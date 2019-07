Alexandru Cumpănaşu are rezerve şi faţă de procurorul care a instrumentat iniţial cazul Alexandrei, suspectându-l de complicităţi neştiute şi care vor fi ieşi la iveală.

Redăm câteva din principalele declaraţii făcute de Alexandru Cumpănaşu la Marius Tucă Show:

„Cu ocazia audierii înregistrării discuţiei telefonice dintre operatorul de la 112( adică poliţistul respectiv) de la nivelul IPJ Olt, agent şef principal Florescu Vasilică Viorel şi victimă, s-a constat că poliţistul a avut o atitudine refractară faţă de aceasta fără a da dovadă de solicitudine şi neimplicându-se în obţinerea de date care să conducă la identificarea locaţiei unde se afla persoana apelantă”

„Eu îi transmit că nu mă intimidează faptul că a stat 12 sau 14 ani la STS şi ştie secretele tuturor politicienilor de pe telefoanele operative care nu pot fi ascultate nici măcar comandate la DNA. Acolo se fac toate matrapazlâcurile, toate lucrurile care vor să le vorbească aceşti oameni importanţi din statul român”

Am cerut anchetatorilor să nu mai trateze ca pe o glumă 112 şi să confrunte sau măcar să aibă certitudinea ca cea care a sunat este Alexandra”

„Nu ştiu când s-a constituit dosarul penal la el pentru că şi aici există nişte lucruri bizare când a anunţat poliţia. Când aud chestiile astea, vin nemernicii ăştia de procurori şi spun ”poliţiştii ne-au adus dosarul nu ştiu când”

„Eu cred că acest procuror fiind prim procuror acolo nu ştia nimic despre ce se întâmplă în Caracal, nu are idee, este o fată mare. Eu cred că acest om este complice la multe alte lucruri, Marius, şi cred că vom afla foarte multe lucruri şi de aceea mulţi procurori au încercat să intervină pentru el în această perioadă”

„Ministerul de Interne are acest protocol cu toate televiziunile şi cu toate structurile de presă, iar ei nu au anunţat nicăieri dispariţia persoanei, pentru că colegii din presă au făcut-o după ce am sunat eu”

„Au fost pur şi simplu nişte oameni aşa cum ai explicat mai devreme, nişte oameni care văd cetăţenii ca pe nişte mărfuri, ca pe nişte slugi, ca pe nişte sclavi, ca pe nişte oameni care se duc la ei ca la nişte împăraţi. Şi atunci ei decid cine trăieşte şi cine moare şi dacă au chef sau nu să îşi facă treaba. Ăsta este adevărul! Poate o fi şi o complicitate, nu ştiu, eu nu exclud lucrurile astea”

„Am suspiciuni majore cu privire la faptul că acest om a acţionat singur sau Doamne fereşte este protejat, pentru că eu povestea cu arsul corpului în 12 ore şi vecinii, nimeni din Caracal nu a auzit, nimeni nu ştie, nu a mirosit, nu cred”

„Cred că acum Parchetul are o obligaţie mare să ia toate indiciile pe care, tot cercul, toţi prietenii care îl cunoşteau pe acest individ şi să-i tragă la răspundere, eu nu cred că e singur, Marius, îmi pare rău, dar nu cred. E o convingere a mea”.

Prezentăm interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit, oameni buni la o ediţie specială. Vorbim despre acest eveniment care a pus în stare de revoltă o ţară întreagă, pentru că asta este starea de spirit, o stare de revoltă apropos de ce s-a întâmplat la Caracal. Întâmplarea face ca eu să fiu din Caracal şi invitatul meu din studio de asemenea, Alexandru Cumpănaşu. Salut, Alex, tot din Caracal, şi unchiul Alexandrei. Sunt atât de multe de discutat! Rareori sunt impresionat în meseria mea, mi s-a întâmplat să văd lucruri absolut înfiorătoare şi să nu îmi tresară nici măcar un muşchi, pentru că meseria asta pe undeva m-a transformat, undeva, într-un om cu nervi de oţel şi aş spune un om fără oase, fără piele, fără nimic. Însă trebuie să recunosc, acest caz nu numai că m-a emoţionat, spuneam că m-a revoltat şi revolta pleacă de la faptul că fiecare, sau cei mai mulţi dintre noi, au copii şi se gândesc pur şi simplu - şi nu e deloc gratuit şi nu e deloc forţată - că fata noastră, copii noştri, copilul nostru ar fi putut fi în locul Alexandrei. Ştiu că au fost câteva zile infernale pentru tine, probabil că te ţine în viaţă ideea de a se face dreptate Alexandrei şi te ţine în picioare până la urmă lucrul acesta şi aş vrea pentru început să refacem un pic şirul evenimentelor, să ne spui cum ai aflat, când ai aflat tu şi ce s-a întâmplat din momentul acesta, mă interesează bătălia pe care ai dus-o tu din momentul zero în care ai aflat? Te ascultăm.

Alexandru Cumpănaşu: În primul rând îţi mulţumesc, Marius, pentru invitaţie. Noi ne ştim de 20 de ani şi apreciez efortul pe care atât tu cât şi trustul îl fac, de fapt toată presa a făcut-o la unison pentru tot ce se întâmplă.

