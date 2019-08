Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, şi secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, au discutat, marţi, la emisiunea Marius Tucă Show, despre crimele de la Caracal. Cei doi demnitari au vorbit despre erori, probleme în sistemul 112, dar şi despre măsurile care vor fi luate pentru ca un nou caz Alexandra să nu se mai repete.

Prezentăm câteva din declaraţiile ministrului Mihai Fifor şi secretarului de stat Raed Arafat, în emisiunea Marius Tucă Show:

Mihai Fifor: A fost un şir nefericit de erori, de proastă comunicare. Pot spune că a fost poate cel mai nefericit mixt de neconcordanţe posibil care din păcate s-a soldat cu moartea Alexandrei

Raed Arafat: Este revoltător din anumite puncte de vedere cred că, personal, aici că se putea face hai să zicem mai mult, mai profesionist, mai corect. (...) Noi ce trebuie să învăţăm o dată, că nu trebuie să lăsăm nicio secundă, niciun minut, nimic din ce putem să facem ca să salvăm o viaţă să se scurgă, fără să fie utilizat şi chiar cu toate forţele posibile.

Mihai Fifor: Există două chestiuni foarte importante. Unu, lipsa dispecerilor astfel încât să asigure ture normale şi în număr adecvat pentru că într-adevăr dacă sună şi sunt trei apeluri în aşteptare dispecerul la un moment dat face o loterie aici. Alege un apel nu ştii niciodată cine e pe celelalte două apeluri. (...) Şi doi, domnul Tucă şi Raed, slaba pregătire a dispecerilor.

Raed Arafat: Poate partea de instruire nu era specifică pentru anumite situaţii şi asta trebuia poate să începem acum să discutăm cum instruim oamenii în anumite situaţii să ducă mai departe un apel care este mai critic. Şi dacă există situaţii şi sper cândva să ni se permită să dăm înregistrările lor (...)

Mihai Fifor: Noi facem cercetarea noastră, a Internelor, şi deja se află în cercetarea prealabilă toţi cei care au fost implicaţi, aţi văzut că am luat măsuri cât se poate de ferme, toţi cei care au fost implicaţi şi sunt suspicionaţi de faptul că au greşit au fost înlocuiţi pentru că nu ne permitem o astfel de chestiune şi sunt în cercetarea prealabilă şi eu vă asigur că toată lumea care a greşit plăteşte.

Raed Arafat: Acum, în dispeceratul care este dat la dispoziţia noastră de primăria Bucureşti, este o clădire foarte modernă acum funcţionează pompierii cu SMURD-ul, ambulanţă şi 112, au cerut ei, din iniţiativa lor anul trecut, să se mute acolo ca să fie toţi împreună. Deja staţiile sunt montate, vor veni jandarmii integral, vor veni ofiţeri de legătură cu poliţia şi va continua proiectul cu parterul ca să aducem tot dispeceratul.

Mihai Fifor: Întrebaţi cum se vor pune în aplicare măsurile pe care le identifică comisia în raport. După prezentarea asta vă spun că vom merge pe ordonanţe de urgenţă, domnule Marius Tucă, convocăm Parlamentul în sesiune extraordinară şi mergem pe ordonanţă de urgenţă pentru că este nevoie să câştigăm timp. Timpul nu ne iartă şi iată că în fiecare zi sunt cazuri, cazuri, cazuri şi noi trebuie să încercăm să reglăm foarte rapid toate aceste probleme.

Mihai Fifor: Există, se putea activa un sistem de alertă răpire copii. Nu s-a activat. Categoric, asta vom face în perioada imediat următoare (n.r. un serviciu care se va ocupa de răpiri. Fără niciun fel de rezervă.

Raed Arafat: AML-ul, când ai dat telefon pe 112 fără nicio aplicaţie intermediară, în secunda în care ai format 112, AML-ul permite deschiderea GPS-ului, chiar dacă i-ai închis, luarea poziţiei şi transmiterea în parale cu apelul telefonic, transmite poziţia pe GPS pe un mesaj SMS şi care se asociază apelului telefonic. Acest lucru durează între 10 şi 20 de secunde. (...) Trebuie să înţelegem limitările şi faptul că acest sistem nu este un panaceu universal.

