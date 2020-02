Bălării, drumuri desfundate, noroi cât vezxi cu ochii, străzi care pot fi numite aşa doar cu mare indulgenţă. În consecinţă, viaţa într-o zonă rezidenţială suferă transformări radicale, iar atunci când plouă, spre exemplu, totul se transformă într-un coşmar. Cei care s-au mutat în comuna Malu Mare au plecat la drum cu planuri de viitor optimiste şi convinşi că – scăpând de poluare din oraş – vor fi privilegiaţi. Nu s-au gândit, însă, că vor avea nevoie de cizme de cauciuc şi că vor observa cum cresc, alături de ei, bălării de tot felul care completează o imagine a lucrului făcut de mântuială.

Clădiri luxoase, noroi până la genunchi

Contrastul este izbitor, dar realitatea dură nu poate fi ascunsă prin vorbe frumoase, proiecte de răsunet local şi, fireşte, prin promisiuni neonorate. Până şi maşinile se împotmolesc în noroi, iar bălţile ajung, uneori, până la pragurile caselor.

„Drumurile sunt rele. Ne descurcăm «bine». Cei de la primărie îşi cam bat joc de noi. Înotăm prin nămoale, prin bălţi. Nu se vede? Vin aici pe la alegeri, în rest… Au asfaltat acolo, pe la Damila, iar pe aici au zis că este stradă principală şi se vor face case şi probabil o să asfalteze la anul“, spune o localnică din Malu Mare, potrivit gds.ro. „La nivelul comunei Malu Mare avem o firmă care se ocupă de repararea drumurilor. În aceste zile, firma a lucrat la Preajba, dar în următorul interval de timp se va muta la Malu Mare. Noi am alocat 40.000 de lei pentru zona Selgros. Aici vom îndrepta drumurile, vom pune piatră şi beton concasat, acolo unde este nevoie. La anul încep lucrările de canalizare şi nu putem să începem asfaltarea înaintea utilităţilor. În acest moment avem două străzi asfaltate, cea de lângă Damila şi cea care duce la sediul secundar al primăriei. Trebuie să avem fonduri şi pentru deszăpezire. Se va face, dar progresiv, o dată cu utilităţile şi extinderea zonei“, a explicat Ilie Dodocioiu, primarul localităţii doljene Malu Mare, potrivit sursei citate mai sus.

„Mai e mult până departe”. Au fost asfaltaţi doar 2 kilometri de drum

Comuna Malu Mare are 5000 de locuitori şi se află chiar lângă Craiova. În anul 2019, bugetul alocat primăriei comunei a fost de 11.532.000 lei, numai că lucrurile se urnesc cu foarte mare greutate şi rămâne valabilă sintagma ”mai e mult până departe”. Satul Preajba este compus din două vetre: vatra veche, în zona lacurilor de la Făcăi, şi vatra nouă, în zona căpşunărie (Selgros, Damila etc.). În vatra nouă locuiesc aproximativ 3.000 persoane şi există o zonă industrială unde sunt amplasaţi mari contribuabili la bugetul local, precum Dedeman, Selgros, Manufactura, Damila, Arhi Design, plus numeroase alte întreprinderi şi societăţi comerciale. În consecinţă, cele mai mari venituri la bugetul local, din taxe şi impozite, provin din zona Preajba Nouă.

Infrastructura modernă este doar o utopie. În zona Preajba Nouă nu există, de altfel, asfalt, trotuare, canalizare sau gaze. Pare incredibil, dar în unele zone nu există nici reţea electrică. Singura investiţie făcută de Primărie în ultimii 4 ani în această zonă, din bugetul local, îa fost asfaltarea a 2 (doi!) kilometri de drum. Deşi cetăţenii au cedat Primăriei 47 de străzi, primarul amână trecerea lor în domeniul public, tocmai pentru a nu investi în amenajarea corespunzătoare a acestora. În această zonă există şi o clădire a Primăriei, renovată, pregătită pentru funcţionare, numai că de 2 ani este ţinută închisă, îngreunând interacţiunea dintre cetăţeni şi autorităţile locale.

Conform surselor noastre, motivul este acela că tocmai primarul nu doreşte ca în vatra nouă a satului Preajba să existe un sediu de secţie de votare, în ciuda solicitărilor repetate ale cetăţenilor şi în ciuda recomandării transmise de Autoritatea Electorală Permanentă.

4 ani de mandat, nici măcar 1 leu absorbit din fonduri europene

În cei 4 ani de mandat, Primăria nu a absorbit nici măcar un leu din fonduri europene, singurele proiecte fiind câştigate de fosta administraţie. Principala preocupare a primarului în tot acest timp a fost a fost concesionarea celor nouă bălţi de pe raza comunei. Numai opoziţia populaţiei şi a unei părţi din consilierii locali a împiedicat acest lucru. În ciuda lipsei complete de realizări, Primarul a plătit din banii publici mai multe materiale de promovare, care denaturează realitatea.

În zona Preajba Nouă se construieşte foarte mult, însă autorizaţiile de construcţie se eliberează după bunul plac al Primarului, fără a respecta aliniamentul drumurilor, expus în PUZ. Acest lucru este vizibil la o simplă plimbare, derapajele fiind evidente. În aceşti 4 ani de mandat ai domnului Ilie Dodocioiu, numărul angajaţilor a crescut de la 14 la 36, adică o creştere de 257%!

Angajările au devenit… o afacere de familie la Malu Mare

Locuitorii din zonă spun că angajările au devenit, practic, o afacere de familie, fiind ”prinse” pe statul de plată rudele actualului primar, viceprimarului şi ale unor consilieri locali. Iar schema bine pusă la punct se prezintă în felul următor:

1. Dodocioiu Ilie – primar

Dodocioiu Marius – administrator cămin bătrâni, vărul primarului Dodocioiu Marius – alt văr al primarului, paznic la primărie.

2. Bănică Marin – viceprimar

Bănică Valentina – soţia viceprimarului, funcţionar public la Taxe şi Impozite. Eliberează documente pe care le semnează tocmai soţul ei! De notat că şi nepoata doamnei Bănică Valentina lucrează în cadrul primăriei, ca asistent maternal.

3. Băileşteanu Eugen – consilier local din partea PSD, şi-a angajat două nurori la Primărie:

Băileşteanu Marcela Ileana – ofiţer de stare civilă şi Băileşteanu Mirela Veronica – inspector.

4. Mătuşa Stelică – consilier local, şi-a angajat sora, pe Boloşca Georgeta, la compartimentul agricol din cadrul Primăriei.

În astfel de condiţii – de Ev Mediu la nivelul infrastructurii, într-o zonă rezidenţială ”de lux” de lângă Craiova – şleaurile şi bălăriile nu pot fi excluse din decor. Iar locuitorii zonei ridică din umeri şi se acomodează cu situaţie, fiindcă nu pot face nimic altceva. Aşteptarea este lungă, iar noroaiele din ce în ce mai consistente, astfel încât viitorul nu poate părea decât sumbru. Şi mocirlos la propriu.