Am aflat joi în jurul orei nouă de la fratele meu care vorbise cu mama mea

Marius Tucă: E adevărat, s-a întâmplat asta, se întâmplă rar, dar se mai întâmplă. Sigur, sunt mii de devieri legate de subiect, uneori apare şi politicul, dar asta e cu totul alt subiect, dar o să vorbim despre asta. Eu îţi mulţumesc că ai venit, pentru că eşti prima dată într-un studio, după toată hărţuirea asta de care ai avut parte şi toată drama prin care ai trecut şi pe care o trăieşti de câteva zile e… toate astea sunt foarte greu de ţinut şi mă bucur că rezişti. Mi-ai zis înainte de a începe emisiunea, eşti convins şi nu te va opri nimic să mergi până la capăt până la aflarea adevărului, ba mai mult aici mi se pare o chestie incredibilă din partea ta, vrei ca lucrul acesta să îl faci în tot ceea ce înseamnă România din punctul acesta de vedere pentru că Caracalul este din momentul acesta un loc la care oamenii se uită cu groază, din păcate. Eu m-am străduit 30 de ani să fac din Caracal un oraş în care să nu mai existe ideea de oraş al minunilor şi, mă rog, toate etichetele absurde care se puneau. Va fi foarte greu de acum înainte să se spună ceva, mă rog, ceva normal despre Caracal. Da, sunt emoţionat şi eu şi îmi găsesc destul de greu cuvintele. Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat? Cum ai aflat şi ce s-a întâmplat din momentul acela?

Alexandru Cumpănaşu: Marius, eu am aflat joi în jurul orei nouă de la fratele meu care vorbise cu mama mea, vărul meu săracul nici nu îndrăznise să mă deranjeze, aşa a spus el, aşa sunt oamenii, ştii cum e la noi la ţară sunt oameni simpli şi cu foarte mult bun simţ. Din momentul în care am aflat de la fratele meu, evident că eu sunt foarte apropiat de familie, sunt ca un câine, şi atunci am început să mă agit, am luat legătura şi cu cei care făceau această aşa zisă anchetă la faţa locului împreună cu fratele meu.

Marius Tucă: Asta era joi la ce oră?

Alexandru Cumpănaşu: Joi, în jurul orei nouă seara, atunci am aflat eu.

Marius Tucă: Alexandra dispăruse?

Alexandru Cumpănaşu: Dispăruse deja de miercuri în jurul orei 12:00.

Marius Tucă: Ce făcuse familia până atunci?

Alexandru Cumpănaşu: Vărul meu, tatăl Alexandrei, a depus plângere seara, miercuri seara, am văzut mai multe variante prezentate, eu spun ce mi-a spus el şi nu am nici un dubiu să îl cred, miercuri seara la poliţia Caracal. După ce a depus, mă rog, când s-a dus să depună plângerea a avut acea replică faimoasă care apare şi în cazul acestei fete, Luiza, şi în mai multe, sunt convins că este o practică la miliţienii de carton, de genul „Eşti sigur că vrei să depui plângere, fetele astea ştii cum sunt acum la 15 ani, se întoarce mâine, poimâine acasă”…

Marius Tucă: A fugit cu unul şi aşa mai departe.

Alexandru Cumpănaşu: Da, a fugit cu unul sau cine ştie ce. Pentru mitocanii ăştia toate femeile sau toate fetele sunt, nu ştiu. prostituate. După acest moment, ca să explic pe larg, am luat legătura cu autorităţile, am sunat tot ce înseamnă autoritate publică în România, fiind totuşi parte a familiei aveam tot dreptul să fac lucrul acesta şi am tot dreptul în continuare să fac aceste demersuri, ceea ce am şi făcut şi o să fac şi mâine şi în zilele următoare. Şi am luat legătura cu Parchetul General, cu DIICOT, cu toate structurile, cu poliţia, cu toţi care erau implicaţi în această anchetă, pot să spun că dintre toţi există un singur poliţist care a fost normal la cap şi care a şi cerut să intre în casă, nu o să îi dau numele acum, dar la un moment dat îi voi da numele, pentru că acest băiat este oarecum… nu are cum să fie un erou că Alexandra a murit, a încercat…

Marius Tucă: Păi cu atât mai puţin, dar şi-a făcut meseria pentru că nouă ni se pare ceva incredibil când cineva îşi face meseria.

Alexandru Cumpănaşu: Da, şi a încercat să facă ceva mai mult decât…

Marius Tucă: Joi ştiai că sunase Alexandra la poliţie?

Alexandru Cumpănaşu: Joi seara da, fratele meu mi-a spus tot şi faptul că a sunat la 112 şi faptul că era un caz precedent în judeţ, zicea „Băi, ăştia sunt nebuni la cap, a mai dispărut o fată de trei luni de zile şi nici pe aia nu au găsit-o” şi, la acel moment, după ce am luat legătura cu autorităţile l-am întrebat pe fratele meu ce măsuri s-au dispus pentru că el ţinea legătura mai aproape, fiind şi el poliţist în altă parte, cu cei din Caracal, şi eu şi el ţineam dar era o altă relaţie între oamenii care lucrează în acelaşi sistem. Amândoi eram într-o egală măsură parte a familiei şi am aflat că procurorul nu a făcut prea multe, că bâjbâiau, erau într-o degringoladă totală Marius, era ceva de domeniul incredibilului, nu aveau piste, nu aveau nimic ca să zic aşa. La ora nouă seara am vorbit eu cu el şi atunci l-am întrebat pe fratele meu de ce nu se încearcă localizarea apelului de la 112 prin STS, prin Direcţia Operaţiunilor Speciale, prin SRI adică, ştii şi tu foarte bine că nu sunt un om care să nu fie avizat cu sistemul de securitate naţională, adică atâtea minime cunoştinţe le aveam nu? Şi mi-a spus că din ce ştia el ei nu făcuse nici măcar confirmarea vocii Alexandrei ca fiind victima care a sunat. În momentul în care am întrebat de ce răspunsul a fost: ”Pentru că nu credeau că este o pistă reală, pentru că ce criminal a lăsat telefonul lângă victimă?” Asta a fost replica unui procuror cu care eu am discutat, ca să fiu foarte direct.

