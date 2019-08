Magistraţii au respins o cerere a unui bărbat care primise o amendă de 200 de lei, în ianuarie 2019, după ce a postat pe Facebook mesaje defăimătoare la adresa poliţiştilor locali din comuna Bradu (Argeş): „fetiţe”, „maimuţoi”, „bulangiu”, scrie ziare.com.



Autorul jignirilor a cerut fără succes anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.



"Apelativele folosite de petent se incadreaza in sfera notiunii de cuvinte jignitoare in sensul art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991.



In primul rand, apelativul maimutoi este folosit in mod peiorativ, fiind o jignire care arata ca petentul desconsidera agentii constatatori ai Politiei Locale.



Conform Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, acest apelativ este folosit in limbajul familiar cu un sens depreciativ, semnificand un barbat care obisnuieste sa imite pe altii.



In al doilea rand, apelativul bulangiu este de notorietate un termen depreciativ cu privire la persoanele carora le este adresat.



Prin urmare, fapta petentului din data de 27.01.2019 se circumscrie elementului material al contraventiei prevazute de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991," motiveaza instanta.



De asemenea, Facebook este catalogat drept un „spaţiu public”de dezbatere.