Pentru că în zona respectivă nu se mai putea respira, locatarii au cerut ajutorul celor ISU Vaslui, care au intervenit cu două autospeciale. Sursa disconfortului olfactiv a fost imediat descoperită în apartamentul unui vasluian, care băgase câteva zeci de ardei iuţi în cuptorul cu microunde, probabil cu scopul de a-i usca.

”S-a intervenit cu două autospeciale după ce am fost sesizaţi asupra faptul că în casa scării H a blocului 321 de pe strada Podurilor se simte un miros iritant, înţepător. In momentul când colegii meu au ajuns acolo, o parte dintre locatarii scării se autoevacuaseră. S-au făcut măsurători ale gazelor însă toate au ieşit in parametri normali. La etajul patru, într-un apartament, au găsit sursa şi anume un cetăţean, proprietarul apartamentului respectiv, a pus aproximativ 20 de ardei iuţi la copt în cuptorul cu microunde. Probabil intamplarea este de râs pentru mulţi dintre noi, dar credeţi-mă că toţi cei care erau acolo plângeau. Colegii mei au fost nevoiţi să intervină cu măştile. Proprietarul era pe balcon, nici el nu mai putea să respire”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, potrivit vremeanoua.ro.