S-au întâmplat lucruri halucinante pentru orice om

Marius Tucă: Da, mi se pare incredibil. Astăzi aflăm, pentru că ai spus şi tu, ai aflat în cursul zilei de astăzi, că a existat un dialog între Alexandra şi un ofiţer de poliţie pentru că ştim sună la centrală la STS şi de acolo s-a dat la Slatina am înţeles legătura şi după aceea la poliţia din Caracal. Ce s-a întâmplat în această discuţie, că este foarte important?

Alexandru Cumpănaşu: S-au întâmplat lucruri halucinante pentru orice om care se uită la noi. Poliţistul care a preluat apelul, dar poate la un moment dat o să mă întorc puţin la STS, şi cum au dirijat şi ce s-a întâmplat…

Marius Tucă: Ajungem şi acolo, dar asta era o informaţie foarte proaspătă.

Alexandru Cumpănaşu: Da, aşa este, poliţistul din Slatina, de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie, conform unui raport preliminar privind apelul strict un control pe apelul 112 pe care eu l-am făcut rost din sursele mele de la MAI, acest individ, spune-i cum vrei, că eu nu ştiu, nu pot să îl numesc, ştiu că zilele acestea nu am avut cel mai corect limbaj, dar totuşi cred că e de înţeles, acest cetăţean, acest individ a avut conform acestui raport o atitudine refractară şi ne…

Agent şef principal Florescu Vasilică Viorel a avut o atitudine refractară faţă de victimă fără a da dovadă de solicitudine şi neimplicându-se în obţinerea de date

Marius Tucă: Neprofesionistă…

Alexandru Cumpănaşu: Nu doar neprofesionistă, nu a încercat conform raportului am sigur aici, putem să citim dacă vrei de pe telefon…

Marius Tucă: Te rog.

Alexandru Cumpănaşu: Pot să citesc exact ce scrie în acel raport pentru că este halucinant, adică oamenii trebuie să vadă lucrurile astea…

Marius Tucă: Eu cred că toţi oamenii toţi aceşti funcţionari sau tot ce înseamnă autoritate care s-a ocupat de acest caz şi care nu şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu că despre asta vorbim, trebuie să fie cercetat, te rog să citeşti.

Alexandru Cumpănaşu: Ba chiar mai mult, au încălcat legea, Marius, şi o să explic mai târziu, nu că nu şi-au îndeplinit sarcinile, omul acesta de exemplu a încălcat legea. Din raportul respectiv, deci nu este o bănuială a mea, nu este ceva ce speculăm: cu ocazia audierii înregistrării discuţiei telefonice dintre operatorul de la 112( adică poliţistul respectiv) de la nivelul IPJ Olt, agent şef ( eu îi dau numele îmi pare rău, oamenii trebuie să ştie), agent şef principal Florescu Vasilică Viorel şi victima, deci în dialogul dintre cei doi, s-a constat că poliţistul a avut o atitudine refractară faţă de aceasta fără a da dovadă de solicitudine şi neimplicându-se în obţinerea de date care să conducă la identificarea locaţiei unde se afla persoana apelantă, respectiv să o consilieze pe aceasta ori să îi ofere sfaturi cu privire la comportamentul ei până la sosirea echipajului de poliţie – raport al MAI cu privire la ce a făcut acest individ şi cum s-a comportat.

Marius Tucă: Înfiorător!

Alexandru Cumpănaşu: Pentru mine da, este înfiorător, e ca şi cum cineva te-ar omorî în direct.

Marius Tucă: Dar de ce s-a dat la Slatina şi nu se dă la Caracal?

Alexandru Cumpănaşu: Cred că centrala STS este în fiecare judeţ în reşedinţa de judeţ, nu aş vrea să speculez mai mult pentru că nu ştiu, dar aşa bănuiesc.

Marius Tucă: Totuşi mi se părea firesc…

Alexandru Cumpănaşu: După aceea s-a făcut legătura cu poliţia Caracal.

Marius Tucă: Bine, ea a spus unde se află, în ce oraş e, Alexandra bănuiesc?

Alexandru Cumpănaşu: Nu ştiu, nu am ascultat înregistrările, ar însemna să speculez, dar cred că da.

