiv, circumstanţele în care a fost spart geamul acvariului nu sunt clare deocamdată.

Directorul Acvariului Constanţa: Unii bat cu monede sau chei în geam ca să cheme peştii

Conducerea Acvariului din Constanţa, unde o fată a fost rănită, joi, de un geam spart, spune că anual sunt schimbate geamuri zgâriate sau crăpate şi că oamenii au un obicei prost, să bată în geam, uneori chiar cu monede sau chei, ca să cheme peştii. Clădirea a fost renovată în urmă cu 10 ani.

Acvariul din Constanţa, prima secţie a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, este găzduit de o clădire amplasată pe malul mării, pe faleza Cazinoului, ce are o vechime de peste 100 de ani. Acvariul în sine a fost amenajat în urmă cu 60 de ani, dar, potrivit reprezentanţilor Complexului Muzeal, s-au făcut investiţii constante în renovare şi reamenajare.

Ultima renovare generală a imobilului care găzduieşte Acvariul a avut loc în urmă cu aproximativ 10 ani, când au fost modernizate instalaţiile, mărite bazinele şi aduse noi specii de peşti. Conducerea Complexului spune că geamuri sunt schimbate în fiecare an, pentru că acestea sunt crăpate sau zgâriate.

„De când sunt eu director, în fiecare an s-au făcut invesţii: au fost reparate interioare, a fost reparat acoperişul - ştiţi că oamenii se urcau pe el ca să facă poze Cazinoului şi l-au distrus, a fost reparat subsolul. Şi în fiecare an, dar chiar în fiecare an, au fost schimbate geamuri de la bazine, zgâriate sau crăpate… Au unii oameni un obicei prost: merg să bată în geam ca să cheme peştii. Îi înţeleg pe copii, dar sunt adulţi care fac aşa ceva. Îmi spun colegii mei de aici că trebuie să intervină deseori. Uneori aud chiar de prin birouri cum bat în geam cu chei sau monede. Vă daţi seama?!”, a spus directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. Adrian Bîlbă.

Potrivit acestuia, actualul imobil a devenit prea mic pentru a mai găzdui Acvariul şi există planuri pentru realizarea unei clădiri noi.

„Acvariul are nevoie de un număr mai mare de vizitatori, dar normele ISU nu permit mai mult de 60 de persoane simultan în clădire. Este puţin 60 de oameni în 45 de minute, cât durează o repriză de vizită, în condiţiile în care de multe ori faleza Cazinoului este foarte aglomerată, mai ales în zile de sărbătoare. Se face coadă, dar oamenii trebuie să înţeleagă că normele ISU ne impun aceste limite maxime de vizitatori, iar aceştia stau cât doresc înăuntru”, a declarat Adrian Bîlbă.

El a precizat că noul acvariu, care ar fi de aproximativ trei ori mai mare, ar urma să fie amenajat în incinta Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. „Ne dorim ca în viitor să facem un acvariu mai nou, undeva în Complexul Muzeal de pe Bulevardul Mamaia, un acvariu pe soluţii tehnice moderne, fără sticlă, cu geam acrilic, care să îmbine ştiinţa, educaţia şi cu factorul de atractivitate, care contează foarte mult atunci când vrem să fim şi obiectiv turistic“, a mai spus directorul CMSN.

Clădirea care găzduieşte Acvariul a fost construită la începutul secolului XX ca anexă a Cazinoului şi a funcţionat ca restaurant până la reamenajarea ei pentru destinaţia actuală. Acvariul a fost inaugurat cu fast în data de 1 mai 1958 şi a fost pentru o lungă perioadă de timp prima şi singura instituţie publică de acest gen din ţara noastră.

De-a lungul timpului, Acvariul din Constanţa a adunat peste 100 de specii de peşti şi vieţuitoare marine, care aparţin unor zone geografice diverse. Tariful pentru vizitarea Acvariului din Constanţa este de 8 lei/adult şi de 2 lei/elev ori student.