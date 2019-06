Întâmplarea a fost povestită pe Facebook de un pasager din avion. O doamnă de pe un loc din faţa bărbatului s-a ridicat şi a mers în spate. „Timidă, întreabă cât costă un sandwich. I se răspunde că 4 euro şi se întoarce la locul ei şi se caută prin buzunare”, a scris Marius Simionică pe reţeaua de socializare. La scurt timp după aceea, o însoţitoare de zbor zâmbitoare s-a apropiat de femeie şi i-a oferit un sandviş. Nu era un produs din oferta companiei, ci propriul pachet al Gabrielei Roşu. Tânăra i-a oferit ulterior femeii şi un pahar cu apă.

Gestul frumos al însoţitoarei de zbor, care lucrează de trei ani pentru compania aeriană WizzAir, a fost apreciat de o ţară întreagă. Am contactat-o pe Gabriela pentru a vedea cum s-au petrecut lucrurile din perspectiva ei.

Gândul: Ne povestiţi cum s-a întâmplat totul, din perspectiva dumneavoastră? Cum a reacţionat doamna respectivă după ce i-aţi dat sandvişul?

Gabriela Roşu: Era un zbor ca oricare altul, stăteam în partea din spate a avionului şi a venit o doamnă să mă întrebe cât costă cel mai ieftin sandviş. I-am răspuns, mi-a mulţumit şi am văzut că a plecat oarecum dezamăgită. Noi nu avem reducere sau gratuitate pentru produsele pe care le vindem pe zbor, în schimb compania ne oferă mâncare şi apă (diferită de cea pe care o vindem pasagerilor). Eu mâncasem deja (îmi cumpărasem mâncare din aeroport) aşa că am luat sandvişul meu şi i l-am oferit doamnei. Aceasta mi-a mulţumit, dar mi-a spus că nu are bani să mi-l achite. I-am spus că nu e nevoie, să aibă poftă! M-am gândit că după ce va mânca i se va face sete, iar cu siguranţă nu va avea 2,5 euro să plătească o sticlă cu apă. Aşa că i-am oferit un pahar cu apă. Cam asta s-a întâmplat şi nu m-am gândit nici măcar o secundă că a observat cineva acest lucru, având în vedere că doamna stătea la rândul 37, din 39 de rânduri, câte are avionul. După un timp, a venit la mine un domn, foarte amabil, şi m-a întrebat dacă sunt de acord să fac o poză cu dânsul. Nu mi s-a părut nimic ieşit din comun, se întâmplă des ca pasagerii să ne ceară acest lucru. Am acceptat, domnul mi-a mulţumit politicos şi s-a întors la locul lui. Nu am bănuit de ce mi-a cerut acest lucru. M-am gândit că pur şi simplu dorea o poză cu mine.

Gândul: Ce s-a întâmplat în primele 24 de ore după ce povestea s-a viralizat?

Gabriela Roşu: A doua zi după ce m-am trezit am văzut un mesaj pe Facebook de la o prietenă care a văzut postarea domnului respectiv. M-a impresionat ceea ce a scris şi nu mă aşteptam ca un gest atât de mic să aibă un impact atât de mare asupra cuiva. I-am scris şi i-am mulţumit pentru cuvintele frumoase. Apoi a început totul, îmi scriau oameni, pe care nu îi cunosc, ca să mă felicite pentru gestul pe care l-am făcut. Am fost uimită cum un gest normal, pe care oricine, care poate, ar trebui să îl facă, a ajuns să fie apreciat de o ţară întreagă. Sunt fericită că am putut să ajut un om, aş face-o oricând, dar sunt sigură că există multe persoane care fac asta. Să fim buni nu costă nimic!

Gândul: Compania pentru care lucraţi a aflat de gestul dumneavoastră? V-a transmis ceva?

Gabriela Roşu: Da, compania a aflat, colegii m-au felicitat, a apărul articolul şi pe grupul companiei. La urma urmei, job-ul nostru ca însoţitori de zbor nu este doar să ducem pasagerii din punctul A în punctul B, noi trebuie uneori să le înţelegem şi nevoile. Avem de-a face cu fel de fel de oameni şi mi se pare normal să încercăm, pe cât posibil, să îi ajutăm. Eu sunt fericită că acest job îmi oferă posibilitatea de a cunoaşte atât de mulţi oameni, să le cunosc nevoile şi să încerc să îi ajut.

Gândul: Ne puteţi spune câteva lucruri despre dumneavoastră, în câteva propoziţii?

Gabriela Roşu: Sunt Gabriela, am 28 de ani şi sunt căsătorită de aproape un an cu un bărbat extraordinar. Sunt o persoană deschisă, comunicativă, îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii şi îmi iubesc meseria. Dacă oamenii de lângă mine sunt fericiţi, eu sunt şi mai fericită. Am făcut handbal de performanţă 13 ani, este pasiunea mea şi nu pot să renunţ la ea, iar acum joc în divizia A (liga a 2-a) pentru o echipă din Bucureşti.

Dacă nu eram însoţitoare de zbor, mi-ar fi plăcut să continui cu handbalul, să ajung la un nivel mult mai înalt.