Raed Arafat: Dacă telefonul nu are modul GPS, localizarea lui tot va fi pe calcule şi pe chestii de acest gen, din ce ştiu eu, poate că mă înşel. Deci să te duci să localizezi telefonul dacă nu are funcţia de GPS în el, să localizezi telefonul nu poţi să o faci decât prin poziţia de triangulaţie şi aşa mai departe.

Redăm interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit oameni buni la o nouă emisiune Marius Tucă Show la Smart TV, ediţie specială şi de această dată. Invitaţii mei din studio sunt domnii Mihai Fifor, ministru de Interne interimar, mă gândeam dacă aţi dori să rămâneţi în funcţia asta pentru că mai aveţi şi alta, dar asta o să aflăm pe parcursul emisiunii, nu de altceva dar mi se pară că vi se potriveşte cel puţin din atitudinile şi felul în care aţi gestionat perioada asta destul de frământată, cred că vi se potriveşte, şi domnul Raed Arafat, domniei sale i se potriveşte dintotdeauna ideea de SMURD, atunci când ne gândim la Salvare, când ne gândim la SMURD, sunt foarte multe bancuri cu SMURD-ul, ştiţi? Vorbesc serios.

Raed Arafat: Am auzit destule, să ştiţi.

Marius Tucă: Spunem automat Raed Arafat, din păcate sau din fericire este şi secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. Din păcate sau din fericire?

Raed Arafat: Eu zic că din fericire fiindcă am putut să fac multe acolo.

Marius Tucă: Vorbim despre un caz dramatic, vorbim despre crimele din Caracal şi primul lucru la care ne gândim şi aş vrea să încep cu dumneavoastră domnule Arafat, este acest blestemat de telefon 112, telefon la care a sunat Alexandra. Ce s-a întâmplat de fapt, de ce nu au reuşit cei de acolo localizarea? După aia vorbim şi despre...

Raed Arafat: Pentru că la acest moment sistemul încă este pe localizare după cell ID. După cum ştiţi sistemul nu este administrat de Ministerul de Interne, este administrat la nivelul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Noi beneficiem de apelurile care vin prin 112 şi după care le preluăm către dispecerizare. Cine le preia? Le preiau o parte pompierii, ambulanţa care în toată ţara stau împreună şi o parte le preia Poliţia şi Jandarmeria pe ordine publică, dar sunt unele locuri în ţară unde stau împreună şi urmează acest lucru să-l generalizăm după cum ştiţi şi după cum a decis domnul vicepremier. Acum localizarea până în acest moment este prin triangulaţie, adică se dă o zonă între trei celule telefonice şi se spune asta este zona în care află apelantul. Şi acest lucru s-a făcut, există hărţile în care se vede că s-a dat această zonă şi se vede că la limita zonei este chiar punctul unde a fost găsit...

Marius Tucă: La cât timp după ce a sunat Alexandra la 112 s-a făcut asta?

Raed Arafat: Asta se face imediat şi se dă imediat.

Marius Tucă: Deci s-a făcut imediat.

Raed Arafat: Asta nu întârzie, vine imediat.

Marius Tucă: Deci căutările pe care le-a făcut poliţia din Caracal atunci imediat au plecat de la aceste prime documente.

Raed Arafat: În mod normal, nu ştiu cum s-a făcut pentru că nu sunt familiarizat cu ancheta la nivelul respectiv, dar în mod normal asta este zona propusă unde este prima în care trebuie să se înceapă căutările pentru că este zona de triangulaţie. Însă este de menţionat că au fost făcute deja testări până către sfârşitul anului trecut din ce rezultă din comisia în care noi lucrăm acum din ordinul doamnei prim-ministru, există teste care s-au făcut pe AML, pe sistemul celălalt, Advanced Mobile Location, şi acum sperăm că, cât mai repede, acest sistem să-l vedem implementat în ţară.

Marius Tucă: Dar de ce nu l-am văzut până acum?