Marius Tucă: Nu se poate să nu fi spus în Caracal şi totuşi au dat legătura la Slatina şi aici mi se pare până la urmă lipsă de profesionalism, pentru că una era să fie un poliţist din Caracal care putea să găsească într-un timp scurt, să identifice din relatările Alexandrei locul şi altfel să dai la Slatina, la fel de bine putea să dea la Ploieşti. Adică, în ce măsură ştiau cei de acolo? Păi, de la început vedem că e o greşeală, dar hai să ne întoarcem la 112, eu te-am ascultat pe tine în toate zilele astea şi ai spus un lucru extraordinar de care nu a ţinut cont nimeni până acum şi anume faptul că nu a fost anunţată salvarea, dar eu spun mai mult decât atât pentru că totuşi am detaşarea, nu sunt implicat emoţional şi, mă rog, cu totul aşa cum eşti tu, Dumnezeule, imaginaţi-vă că oricare dintre noi sună la 112 şi în momentul acela este atacat, este violat, i se poate întâmpla ceva iminent sau viaţa lui, viaţa unui om care sună la 112 este pusă iminent în pericol! Asta s-a întâmplat aici şi de fapt ce au făcut autorităţile? Noi nu realizăm, dar o să realizăm de aici înainte. Deci, imaginaţi-vă că noi, eu sau tu, suntem pe stradă şi ne atacă cineva, da? Şi sunăm la 112, păi şi ce? Vine poliţia după 20 de ore?

Alexandru Cumpănaşu: Da, vine după 20 de ore iar ambulanţa nu este anunţată…

Marius Tucă: Mai ales că era vorba despre un viol, sau un pericol iminent, era ameninţată viaţa Alexandrei, ba mai mult decât atât ea spusese că a fost violată şi că este ţinută captivă, că este legată la mâini şi aşa mai departe.

Alexandru Cumpănaşu: Da, este înfiorător… dacă tot se leagă de proceduri eu pot… lucrurile la care ai făcut şi tu referire şi pe care le-am mai menţionat, dar aici pot să le spun mult mai clar şi mai calm, practic protocolul de funcţionare al 112 impune, deci nu este opţional ca atunci când este o agresiune sexuală asupra unei persoane, este raportată o agresiune sexuală asupra unei persoane cum era în cazul acesta violul, efectuat asupra Alexandrei…

Marius Tucă: Răpire, viol, sechestrare şi pericol iminent de a îşi pierde viaţa de fapt, ceea ce s-a întâmplat.

Alexandru Cumpănaşu: Corect, dar strict în cazul de agresiune sexuală este în regulamentul lor că nu anunţi doar poliţia, faci o conferinţă cum se numeşte în termenii lor şi la acea conferinţă participă şi ambulanţa. Din momentul în care ambulanţa asculta acest apel pentru că erau obligaţi fiind vorba de o agresiune sexuală, eu cred că medicii din Caracal şi de oriunde din lumea asta nu ar fi aşteptat 20 de ore după procuror. Operatorul nu a anunţat ambulanţa.

Marius Tucă: Deci, încă o dată spun. Unu: acest copil incredibil, reuşeşte să sune la poliţie după ce a fost răpită, sechestrată, violată, legată şi ameninţată, adică viaţa îi era ameninţată, reuşeşte să sune la poliţie, ceea ce mi se pare incredibil, moment până la care poliţia nu făcuse mai nimic din cunoştinţele tale, din ceea ce ne povesteşti aici.

Alexandru Cumpănaşu: Nu făcuse chiar nimic.

Marius Tucă: Ce făcuse?

Alexandru Cumpănaşu: Până la ora 11.00, nimic.

Marius Tucă: Păi nu trecuseră 24 de ore de când fusese răpită?

Alexandru Cumpănaşu: Da.

Marius Tucă: Şi nu făcuse nimic, autorităţile statului, pentru că aici e vorba despre stat şi noi, statul care tratează cetăţeanul ca pe o slugă.

Alexandru Cumpănaşu: Aşa este, ca pe un număr, ca pe o slugă, ca pe un băţ.

Marius Tucă: Când trebuie să fie exact pe dos, trebuie să fie respectat, dar vom discuta despre asta. Încă o dată spun, poliţia trimite acest apel la Slatina, mie mi se pare absolut firesc să fie trimis la Caracal pentru că poliţiştii cunosc oraşul, în descriere puteau ... şi aşa mai departe. Până la urmă unul dintre cele trei apeluri au ajuns şi la poliţia din Caracal, a venit momentul acesta?

Alexandru Cumpănaşu: Da, a venit momentul în care Alexandra a mai sunat o dată şi…

Marius Tucă: Al doilea apel?

Alexandru Cumpănaşu: Al doilea apel şi a fost redirecţionată către poliţia Caracal şi poliţiştii de acolo nu au tratat în glumă, cel puţin acest aspect, au avut alte bube şi am explicat mai devreme, dar o parte dintre ei, cel puţin cei care au răspuns la apel au încercat să o liniştească, să explice, să aibă un dialog cu ea şi să afle mai multe date despre locul în care se află, însă Marius ,de ce este foarte grav ce a făcut primul şi de ce MAI a pus această concluzie finală care pare oarecum aşa teoretizată? Nu doar faptul că nu a cooperat, că nu a încercat să afle locul, spune că nu i-a asigurat consilierea până a venit la faţa locului, asta însemna Marius salvarea vieţii ei, pentru că ar fi însemnat următorul lucru: „Domnişoară, din acest moment închideţi telefonul, nu mai puneţi mâna pe el pentru că poate oricând prinde criminalul, este suficient că aţi sunat la noi, ne vom deplasa la faţa locului, dar nu mai încercaţi să sunaţi pe nimeni”.

Marius Tucă: La al doilea apel? Zici de al doilea cu poliţia din Caracal?

Alexandru Cumpănaşu: Nu, eu spun unde s-a greşit fundamental, nu la al doilea apel doar au încercat să o localizeze.

Marius Tucă: Cine trebuia să îi spună asta?

