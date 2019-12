Proiectul este unul inedit şi unic în regiune întrucât le oferă pacienţilor oncologici, dar şi aparţinătorilor, acces la cazare gratuită într-un apartament utilizat.

Aceştia pot benefica de cazare gratuită pe perioada investigaţiilor, a tratamentului sau a spitalizării, atunci când este vorba de persoane însoţite.

Până în prezent, în „Casa de lângă spital”, au fost cazaţi 30 de pacienţi.

Apartamentul este unul cu trei camere, două băi, un living cu bucătărie, în care pot fi cazaţi maxim cinci pacienţi.

„Cazăm preponderent pacienţi cu radioterapie care trebuie să stea la Oradea perioade foarte lungi de timp”, a declarat Mădălina Maiorescu.

De asemenea, aceasta a menţionat şi faptul că în cazul copiilor se organizează campanii umanitare, însă în cazul adulţilor sau a seniorilor care suferă de cancer, acestea sunt mai are.

„Din păcate în România, în contextul acesta, şi analizând ceea ce s-a întâmplat şi la Bucureşti, eu cred că, din păcate, autorităţile văd o concurenţă în asociaţii. Nu este ok. Autorităţile trebuie să lucreze împreună cu asociaţiilor. Dacă vrei să faci ceva, şi cred că este cazul tuturor care încearcă să facă ceva în oncologie, vrei să faci ceva fie pentru că empatizezi, fie că eşti în acea situaţie. Nu vrei să faci concurenţă nimănui, nu vrei să politică, nu vrei... Vrei doar să faci ceva constructiv”, a declarat Mădălina Maiorescu.

„Autorităţile asta nu înţeleg... că trebuie să lucrăm mână în mână, nu dezorganizaţi şi, mai mult de atât, nu trebuie să ne privim ca şi concurenţă”, a continuat aceasta.

„În acest an de experienţă am identificat noi nevoi şi am realizat noi planuri:

– schimbarea locaţiei apartamentului, deoarece în prezent acesta este la etajul 2 si pacienţii slăbiţi urcă greu, iar vecinii nu sunt tocmai încântaţi;

- existenţa unei grădini/spaţiu verde de relaxare la noua locaţie, ca un fel de terapie pentru pacienţii care stau mai mult timp, cunoscut fiind timpul îndelungat de terapie în cancer;

- dezvoltarea unor programe de intervenţie postcură – de tipul asistenţei psihologice şi kinetoterapie recuperatorie specifică, grupuri de suport pentru părinţii copiilor oncologici, activităţi care necesită spaţii adecvate;

- identificarea unei facilităţi de transport a pacienţilor care nu îşi permit sau cărora starea medicală nu le permite utilizarea transportului în comun;

- o mai bună deschidere şi o colaborare cu Centru Oncologic Oradea”, a anunţat iniţiatoarea proiectului.

Pacienţii sau aparţinătorii care doresc să beneficieze de serviciile oferite de Asociaţia lumea lui Iannis, îi pot contacta la telefon 0773879261 sau lumealuiiannis@gmail.com.

Foto: Captură YouTube