Raed Arafat: Trebuie nişte modificări legislative, este o durată, mâine o să spunem exact cât durează până în momentul în care aceste modificări sunt făcute, din momentul în care se decide la nivel guvernamental, că vom merge mai departe cu el, în cât îl vom putea...

Marius Tucă: În cât timp îl vom putea folosi pentru că se poate da o ordonanţă de urgenţă? Dar de ce STS-ul nu a avut implementat sistemul ăsta până acum?

Raed Arafat: Deci, asta e întrebarea care va trebui să fie adresată acolo şi dânşii vor explica pentru că nu este numai STS-ul, este STS-ul, este ANCOM-ul, este Ministerul Comunicaţiilor împreună în acest sens.

Marius Tucă: Nu vor explica niciodată domnul Raed pentru că ştiu ce înseamnă STS, în primul rând lipsă de transparenţă şi lipsă de comunicare. Vreau să vă întreb un singur lucru şi după aceea o să-l rog pe domnul ministru să ne spună ce se va întâmpla cu serviciul 112, cum vede dezvoltarea acestui serviciu. De ce nu a fost anunţată şi ambulanţa în momentul în care Alexandra a sunat?

Raed Arafat: Este vorba de indexuri care sunt stabilite cu toate serviciile, când se sună şi se spune răpire, dacă nu ştiu unde este persoana, de regulă, se trimite ambulanţa când ştii unde este persoana şi mai ales dacă se ajunge şi nu este trimisă se solicită. Acum, deoarece acolo indexul nu a pus ambulanţa în ascultare şi a fost doar pusă poliţia, din ce am înţeles că este indexul de persoană răpită şi asta înseamnă că merge la poliţie în prima fază şi după care ambulanţa putea să fie solicitată.

Marius Tucă: Da, e un răspuns şi ăsta. Eu cred că putea la fel de bine să fie anunţată ambulanţa pentru că fusese vorba despre o răpire, viol, lovire şi aşa mai departe.

Raed Arafat: Deci, dacă ambulanţa era anunţată mergea la prima casă unde au mers, care era dată pe baza adresei respective, unde a mers şi poliţia iniţial. Şi acolo nu găseau nimic. Pentru misiunea de noapte, acolo nu a mai venit prin 112, misiunea de noapte. La misiunea de noapte putea să fie solicitată ambulanţa de sprijin de către autorităţile care au organizat misiunea de noapte.

Mihai Fifor: A fost un şir nefericit de erori, de proastă comunicare. Pot spune că a fost poate cel mai nefericit mixt de neconcordanţe posibil care din păcate s-a soldat cu moartea Alexandrei

Marius Tucă: Au crezut că nu e nevoie.

Raed Arafat: Era prima reacţie la 112 când fata a citit adresa de pe cartea de vizită care nu aparţinea criminalului. Şi atunci şi acolo, într-adevăr a mers poliţia, chiar dacă mergea ambulanţa acolo, acolo se oprea misiunea ei pentru că nu găseau nimic şi plecau, dar seara nu a mai trecut prin 112 şi acolo da, putea să fie chemată ambulanţa dacă se considera necesar de către forţele care au organizat misiunea.

Marius Tucă: Eu cred că trebuia chemată şi prima oară şi a doua oară dimineaţă, când au intrat, dar vom mai vorbi despre asta.

Domnule ministru, aţi venit, aţi preluat Ministerul de Interne într-un moment foarte greu. Am văzut lanţul de slăbiciuni şi de incompetenţă de la nivelul poliţiei locale, de asta au avut loc atâtea destituiri, practic până la urmă şi-a dat şi noul ministru de Interne, în afară de şeful poliţiei şi şefii de poliţie locală care au fost destituiţi. Aţi rămas în picioare dumneavoastră care aţi fost numit interimar. Cum vedeţi tot cea ce aţi primit în momentul ăsta, tot ceea ce aţi găsit acolo?