Alexandru Cumpănaşu: Primul.

Marius Tucă: Zici corect ce spui, primul telefon

Alexandru Cumpănaşu: Primul telefon. Deci, oamenii au pus, cei care au făcut raportul, au pus această concluzie la finalul raportului şi nu s-au limitat să spună că au ignorat-o şi acest individ, acest agent de poliţie a ignorat-o, nu a cooperat, nu a încercat să afle unde se află, nu, nici nu a consiliat-o cu privire la…

Marius Tucă: Deci primul practic este complice la omor.

Alexandru Cumpănaşu: Este complice la omor, are sângele clar pe mâinile lui.

Marius Tucă: De ce? Pentru că putea să spună „Nu mai suna domnişoară, te rog nu mai suna din momentul acesta, ne ocupăm de caz, pentru că îţi pui viaţa în pericol”, ceea ce s-a şi întâmplat.

Alexandru Cumpănaşu: Asta s-a şi întâmplat. Practic, curajul ei a costat-o viaţa, dacă vrei să o spun pe şleau curajul ei a costat-o viaţa.

Marius Tucă: A sunat a doua oară, aşa este.

Alexandru Cumpănaşu: A sunat a doua oară şi a sunat a treia oară.

Marius Tucă: Nu, a costat-o viaţa incompetenţa poliţiştilor care au răspuns la telefon, îmi pare rău, nu curajul ei, ci incompetenţa, pentru că dacă poliţistul care a răspuns la primul telefon era un poliţist profesionist, îi spunea exact ce ai zis tu, pentru că asta era şi în raport „Închide telefonul, Alexandra ne ocupăm noi, nu mai suna pentru că eşti în pericol”. Bine, şi la al doilea telefon poliţistul trebuia să îi spună acelaşi lucru, îmi pare rău, nu i-a spus. Este la fel de vinovat, fapt pentru care Alexandra a sunat şi a treia oară.

Alexandru Cumpănaşu: A sunat şi a treia oară.

Marius Tucă: Aici, legat de ceea ce s-a întâmplat, am şi eu sursele mele în Caracal şi sunt surse absolut verifice sută la sută, ea a plecat de la liceu, ştim unde e banca, pe strada Carpaţi, să plece la Dobrosloveni, sunt câţi km? Câţiva km de la…

Alexandru Cumpănaşu: Şapte.

Marius Tucă: 7-8 km din Caracal până acolo. E, din acel moment fatidic criminalul nostru, criminalul care eu cred că e un criminal în serie şi mai mult decât atât sunt convins că se vor descoperi şi alte crime, Rîmaru va deveni o amintire în momentul în care o să aflăm tot ce a făcut criminalul acesta din Caracal, trecea pe acolo, pentru că asta făcea se ocupa cu taximetria ilegală - noi avem întregi discuţii despre UBER, despre taxi cu autorizaţiile, numai că despre asta nu se ocupă nimeni, suntem o ţară în colaps, de fapt statul e în colaps, nu ţara e în colaps - a trecut pe acolo, Alexandra s-a urcat, probabil că văzând un om în vârstă şi aşa mai departe s-a gândit că e ok, pe camerele de luat vedere se vede foarte bine că el pleacă spre Dobrosloveni cu Alexandra, numai că la un moment dat, la câteva minute, se vede că se întoarce. Se întoarce şi toată lumea se întreba cum a intrat acesta în curte şi nu a văzut nimeni? Păi răspunsul îl dau eu, nu a intrat pe strada Carpaţi, strada principală, aia este drumul care merge spre Craiova şi o ştie toată lumea, cei care au trecut prin Caracal, ci a intrat pe strada Decebal, e o stradă mai dosită pe care nu o ştie nimeni, adică umblă foarte puţină lume, foarte puţini vecini. Mai mult decât atât gardul despre care se vorbeşte, gardul roşu de la casa criminalului era la această intrare din spate, pentru că Alexandra descrie poarta la curtea individului, criminalului, era poarta din spate pe unde intrase ea, de aia vorbeşte de o poartă roşie, pe când poarta din faţă era albă. Ajunge acolo şi vreme de 24 de ore este sechestrată, violată până în momentul în care sună…

Alexandru Cumpănaşu: Bătută.

Sunt presiuni uriaşe care s-au făcut asupra mea în aceste zile şi asupra apropiaţilor meide a nu mai pune presiune pe vestitul Vasilcă

Marius Tucă: Bătută şi aşa mai departe, până în momentul în care sună la poliţie. Explică-mi, cred că te pricepi mai bine, am căutat o mie de informaţii, o să spun care e părerea mea şi ce cred eu despre asta cu toate că mă hazardez, sunt un om al informaţiilor şi foarte rar înaintez o părere care nu e bazată pe toate informaţiile. Sună la 112, de ce STS nu a identificat locul din care a sunat?

Alexandru Cumpănaşu: De incompetenţi şi de infatuaţi şi de plini de ei şi de indiferenţi, am auzit unele explicaţii absolut penibile în aceste zile, date de diverşi care au interese acolo. Marius, eu o spun la tine în direct, sunt presiuni uriaşe care s-au făcut asupra mea în aceste zile şi asupra apropiaţilor mei, nu am spus-o până acum, de a ceda, de a nu mai pune presiune pe vestitul Vasilcă, de a încerca cu orice mijloace. Unii dintre apropiaţii mei au încercat să mă domolească, au încercat să simtă … au crezut ei că acest sistem e mai puternic, nu a fost mai puternic decât mine şi decât noi, dar unii au cedat, să ştii.

