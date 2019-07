Experimentul social realizat de cei trei pune în evidenţă reacţia oamenilor în faţa unui abuz petrecut în spaţiul public, fie într-o zonă aglomerată, fie într-o zonă liberă. În videoclip, se poate observa cum mulţi dintre martori, deşi observă că se întâmplă un abuz în apropierea lor, nu intervin, nici fizic, pentru a stopa abuzul, dar nici măcar verbal. Surprinzător, o femeie, care se afla la distanţă faţă de cei doi protagonişti, intervine. Videoclipul poate fi vizionat mai jos. Am vorbit cu Ciprian Dafinescu pentru a afla mai multe informaţii despre acest proiect.

Gândul: Cum v-a venit ideea, în particular, a experimentului social cu tânăra abuzată în public?

Ciprian Dafinescu: Ideea iniţială de experiment social nu a fost asta, noi am rămas uimiţi cum nimeni nu reacţionează. Am vrut să facem iniţial în felul următor: ea să fie „agresată” în public, automat, ne aşteptam ca oamenii (n. r. - martorii) să intervină, iar apoi eu să fiu agresat de către partea feminina şi, automat, nimeni nu o să intervină.

„Noi nu ne aşteptam ca oamenii să vadă o fata agresată şi nimeni să nu reacţioneze”

Dar când am început să realizăm prima parte şi am văzut că nimeni nu reacţionează, deci lucrurile nu evoluau aşa cum ne asteptam noi, am zis: Stop! Şi n-am mai avut cum să ducem ideea iniţială până la capăt. Noi nu ne aşteptam ca oamenii să vadă o fata agresată şi nimeni să nu reacţioneze.

Iniţial, am încercat să punem în aplicare experimentul când trec oameni în grupuleţe sau singuri. Apoi când am văzut că nu avem rezultate. Am zis să încercam direct în staţie (n. r. de autobuz) unde sunt mulţi oameni. Când am văzut atâta indiferenţă şi acolo am zis că nu mai are rost să facem şi partea a doua, adică fata să agreseze băiatul. Dacă oamenii nu intervin când este agresată o fata, e clar că la un băiat nu o să facă absolut nimic.

„Am văzut atâta indiferenţă”

Gândul: Vizionând videoclipul realizat de voi, am observat că oamenii tind să acţioneze mai degrabă într-un context în care ei sunt singurii care pot acţiona, nu când sunt într-un spaţiu aglomerat. Ce crezi despre asta?

C. D.: Poate să fie şi treaba asta din cauza efectului „de turmă”: „Dacă nu se bagă nimeni, nu mă bag nici eu”. Aşa, când sunt de unul singur: „Decizia îmi aparţine”, o fac sau nu. Ceea ce este eronat din punctul meu de vedere. Dacă tot suntem mai mulţi, hai să facem echipă şi să-l oprim pe agresor. Nu să acţionăm conform „principiului”: „nu se baga nimeni, nu mă bag nici eu”.

Gândul: În opinia ta, cum se pot schimba lucrurile, deci oamenii să reacţioneze corect din punct de vedere moral?

C. D.: Cum am spus şi în videoclip, „schimbarea începe cu tine”. În asemenea situaţii oamenii, indiferent de gândurile pe care le au „dacă păţesc ceva”, „dacă ajung eu o victima”, ar trebui să lase frica deoparte şi să acţioneze.