Mihai Fifor: Vreau să vă spun că a fost un şir nefericit de erori, de proastă comunicare. Pot spune că a fost poate cel mai nefericit mixt de neconcordanţe posibil care din păcate s-a soldat cu moartea Alexandrei, un lucru pe care îl regretăm şi cred că o întreagă naţiune este zdruncinată de evenimentele care s-au petrecut la Caracal. Desigur că în momentul în care am preluat interimar Ministerul de Interne a trebuit să pun în aplicare măsurile dispuse de premier. Poate prima dintre ele a fost faptul că s-a constituit această celulă de criză, acest grup de lucru coordonat de Raed Arafat, nu întâmplător a fost ales Raed Arafat, vreau să spun că este omul care are expertiză poate cea mai bună pe acest domeniu, pe domeniul situaţiilor de urgenţă pentru că s-a încercat să se pornească de la...

Marius Tucă: Mai puţin pe 112, dacă ar fi fost după mine, i-aş fi dat şi conducerea 112.

Mihai Fifor: Cred că nu mai puţin pe 112, Raed Arafat cunoaşte sistemul 112, în urmă cu 10 ani când eu eram secretar de stat la Ministerul de Interne şi coordonam parte din sistemul de urgenţă cum era atunci şi Raed Arafat era secretar de stat la Ministerul Sănătăţii, am fost împreună atunci în Statele Unite, cred că am stat aproape 10 zile, exact pe sistemul acesta de urgenţă să vedem cum arată el cum putem să-l construim în România şi cum putem să...

Marius Tucă: Înseamnă că nu s-a ocupat efectiv, s-a ocupat de cu totul alte treburi...

Raed Arafat: Dar am colaborat.

Mihai Fifor: Dar colaborează. Ideea este că tot acest şir de erori a arătat nişte breşe în sistem. Fie că discutăm de 112, în speţă de STS, fie că discutăm de poliţie, fie că discutăm de jandarmi, în sine am constatat că acest lanţ al sistemului nu funcţionează. Desigur că putem face destituiri, le-am făcut, am început cercetări prealabile, încercăm să aflăm ce s-a întâmplat acolo, încercăm să îi pedepsim pe cei care au greşit şi care au dus la deznodământul acesta nefericit, dar pe de altă parte încercăm să învăţăm din ce s-a întâmplat la Caracal, astfel încât să nu se mai repete o astfel de dramă cum a fost cea de la Caracal. Ca o concluzie pot să punctez următorul lucru: a fost eroare umană multă, a fost nepricepere multă, a fost indolenţă multă şi nu mă feresc să spun lucrul acesta, cert este că cercetarea prealabilă pe care noi o facem vis-a-vis de cei care au fost implicaţi la Caracal, din Poliţia Română, va arăta toate aceste chestiuni şi cei care au greşit vor suporta rigorile legii pentru că nu vom tolera niciun fel de abatere.

Marius Tucă: Domnul Arafat, mâine înţeleg că va fi dat publicităţii un raport legat de...

Raed Arafat: Raportul comisiei de care a vorbit domnul ministru este aproape finalizat, astăzi avem o întâlnire amplă care va fi după-masă, noi în comisia asta pe baza ordinului, dispoziţiei sau deciziei doamnei prim-ministru avem un grup care include DGSU-ul, include IGSU-ul, include STS-ul, include ANCOM-ul, include Ministerul Comunicaţiilor şi Secretariatul General al Guvernului. Noi ne-am întâlnit zilnic, am avut şi întâlniri în paralel a grupului de juridic, să se lucreze pe textele legislative, ne-am consultat ieri în mod deosebit cu cei de la protecţia datelor care au venit şi au participat la întâlnire şi au dat unele sfaturi acolo pentru ce se propune în cadrul grupului. Astăzi vom vedea forma finală a raportului şi forma finală a textelor şi astăzi de dimineaţă se lucrează pe texte.

Marius Tucă: Am înţeles. Vor fi date publicităţii mâine.

Raed Arafat: După ce prezintă acest lucru premierului, dacă premierul hotărăşte, atunci o să dăm acest lucru public şi, bineînţeles raportul va fi public deci nu va fi un raport...

Marius Tucă: O să vă rog puţin mai târziu să ne spuneţi câteva lucruri, alea pe care puteţi să ni le spuneţi din raport. Spuneţi-mi cum aţi gândit de aici 112, că o să ne întoarcem la greşelile fatale care s-au făcut începând cu STS-ul, pentru că acolo a fost buba cea mai mare pentru că nu a fost localizat telefonul de pe care a sunat Alexandra şi după aceea reacţia în lanţ, aşa cum spuneaţi şi dumneavoastră a poliţiştilor. Cum vedeţi de aici înainte?