Marius Tucă: S-a ajuns până acolo încât să pună presiune pe rudele tale, pe apropriaţi, nu pe rude, nu pe cei din familia Alexandrei?

Alexandru Cumpănaşu: Nu, nu a mers până acolo, dar pe prieteni de ai mei, vorbim aici de oameni care au putere în statul român astfel încât să termine o denigrare a mea. Dacă nu a mers asta, au încercat denigrarea mea, nu a mers pentru că nimeni…

Marius Tucă: În primul rând au încercat să te oprească, Alex?

Alexandru Cumpănaşu: Au încercat să mă oprească cu totul, au încercat să mă oprească, dar presa a fost mult prea puternică şi oamenii ăştia care lucrează în presă sunt şi ei oameni şi au copii.

Marius Tucă: Cred că opinia publică în general şi toţi oamenii care au urmărit şi au văzut acest caz şi emoţia legată de acest caz absolut justificată e atât de puternică încât poate să dărâme instituţiile statului şi să le pună la loc dacă este cazul.

Alexandru Cumpănaşu: Aşa este, din punct de vedere tehnic STS este în culpă de mai multe ori. Unu, pentru că putea să localizeze. Putea să localizeze că au investit 300-400 de milioane de euro într-un sistem de stocare de informaţii şi de localizare care a dat rateuri peste rateuri, aşa cum a localizat 3 adrese incorecte pe care…

Marius Tucă: Localizarea se poate face şi post-factum?

Alexandru Cumpănaşu: Se poate face şi post-factum bineînţeles…

Marius Tucă: Adică nu numai în momentul în care Alexandra a sunat, ci se poate face şi după.

Alexandru Cumpănaşu: Bineînţeles, oricând se poate face această localizare după aceea, din momentul în care există acel apel şi îţi mai spun ceva, Marius, dacă sunt atât de vitregiţi de … nu de competenţe, ci de echipamente şi de … UE, eu am mai spus lucrul acesta, e adevărat că sună puţin mai tehnic, dar dă nişte explicaţii, le-a dat 300 de milioane de euro acestor indivizi pentru a reuşi să îşi upgradeze softul, să îşi upgradeze sistemele, să îşi upgradeze ce vrei tu, să localizeze nu doar în Caracal, să localizeze în vârful muntelui.

Marius Tucă: Într-un raport al UE am văzut că România în 20 de secunde identifică locul din care s-a făcut apelul de urgenţă…

Alexandru Cumpănaşu: Da, în 24 de ore la noi.

Marius Tucă: Bun, atunci de ce noi discutăm de 3 zile despre nimic?

Alexandru Cumpănaşu: Pentru că aceşti indivizi în frunte cu Vasilcă până la ultimul angajat sunt nişte incompetenţi, sunt nişte incompetenţi, nişte infatuaţi şi nişte oameni care tehnic, din punct de vedere tehnic aveau toate mijloacele, repet, aveau şi probabil că Parchetul va constata asta după plângerea mea de astăzi sunt obligaţi să facă această anchetă şi vor constata dacă aveau sau nu echipamentele tehnice, dar repet aveau şi bani pentru a putea să cumpere altele, Marius. Dar ştii ce e grav aici? Mai apare un element grav despre care până acum nu s-a discutat. Apare elementul politic şi spun care este momentul politic, în momentul în care s-a pus problema cine upgradează sistemul 112 pe bani europeni foarte mulţi, s-au bătut nişte firme între ele, nu ştiu dacă tu ştii, dar efectiv chiar nu pot să mai tac pentru că s-au făcut prea multe presiuni asupra mea zilele acestea de către nişte nemernici şi asupra unor oameni nu au nici o vină decât că îmi sunt prieteni şi care s-au alăturat demersului meu şi care au încercat să mă sprijine. Ei bine, la Sibiu a avut loc o discuţie între Macron şi domnul preşedinte, ei bine acolo firma de pe locul întâi şi care e firmă americană şi care câştigase din câte înţeleg upgradarea acestui sistem a fost descalificată şi a venit firma franceză, eu nu spun că era mai bună una sau alta, dar asta îmi arată mie putreziciunea acestui sistem, adică dăm cu dedicaţie contracte unor companii străine ca să upgradeze nişte softuri româneşti ca să localizeze, foarte bine nu ştiu poate că toate erau bune, dar nu localizează, asta este problema mea.

Marius Tucă: Că dacă ar fi localizat, ar fi salvat viaţa Alexandrei.

Alexandru Cumpănaşu: Aşa este, deci aveau toate mijloacele, Marius, aveau toate mijloacele.

Marius Tucă: Dar până acolo îţi mai spun încă o dată, noi aproape că nu realizăm un lucru, care este mai important decât toate astea, spuneam mai devreme, era un caz de violenţă, era un caz în care era ameninţată viaţa, imaginează-ţi că în momentul acesta oricine, orice om din România, orice cetăţean al României sună la poliţie şi poliţia şi salvarea vine după 20 de ore.

Alexandru Cumpănaşu: Aşa este.

Marius Tucă: Nu, păi asta trebuie să o repetăm în fiecare zi. Pe mine mă interesează mai puţin, în momentul în care emit asta, de ce STS, vom afla asta, că şi-a dat demisia şeful STS-ului…

Alexandru Cumpănaşu: Şi-a dat demisia într-un final apoteotic.

