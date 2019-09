Fostul membru CSM, în prezent avocat, a declarat că, în condiţiile în care decizia va rămâne definitivă singura răspundere ar putea fi în privinţa falsului în declaraţii.

„Nu se poate pune în niciun fel în discuţie mandatul de preşedinte, indiferent dacă rămâne definitivă decizia. Nu e caz de nulitate. Singura problemă este că preşedintele Băsescu, în momentul în care a candidat pentru funcţia de preşedinte, a făcut nişte declaraţii pe proprie răspundere, că nu este colaborator al securităţii. Deci singura problemă care ar putea apărea este declanşarea unei proceduri penale pentru fals în declaraţii pe care dumnealui le-a dat în momentul în care a completat declaraţia”, a spus avocatul Toni Neacşu.

De asemenea, decizia Curţii de Apel Bucureşti nu afectează nici mandatul de europarlamentar al lui Traian Băsescu, întrucât în legislaţia europeană nu există condiţia de a nu fi colaborat cu securitatea.

„Nu are absolut nicio legătură cu mandatul de europarlamentar. Nici nu este o condiţie a legislaţiei noastre (în privinţa candidatului – n.r.), aceea de a nu fi fost colaborator al securităţii, pentru că este o legislaţie europeană care ni se aplică şi nouă, unde nu există această condiţie”, a mai spus Neacşu.

Fostul membru CSM afirmă că, pe lângă eventuale plângeri penale pentru fals în declaraţii, e posibil fostul preşedinte să răspundă în faţa electoratului. În plus, doar în condiţiile în care decizia ar rămâne definitivă, Traian Băsescu nu va mai putea candida pentru demnităţi publice în România, unde există această condiţie, de a nu fi colaborat cu securitatea.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au constatat, vineri, că fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a fost colaborator al Securităţii, decizia nefiind definitivă.

„Admite acţiunea. Constată calitatea de colaborator al Securităţii în privinţa pârâtului Băsescu Traian", se arată în minuta judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti.

Fostul preşedinte poate face recurs la decizia magistraţilor în 15 zile de la comunicare, recursul putând fi depus tot la Curtea de Apel Bucureşti.

Traian Băsescu a declarat, vineri, după ce Curtea de Apel Bucureşti a constatat calitatea sa de colaborator al Securităţii, că este o "oarecare amărăciune" să primească acest verdict după ce, din dispoziţia sa ca preşedinte, a deschis arhivele Securităţii şi le-a transferat către CNSAS.

„Este o decizie a judecătorului. Nu pot s-o contest decât legal, ca om care a ţinut la construcţia unui sistem de justiţie. Deci voi contesta decizia la Înalta Curte. (...) Pentru mine este oarecare amărăciune după ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele Securităţii şi le-am transferat către CNSAS din dispoziţia mea, am deschis arhivele Comitetului Central, acum să am un asemenea verdict. Voi încerca să merg până la capăt uzând de toate drepturile constituţionale pentru clarificarea lucrurilor", a declarat, vineri, la Digi24, europarlamentarul PMP Traian Băsecu.

Întrebat ce îl determină să spună că nu a colaborat cu Securitatea, Băsescu a afirmat că ce a făcut nu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu Securitatea.