Raed Arafat: Dacă terminalul telefonic folosit de Alexandra este un terminal telefonic vechi, chiar în cazul în care era implementat AML-ul, este imposibilă localizarea

Mihai Fifor: Cu siguranţă raportul pe care îl prezintă Raed Arafat va avea şi componenta aceasta de îmbunătăţire a sistemului acesta de urgenţă.

Marius Tucă: Ştiu dar v-am auzit pe dumneavoastră spunând că...

Raed Arafat: Eu vreau numai să spun un lucru pentru că îmi palce să fie lucrurile cât mai corecte. Dacă terminalul telefonic folosit de Alexandra este un terminal telefonic vechi, chiar în cazul în care era implementat AML-ul...

Marius Tucă: Vechi, adică nu un android, era un telefon...

Raed Arafat: Adică nu era un android, era un telefon la butoane, cum zicem noi chiar dacă era implementat sistemul AML, era imposibilă localizarea. Sistemul AML are nevoie de un telefon care este modern, care este smartphone, asta este una din limitările lui şi de data asta în raport ca să nu creăm aşteptări false la oameni şi să nu zică lumea, gata, s-a rezolvat totul trebuie să înţelegem că sistemele de localizare sunt AML-ul care acum multe ţări europene încep să-l implementeze.

Marius Tucă: Americanii îl au pe ăsta?

Raed Arafat: Au şi alte sisteme, mult mai complexe mai costisitoare şi în raport noi trecem acest lucru. Începem cu AML-ul care e foarte rapid de implementat, asta nu înseamnă că aici trebuie oprit. Trebuie implementate poate şi alte sisteme care să permită urmărirea unui apelant, de exemplu, într-o maşină, cum s-a pus la multe televiziuni recent.

Marius Tucă: Dar AML-ul poate să identifice un telefon mobil de nouă generaţie.

Raed Arafat: Da, poziţia pinpoint. Ce înseamnă. AML-ul, când ai dat telefon pe 112 fără nicio aplicaţie intermediară, în secunda în care ai format 112, AML-ul permite deschiderea GPS-ului, chiar dacă i-ai închis, luarea poziţiei...

Marius Tucă: A telefonului de pe care s-a sunat.

Raed Arafat: Exact. Luarea poziţiei şi transmiterea în parale cu apelul telefonic, transmite poziţia pe GPS pe un mesaj SMS şi care se asociază apelului telefonic. Acest lucru durează între 10 şi 20 de secunde. Şi aici încep limitările. Limitările sunt: dacă eşti într-un beci, telefonul tău nu vede satelitul.

Marius Tucă: Nu vede satelitul şi nu poate să transmită.

Raed Arafat: Aceste limitări vor fi comunicate în raport ca să le ştie lumea şi bineînţeles...

Marius Tucă: Da, nu trebuie să le spunem unde nu se prinde pentru că după aia le dăm idei infractorilor.

Raed Arafat: Exact. Numai că limitări orice sistem indiferent cât de avansat are...

Mihai Fifor: Nu am discutat niciodată trecerea serviciului 112 la Ministerul Afacerilor Interne. Putem să facem şi o astfel de discuţie

Mihai Fifor: Trebuie să fie un cumul de factori care să ducă la o chestiune de reuşită.

Raed Arafat: Un cumul de tehnologii.

Mihai Fifor: Exact. Pe de o parte tehnologia, de partea cealaltă expertiza celor care lucrează în sistem şi care ar trebui să vină şi să se cupleze pe informaţia pe care o primesc de la 112 şi aşa mai departe. Mă întrebaţi ce facem cu 112. Aş vrea din capul locului să spun, nu am discutat niciodată trecerea serviciului 112 la Ministerul Afacerilor Interne. Putem să facem şi o astfel de discuţie, repet, putem să facem o astfel de discuţie, putem să vedem care ar fi soluţia cea mai bună pentru ca 112 să fie un serviciu care să se îmbunătăţească.

