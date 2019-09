Un cros inedit, Crosul CoşBook, a avut loc, sâmbătă, la Bistriţa, în cadrul unui târg de carte ajuns la a şasea ediţie, eveniment la care au participat 350 de alergători de toate vârstele. Târgul de carte pentru copii şi adolescenţi CoşBook este organizat de Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc”.

În ultima zi a târgului, copiii, părinţii şi profesorii au fost invitaţi la o porţie inedită de mişcare: un cros care s-a desfăşurat sub sigla „Alerg o carte” în parcul municipal din Bistriţa. Toţi alergătorii au primit câte o carte cu care au alergat în ultima parte a maratonului, aflat la a treia ediţie.

„La prima ediţie, în urmă cu trei ani am avut 160 de participanţi la cros, anul trecut am avut 300, anul acesta avem peste 350 de înscrişi, cel mai mic participant având un an şi jumătate. Sperăm ca la ediţia cu numărul 5 să avem 500 de alergători” spun organizatorii crosului.

Crosul a avut trei secţiuni: una dedicată familiilor care au alergat împreună cu copiii de până la 8 ani, o alta dedicată copiilor şi una adulţilor. Premiile au constat în diplome, medalii şi cărţi.

„Este un eveniment inedit, anul acesta ne-am înscris la crosul Family cu soţul şi copiii. Ne bucurăm că Bibioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud a găsit soluţii pentru a-i atrage şi mai mult pe copii să citească. Noi îi încurajăm în ce măsură putem şi să citească, şi să facă mişcare. Este un eveniment inedit şi binevenit” a spus, pentru MEDIAFAX, Ioana Sângeorzan, o mamă participantă la cros.

Şi copiii au fost încântaţi de evenimentul organizat în parcul municipal Bistriţa.

„Îmi place foarte tare crosul cu cărţi. Particip la fiecare ediţie. Anul acesta m-am înscris să alerg şi cu familia şi singur. Sunt trasee diferite şi deja am crescut şi sper să reuşesc să ajung până la capăt”, a spus, corespondetului MEDIAFAX, Mihai, unul dintre copiii care a participat la cros.

Târgul de carte CoşBook a ajuns la a şasea ediţie, la Bistriţa fiind prezente edituri de prestigiu din ţară.

Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” a pregătit la ediţia din acest an lansări şi prezentări de carte şi reviste şcolare, ateliere (re)creative, lecturi ale copiilor şi adolescenţilor, dezbateri, întâlniri cu scriitori, recitaluri de poezie şi muzică, dar şi expoziţii.