Marius Tucă: Nu, dar să spună că nu are nici o vină şi aşa mai departe. Vom vedea, poate că vina nu este a lui, poate că este vina funcţionarilor care au răspuns la telefon în momentul acela, dar eu încă o dată spun, pentru că noi nu realizăm asta şi o să mai spun de 10 ori până la finalul emisiunii, oricare dintre cetăţenii României puteau să fie în situaţia asta, să sune la 112 pentru că e ameninţat, violat şi aşa mai departe şi poliţia a venit după 20 de ore, de ce? Nu mă interesează. Sunt vinovaţi cu toţii, că miliţia...că miliţienii nu au ştiut să răspundă la telefon? Păi, atunci să răspundă.

Alexandru Cumpănaşu: Au răspuns la telefon.

Marius Tucă: Nu. Nu au ştiut ce să răspundă, nu au ştiut ce să spună. STS că nu a identificat locul din care Alexandra… înfiorător, toate astea se adună, dar rămâne. Imaginează-ţi o chestiune din filmele americane sau din care vrei tu, cineva sună la poliţie şi poliţia este deja pe drum în momentul în care a sunat, mai ales când e cazul unei persoane sechestrate, la noi poliţia a ajuns după 20 de ore. Procurorii, miliţienii, judecătorii dezastru, dar până atunci nu era nevoie de nici un mandat, nu era nevoie de absolut nimic, era nevoie ca STS să identifice locul şi poliţia să plece acolo să salveze copilul acesta.

Alexandru Cumpănaşu: Aşa este, asta era prima măsură şi repet, tu nu îl consideri, eu îl consider pe Vasilcă vinovat pentru că aşa cum inspectorul general…

Marius Tucă: Nu am spus că îl consider sau nu îl consider…

Alexandru Cumpănaşu: Îţi spun şi de ce, pentru că în momentul în care ai o structură militarizată cum e STS, deci este una dintre puţinele rămase militarizate, această abordare se face printr-o răspundere de sus în jos. Dacă acest comandant nu a fost în stare să îşi instruiască oamenii, să răspundă cum trebuie să îşi respecte propriile protocoale, dacă nici militarii nu mai respectă propriile protocoale de răspundere la telefon şi de redirecţionare a apelului către instituţiile care trebuie atunci a cui este vina? Adică, nu poate fi vina unui plutonier, că el nu a ştiut cum să răspundă la telefon. Nu, este vina comandantului lui aşa cum este şi într-un război că nu a ştiut să îl instruiască, că nu a ştiut să îi explice, că nu i-a dat toate instrumentele dacă nu le-a avut.

Marius Tucă: E vinovat şi pentru conferinţa de presă penibilă pe care a dat-o purtătorul de cuvânt, când o ţară întreagă aştepta ca şeful STS să vină să dea explicaţii şi, atenţie, să răspundă la întrebări, el a trimis purtătorul de cuvânt în bătaie de joc, care nu răspunde la nici o întrebare şi citeşte un comunicat. Afară şi cercetat, mi se pare firesc.

Alexandru Cumpănaşu: Aşa este şi de aceea este şi isterizat şi pune atâta presiune pe oamenii din jurul meu, eu îi transmit că nu mă intimidează faptul că a stat 12 sau 14 ani la STS şi ştie secretele tuturor politicienilor de pe telefoanele operative care nu pot fi ascultate nici măcar comandate la DNA. Acolo se fac toate matrapazlâcurile, toate lucrurile care vor să le vorbească aceşti oameni importanţi din statul român numai proştii vorbesc de pe cartelă sau cei care nu au aceste telefoane operative, acele TEO şi le vorbesc pe acele telefoane operative.

Marius Tucă: Dragul meu, eu cred că în momentul în care Alexandra a sunat de trei ori, cei de la STS trebuiau să identifice locul din care a sunat. Îţi mai spun încă ceva, suntem amândoi din Caracal, ştim câte străzi are Caracal şi dacă spunea că e cu aproximaţie de un km, găseau casa criminalului

Alexandru Cumpănaşu: Aşa este. Câte străzi cu casă sunt în Caracal?

Marius Tucă: Nu, nu! Într-o jumătate de oră găseau. Mi se pare înfiorător. Dar ne întoarcem un pic la celălalt caz al Luizei, dispariţie din aprilie, da?

Alexandru Cumpănaşu: Da.

Marius Tucă: Ce s-a întâmplat în cazul Luizei?

Alexandru Cumpănaşu: Nu a avut un unchi care să sune la Poliţie, să sune la presă.

Marius Tucă: Când s-a dus familia acolo să spună au zis că e majoră şi probabil că e plecată cu cineva, numai că nu au făcut-o curvă pe faţă.

Alexandru Cumpănaşu: Da, aceeaşi abordare ca şi în cazul Alexandrei.

Marius Tucă: Dar lucrurile astea ştii de ce se întâmplă în Caracal? Pentru că în momentul în care s-a făcut, Dumnezeule nu dau vina pe venirea americanilor, când s-a făcut scutul la Deveselu un număr foarte mare de americani s-a instalat acolo şi atunci fetele din Caracal au devenit vrei, nu vrei, o marfă cu ghilimelele de rigoare, pentru militarii de acolo. Eu ştiu nu poveşti, eu ştiu întâmplări adevărate tot ceea ce s-a întâmplat. Avem şi un caz cercetat de Poliţie în care 30 de fete de liceu între 14 şi 18 ani... Ştii care e chestia? Mizeria iese acum la suprafaţă, adică mizeria asta este demult acolo şi ea, mizeria asta, s-a adunat de foarte multă vreme. Un caz în care eleve de liceu între 14 şi 18 ani erau scoase la produs pe româneşte de nişte interlopi, era vorba de vreo 30 de fete de liceu.

