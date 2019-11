Ciobanul avea stâna pe un câmp din apropierea casei lui. Acolo a văzut un porc mistreţ, care dădea semne de boală şi pe care de altfel l-a şi filmat, dar nu a anunţat pe nimeni despre prezenţa mistreţului. Ulterior, ciobanul a constatat că doi dintre porcii lui sunt bolnavi, iar verdictul a fost clar: pestă porcină. Al treilea a fost împuşcat pentru că exista riscul să fie infectat şi el. Nimeni nu a ştiut de cadavrul acelui mistreţ, care, se pare, ar fi sursa focarului din curtea ciobanului. Târziu a fost ridicat de pe câmp cadavrul animalului sau ceea ce a mai rămas din el.

INTERVIU cu Niky Vrabie – director Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău

Cum comentaţi faptul că România s-a umplut de pestă porcină africană iar în judeţul Bacău un mistreţ a stat cel puţin două săptămâni mort pe câmp, fără ca nicio instituţie să ştie de el? Asta în condiţiile în care un cioban care a văzut mistreţul, atât în agonie, cât şi cum a fost mâncat de alte animale, s-a trezit că porcii lui domestici au murit de pestă.

Niky Vrabie: În România suntem într-o situaţie extrem de complicată pentru că avem la îndemână instrumente foarte, foarte slabe de a gestiona această boală. Şi pe lângă toate aceastea, rezervorul natural de virus, mistreţul, nu este redus la un număr corespunzator, care ar reduce mult riscul de transmitere a bolii. Una dintre problemele mari este factorul uman care a transmis boala prin transporturile ilegale de suine în toată ţara. Porcii au fost duşi din zonele infectate în zonele indemne de boală. În astfel de cazuri, sancţiunea contravenţională trebuia să fie transformată într-una penală.

Avem cazul din satul Năneşti, comuna Parincea, acolo unde un cioban a văzut un mistreţ care prezenta semne că ar fi infectat cu pestă porcină, şi care, ulterior, a murit, dar nu a anunţat autorităţile sau instituţiile abilitate. Ce măsuri se pot lua împotriva lui? Mai mult, s-a confirmat că acel cioban şi-a dus pesta porcină în propria ogradă, dovadă fiind cei trei porci care i-au murit.

N. V.: Ciobanul trebuia să ne informeze pentru a putea interveni, dar nu a făcut-o. Legea stipulează anunţarea de către proprietarii de exploataţii a cazurilor de morbiditate şi mortalitate domestică. În cazul de faţă, la mistreţ, nu poate fi sancţionat. Avem colaborare cu fondurile de vânătoare, dar acest caz le-a scăpat. Acel cetăţean avea datoria morală să ne informeze...

Recunoaşteţi că acest mistreţ le-a scăpat şi paznicilor din fondul de vânătoare din zona Parincea?

N. V.: Se poate întâmpla. Ei fac patrulări pe un teritoriu destul de mare şi numărul insuficient de angajaţi generează astfel de situaţii.

E cod roşu de pestă porcină în România?

N. V.: Este un cod roşu. Reducerea numărului de mistreţi este esenţială chiar dacă este un moment foarte tardiv. Suntem în partea a III-a cu restricţii foarte dure la porc viu şi la produse din carne. E foarte posibil să ne introducă în partea a IV-a, zona endemică, cum este Sardinia, şi atunci suntem blocaţi total la comerţul intracomunitar şi exportul în ţări terţe. Este o situaţie foarte, foarte gravă.

În momentul în care apare un focar de pestă porcină, se face şi recensământul porcilor din localitatea respectivă. În aceste condiţii, apare şi acea isterie în rândul oamenilor, care ori îşi sarifică animalele, ori le vând acelor samsari, pe preţuri de nimic, şi nimeni nu mai poate controla efectivele. Se întâmplă acel fenomen despre care spuneaţi la început: transportul ilegal de pestă porcină... De ce nu există o bază de date clară, astfel încât într-un moment de acest gen, să se cunoască numărul porcinelor din zonă ?

N. V.: Există o bază naţională de date, dar nu se poate urmări numărul exact de animale din curtea omului. Fiecare curte ar trebui să aibă câte un jandarm, adică un medic veterinar la fiecare gospodărie. E greu. Acea isterie a generat difuzarea bolii în toată România. O isterie generată de neînţelegerea fenomenului şi de necunoaşterea legislaţiei de către crescătorii de animale. În astfel de momente, toţi încearcă să-şi salveze animalele sacrificându-le ori vânzându-le. Atunci apar şi aceşti cioclii, aceşti intermediari le cumpără porcii pe preţuri de nimic şi îi duc în alte zone şi aşa se ajunge peste tot în România.

Credeţi că autorităţile locale s-au implicat îndeajuns în astfel de situaţii?

