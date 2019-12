Reprezentanţii Aeroportului Internaţional ”Avram Iancu” Cluj au declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că sunt afectate zboruri spre Paris, Londra, Istanbul sau Dublin.

„Avem o problemă cu ceaţa de pe aeroport. La sosiri sunt 6 zboruri întârziate, fiind vorba despre cursele care trebuiau să aterizeze de la Bucureşti, Bologna, Paris – Beauvais, Londra-Luton sau Birmingham. La plecări, au întârzieri alte 6 curse care urmau să plece spre Londra – Luton, Bologna, Paris –Beauvais, Istanbul sau Iaşi, iar cursa spre Dublin a fost anumală. Unele întârzieri ajung şi la 6 ore, iar în aeroport sunt sute de pasageri care aşteaptă reluarea zborurilor”, au spus reprezentanţii aeroportului clujean.

Aceştia speră ca în orele următoare condiţiile meteo să se îmbunătăţească.

Mai multe localităţi din judeţul Cluj sunt, până la ora 14:00, sub avertizare cod galben de ceaţă, care anunţă scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.