Alexandru Cumpănaşu: Aşa este.

Marius Tucă: Teama, frica, apropos de miliţie şi de autorităţi şi Parchet, sunt doar vreo trei sau patru fete care au depus plângere din cele 30. Deci, acolo avem de a face cu un caz fără precedent, cu un focar cum nu există cred eu în România. De asta, felul în care au fost tratate cele două cazuri, al Luizei şi al Alexandrei, pleacă de la starea de fapt de acolo. Miliţienii ştiau ei că fetele astea se prostituează într-un fel sau altul, că sunt americanii şi nu numai, şi nişte austrieci pentru că era vorba şi de nişte austrieci care fac baraje în România.

Alexandru Cumpănaşu: Aşa este.

Marius Tucă: Şi atunci primul lucru era: ”Vezi-ţi de treabă!” Revolta noastră trebuie să continue pentru că sunt foarte multe lucruri la care nu au răspuns în cazul ăsta şi trebuie să aibă răspuns. Vreau să vorbeşti un pic şi despre momentul în care, în sfârşit, miliţienii şi procurorii s-au mişcat în sensul că au identificat casa, la un moment dat, pe la 11 seara, au aflat unde e casa. Ce s-a întâmplat din momentul ăla?

Am cerut anchetatorilor să nu mai trateze ca pe o glumă 112 şi să confrunte sau măcar să aibă certitudinea ca cea care a sunat este Alexandra

Alexandru Cumpănaşu: Cu permisiunea ta, Marius, o să explic câteva lucruri până acolo pentru că m-ai întrebat.

Marius Tucă: Te rog.

Alexandru Cumpănaşu: După ce am aflat, repet, ce s-a întâmplat cu Alexandra am cerut anchetatorilor să nu mai trateze ca pe o glumă 112 şi să confrunte sau măcar să aibă certitudinea ca cea care a sunat este Alexandra. Acest lucru s-a întâmplat abia la solicitarea noastră şi tatăl ei a fost chemat. Mie mi se pare halucinant, au stat de la ora 11:00 până la ora 21:00-22:00 cu incertitudinea în mintea lor fără neuroni. Au stat fără să aibă certitudinea că este ea, spunându-ne clar că este o pistă sau că este posibil să fie o pistă falsă şi aşa mai departe, deci s-a făcut confruntarea târziu. Marius, eu vreau să mai spun şi alt lucru, eu nu pot decât să fiu recunoscător oamenilor de la Bucureşti din Parchetul General, şi nu o să dau numele pentru că nu este corect, care ne-au ascultat rugăminţile disperate. În momentul în care am aflat măsurile dispuse de procurori până atunci, momentul în care am aflat cum au tratat procurorii şi poliţiştii acest caz efectiv am făcut tot ce am putut, tot ce mi-a stat în putinţă ca parte în această cauză ca Bucureştiul şi în special DIICOT Bucureşti să se implice pentru a prelua cazul. Ştii ce s-a întâmplat atunci, Marius, apropos de ce spui tu cu acoperirea reţelelor de prostituţie din Caracal, cu mafia de acolo, cu golanii de acolo care racolează şi duc fete la prostituţie prin tot felul de locuri inclusiv la Deveselu? Ei bine, s-a întâmplat următorul lucru care iarăşi este bizar şi trebuie clarificat de către Parchet prin investigaţiile care se fac acum. S-a întâmplat următorul lucru: procurorul din Caracal care greşise în lanţ ... şi se ştiu deja poate mai explicăm o dată ce trebuia să facă şi ce nu a făcut...

Marius Tucă: Cum îl cheamă?

Alexandru Cumpănaşu: Popescu şi încă într-un fel, nu mai ţin minte, pur şi simplu am refuzat să-i ţin minte numele, dar el e peste tot. Ei bine, acest individ a refuzat să dea dosarul deşi ordinul era de la nivelul procurorului general în jos, acest individ până la 4 dimineaţa a refuzat să predea dosarul, vineri dimineaţa, vorbim acum despre vineri dimineaţa, să predea dosarul mai departe. Oare, Marius, de ce îl apucase pe el zelul deodată în timp ce de miercuri seară până vineri dimineaţă nu făcuse nimic.

Marius Tucă: Miercuri seară preluase cazul, nu?

Alexandru Cumpănaşu: Miercuri seară a fost depusă plângerea, nu ştiu când s-a constituit dosarul penal la el pentru că şi aici există nişte lucruri bizare când a anunţat poliţia. Când aud chestiile astea, vin nemernicii ăştia de procurori şi spun ”poliţiştii ne-au adus dosarul nu ştiu când”, dar unde suntem, Marius, în Caracal? Unde suntem în Caracal? Adică oamenii ăştia se ştiu între ei, eu îi ştiam pe toţi când eram în Caracal, pentru că suntem acolo toţi, suntem o mână de oameni şi tu îmi spui mie ca şi cum am fi într-o metropolă, ca şi cum am fi în New York, că domnule că până când a adus poliţia...