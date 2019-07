„Nu este prima dată când avem un proces dificil de alegere pentru că este vorba de a pune împreună un număr mare de criterii, de a asigura un echilibru geografic, de a asigura un echilibru între familiile politice, sunt destul de multe condiţii. La ultimele două exerciţii s-a adăugat şi subiectul legat de spitzenkandidat, dacă îl considerăm un concept valabil sau nu şi dacă el ar trebui respectat. Să nu uităm că în momentul în care Jean Claude Juncker a fost numit preşedintele Comisiei, acesta a consacrat principiul de spitzenkandidat. Cred că este un proces normal pentru a găsi cea mai bună soluţie. Cred că în cursul zilei de azi se va degaja un sprijin pentru un pachet. Practic a fost şi o parte de tatonare a subiectului, să nu uităm că în medie este nevoie de patru Consilii Europene să ajungi la o decizie de tipul acesta. Noi, până la momentul acesta, am reuşit să avem doar trei astfel de exerciţii. Luni am avut acest Consiliu European care se continuă astăzi", a declarat George Ciamba, într-un interviu pentru MEDIAFAX şi Gândul.

„Până la urmă va trebui să vedem, peste chestiunea aceasta, ce fel de Comisiei Europeană va reprezenta din punct de vedere al personalităţii viitorului preşedinte. Va fi importantă personalitatea acestuia pentru a ne da seama cât de politică va fi Comisia Europeană, cât de mult va dori să facă anumit timp de lucruri. Cred că a fost un lucru bun că Comisia Juncker a fost una politică. Acest lucru a ajutat în momente dificile, să nu uităm că a avut de a face cu criza migraţiei, inclusiv în ceea ce priveşte rezultatele preşedinţiei României a fost important că am avut comisie care a dorit să împingă lucrurile, astfel încât proiectul european să avanseze", a mai spus George Ciamba.

Ministrul Afacerilor Europene admite că nu este un proces uşor de alegere a preşedinţilor Comisiei, Consiliului şi Parlamentului European.

„Avem o discuţie între diferite variante Pro Europa. Deci noi vorbim de familii politice care toate au acelaşi obiectiv şi care au majoritate clară şi evidentă în Parlamentul European, care sprijnă proiectul european. Acest lucru este important, deoarece la începutul anului, când am preluat preşedinţia, unul dintre riscurile care apăreau era că aceste alegeri să ducă la un alt tip de majoritate, o majoritate antieuropeană, sau care va fi o frână pentru proiectul european. Nu este adevărat şi acest lucru s-a dovedit. Poate de aceea negocierile sunt mai dificile", a afirrmat ministrul român.

Legat de posibila numire a lui Frans Timmermans în funcţia de preşedinte al CE, un puternic susţinător al statului de drept şi critic în trecut al deciziilor Guvernului de la Bucureşti cu privire la legile justiţiei, Ciamba afirmă: "Frans Timmermans pentru România nu este un lucru nou. Noi am lucrat cu el în calitate de prim-vicepreşedinte al Comisiei, să nu uităm că a fost comisarul care răspundea de Consiliu Afaceri Generale şi o viziune socialistă a lui va fi pozitivă pentru noi şi inclusiv pentru unele dintre dosarele pe care le avem. Bineînţeles că fiecare va avea o viziune nu numai legată de familia politică, ci şi de ţara din care provine. Noi sperăm că oricine va fi preşedintele Comisiei va căuta să păstreze echilibrul pe care l-a păstrat şi Comisia actuală, între ţări mai mari, ţări mai mici. Cred că tot ceea ce a făcut parte din Comisia Juncker va fi un partener foarte bun pentru Guvernul României şi pentru România şi pentru preşedintele României şi datorită faptului că am avut un dialog extraordinar în timpul preşedinţiei.

Noi am lucrat cu toţi comisarii pe dosarele pe care le-am avut. Există aprecierile vis -a -vis de succesul preşedinţiei României, nu vin de la noi, dacă te uiţi vin de la membrii Comisiei, de la preşedintele Consiliului European, deci toţi cu care am lucrat şi am reuşit să ne obiectivăm misiunea de neutralitate a unei preşedinţii şi acesta a fost un lucru care a fost apreciat. (...) O preşedinţie de succes nu îşi permite în timpul preşedinţiei să aibă o cheie naţională, dar o preşedinţie exercitată corect duce la un anumit tip de relaţie care poate fi apoi fructificată".

Liderii UE s-au reunit marţi pentru a purta o nouă rundă de negocieri pe tema desemnării noilor şefi ai principalelor structuri de conducere din Blocul comunitar. Liderii europeni trebuie să desemneze şefi pentru Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul European, Banca Centrală Europeană şi un Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.