N. V.: Nu exagerez. Avem zeci de adrese transmise atât la autorităţile locale, cât şi la fondurile de vânătoare, la exploataţiile comerciale, la primării, pentru a preveni apariţia şi difuzarea pestei porcine. Instrumentele sunt extrem de slabe în a controla, combate şi a preveni pesta. Nu ai decât profilaxie nespecifică, adică să înveţi omul să transmită informaţia că nu trebuie să cumperi porci de la negustori, că trebuie să-şi schimbe încălţămintea şi îmbrăcămintea la intrarea în adăpostul animalului. Eventual, un filtru la intrarea în exploataţie. Noi am încercat să transmitem informaţiile, dar se pare că această conştientizare nu şi-a făcut efectul.

Ordinele date din birouri se potrivesc în teren?

N. V.: Din păcate, în România, nu s-au luat cele mai bune măsuri când a apărut pesta. Numărul mistreţilor trebuia redus la minimum. Trebuie respectată densitatea, care este mare - 0,5 pe kilometru pătrat, la mistreţ. Inclusiv modul în care se transportă porcii în România nu a fost sancţionat cum trebuie. Contravenţia trebuia să se transforme în sancţiune penală.

Acum e prea tarziu...

N. V.: Este prea târziu. Este prea târziu să mai facem ceva...

Pestă porcină a fost şi în Ungaria, dar şi în alte ţări, dar situaţia s-a rezolvat...

N. V.: O ţară mai mică. S-au organizat mai bine ca noi. Şi Cehia, şi Polonia s-au organizat mai bine ca noi. Lipsa de decizie a dus la această situaţie.

Câte focare sunt în judeţul Bacău?

N. V.: Avem un singur caz, la mistreţ, în zona Sascut, iar acum aşteptăm rezultatele pentru mistreţul de la Parincea. În schimb, avem două focare la Parincea şi la Pârjol. Aici, am rezolvat problema din faza de suspiciune. Am luat măsura radicală de a ucide toţi porcii din gospodărie. Am supervizat ecarisarea şi îngroparea acestora, după care am pus sub supraveghere oficială exploataţia. Am făcut dezinfecţia la final. Un porc era supect de pestă, iar 31 de porci au fost ucişi preventiv. E vorba de o crescătorie de porci nonprofesională. Şi aici e o problemă pe care Ministerul Agriculturii trebuie să o rezolve. Nu e normal să creşti 30, 40 sau 50 de porci şi să fii nonprofesional.

E greu să conduceţi instituţia în momentul de faţă?

N. V.: E greu. Sunt obişnuit. Sunt situaţii critice tot timpul. Tot timpul este o criză.

Vă gândiţi să vă daţi demisia?

N. V.: Nu ştiu. Mă mai gândesc. Nu-mi plac dezordinea şi lipsa de decizie. Lucrurile pot fi rezolvate numai dacă este o comunicare bună de la nivel central la nivel local şi împăcată toată cu o chestiune politică corectă.

Dacă aţi fi şef la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ce măsuri aţi lua?

N. V.: Ar trebui evaluată toată situaţia foarte rapid. Pesta porcină este un punct foarte important al unei discuţii, la nivel central, de luare a unor măsuri radicale care să o stopeze. Avem modul de acţiune al unor ţări care au gestionat foarte bine situaţia, cum sunt Polonia sau Ungaria. Dacă nu ştii ce ai de făut, trebuie să împrumuţi din modul bun de la alţii. Este foarte important să ai curaj, dacă nu ai experienţa necesară.

Credeţi că în birourile de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nu ajung informaţiile conforme cu realitatea?

N. V.: Este foarte posibil. Nu stiu cum funcţionează şi cum circulă informaţia. Ce ştiu e faptul că suntem lipsiţi de pragmatism. Cred că vorbim prea mult, în timp ce nu facem nimic. Şi cu organizarea suntem departe. De organizare ţine totul. Lucrurile se pot regla în România.

Nu avem oameni potriviţi în locuri potrivite?

N. V.: Se pot găsi. Acum, sunt oameni buni în eşaloanele trei, patru, cinci, dar care sunt păstraţi acolo până se hotărăsc să plece din sistem...

Eşaloanele unu şi doi?

N. V.: Îmi asum şi am curajul de a afirma că lucrurile ar putea să funcţioneze bine. Eşaloanele unu şi doi ne vulnerabilizează. Noi suntem sufocaţi de foarte multe acţiuni. Nu suntem evaluaţi corespunzător ca număr de personal, legislaţia trebuie reglementată. Avem nevoie de un cadru clar, coerent pe care să poţi acţiona.

Foto: Ciobanul Nicolae Bot, cel care a descoperit porcul mistreţ infectat

Proprietatea ciobanului care a descoperit porcul mistreţ infectat - FOTO





Interviu realizat de Cătălin Cojocaru