Marius Tucă: Păi să-l întrebăm pe domnul Arafat.

Mihai Fifor: O să-l întrebăm şi sigur are şi concluzii, dar dincolo de asta spuneaţi un lucru. De fapt vreau să fac două sublinieri. Pe 8, aşa cum am promis opiniei publice, vom merge la Bucureşti pentru ca toată lumea prin intermediul mass-media să poată să vadă 112 integrat.

Marius Tucă: O celulă care acţionează.

Mihai Fifor: Exact, avem SMURD, avem salvare, avem pompieri, avem poliţie, avem jandarmi.

Marius Tucă: Avem câte un reprezentat pentru fiecare din aceste sisteme.

Mihai Fifor: Avem componentele acestui sistem de răspuns.

Marius Tucă: Deci cine răspunde la telefon?

Mihai Fifor: Răspunde operatorul 112 pentru că aşa funcţionează la noi STS.

Marius Tucă: Pentru că ştim cum a răspuns operatorul STS.

Mihai Fifor: Diferenţa între noi şi cei din Statele Unite, pentru că tot a venit vorba şi Raed mă corectează dacă greşesc cumva, este faptul că cel care răspunde, first responder-ul din Statele Unite, are capacitatea de a dirija el forţa, chestiune care la noi nu apare, la noi există şi această interfaţă, deci 112 coboară la treapta următoare, la treapta următoare sunt dispecerii de pe fiecare specialitate.

Raed Arafat: Care nu stau în acelaşi loc peste tot.

Mihai Fifor: Şi aici apare fractura, aici apare întârzierea, aici apare lipsa de decizie corectă şi din cauza asta... asta s-a întâmplat şi la Caracal.

Marius Tucă: Dumneavoastră spuneţi că în această...

Mihai Fifor: La Bucureşti.

Marius Tucă: La Bucureşti pentru început.

Mihai Fifor: Nu, funcţionează deja la Târgu Mureş, la Hunedoara.

Marius Tucă: În sensul că suni la 112, răspunde un om al STS-ului, un operator, vom avea acolo un poliţist în acelaşi loc, vom mai avea...

Raed Arafat: Deci acum, în dispeceratul care este dat la dispoziţia noastră de primăria Bucureşti, este o clădire foarte modernă acum funcţionează pompierii cu SMURD-ul, ambulanţă şi 112 care au cerut ei, din iniţiativa lor anul trecut, să se mute acolo ca să fie toţi împreună. Mai lipseşte poliţia, jandarmeria care erau deja discuţii antamate să vină dar după anumite amenajări la parterul clădirii. Din decizia domnului ministru...

Mihai Fifor: N-am mai aşteptat amenajările, i-am mutat acolo şi se vor apuca de treabă.

Raed Arafat: Deja staţiile sunt montate, vor veni jandarmii integral, vor veni ofiţeri de legătură cu poliţia şi va continua proiectul cu parterul ca să aducem tot dispeceratul.

Mihai Fifor: Ce vreau eu să subliniez şi cred că este important, s-au ridicat două aspecte aici. Spunea Raed la un moment dat despre costurile implementării unor astfel de sisteme, ele sunt costuri ridicate, dar vă asigur că există întreaga disponibilitate a Guvernului României de a finanţa fără niciun fel de rezervă aceste sisteme.

Marius Tucă: Domnule ministru, totuşi am înţeles că la STS s-au cheltuit sute de milioane...

Mihai Fifor: Nu s-au cheltuit, adică n-au apucat să-i cheltuie din varii motive, nu o să comentez...

Marius Tucă: A, nu s-au cheltuit, păi vorbim de sute de milioane care s-au cheltuit în ultimii ani, pe ce s-au cheltuit...

Raed Arafat: Anul trecut au alocat, dacă îmi permiteţi ca să fim corecţi, anul trecut s-au alocat fonduri europene pentru modernizarea 112.

Marius Tucă: Până la fondurile europene...

Raed Arafat: Până la fondurile europene nu ştiu sumele, dar fondurile europene de anul trecut

Marius Tucă: Ştiu eu sumele...

Mihai Fifor: Contestate în bună tradiţie românească.

Raed Arafat: Da, exact.

Marius Tucă: Anul trecut, până la fondurile europene, s-au cheltuit sute de milioane de STS. Unde aceşti bani dacă cel mai important serviciu, probabil că sunt şi altele în cadrul STS-ului, că e vorba de comunicaţii speciale, unde s-au dus banii?

Mihai Fifor: Asta dânşii trebuie să vă răspundă.

Marius Tucă: Dacă 112 se află în stadiul în care se află?

Raed Arafat: Nu putem răspunde noi.

Marius Tucă: Explicaţi-mi dumneavoastră. Alexandra ar fi sunat la acest nou serviciu în care acolo automat ascultau apelul şi poliţistul... Automat dacă era sistemul acesta o identificau? Dacă era telefonul vechi...

Raed Arafat: Deci ce s-a întâmplat, acolo a răspuns 112, 112, în primă fază, iarăşi trebuie să spunem corect până la capăt, şi aici asta a fost modul în care am comunicat tot timpul şi cu domnul ministru, la început, la primul apel, 112 a încercat să apeleze mai departe, nu s-a răspuns la telefon imediat, ea a întrerupt apelul, după care a sunat din nou, a răspuns a doua fată de la 112, între timp era contactată poliţia şi s-au pus în legătură. Între timp ei au încercat să afle de la ea cât mai multe, erau întrebări puse să dea informaţii şi după care a ajuns şi a preluat poliţia. În secunda în care a preluat poliţia apelul, rolul 112 încetează.

Marius Tucă: A fost dezastru.

Mihai Fifor: Din momentul ăla e problema poliţiei. Acolo avem un dispecer.

Marius Tucă: Păi staţi puţin, până la poliţie e vorba de doamna care a răspuns la 112 care habar nu avea pe ce lume era. O întreba pe Alexandra unde e că altfel cum să o găsească. Ea ar fi trebuit să fie învăţată de cei care au instruit-o că STS-ul tocmai cu asta se ocupă, adică ea, cu identificare locului din care a sunat. Deci criminal în serie.

Raed Arafat: Deci ei au putut să facă această triangulaţie...

Marius Tucă: Păi nu, eu spun ce a spus doamna. Unu. Doi, a doua greşeală pe care a făcut-o impardonabilă a dat legătura la IPJ Olt, iar poliţistul care a răspuns acolo habar nu avea unde era cartierul despre care vorbea Alexandra că ar putea fi, ăla zicea ce Bold doamnă, domnişoară sau cum îi spunea. Deci greşeli fatale

Raed Arafat: Nu ştiu asta...

Marius Tucă: Păi eu ştiu foarte bine, IPJ Olt, omul ăla habar nu avea despre cartierele din Caracal, la Slatina, deci greşeli criminale, întârzieri criminale la STS.

Raed Arafat: Asta nu ştiu, trebuie verificat.

Marius Tucă: Păi ştiu eu. Nu trebuie verificat, am verificat eu. Am ascultat convorbirile, este dezastru. Acolo avem de-a face după părerea mea cu criminali în serie în egală măsură, dacă vreţi cu ghilimele de rigoare, cu Dincă. Mai departe, după ce poliţia a intrat în legătură, am avut un operator, ştiţi foarte bine, care spunea că lucrează 24 din 24, mi se pare impardonabil ca un om să lucreze 24 din 24. Doi, i-a spus Alexandrei la un moment dat să închidă telefonul pentru că mai sunt şi alte apeluri. Deci...

Mihai Fifor: Există două chestiuni foarte importante. Unu, lipsa dispecerilor şi slaba pregătire a dispecerilor. Dacă sunt trei apeluri în aşteptare, dispecerul la un moment dat face o loterie aici.

Raed Arafat: Eu aici nu sunt sigur dacă aici era la Caracal sau la Slatina, nu ştiu exact.

Marius Tucă: La Slatina era operatorul.

Mihai Fifor: Ce spuneţi dumneavoastră şi e corect şi asta am vrut să vedem zilele acestea, există două chestiuni foarte importante. Unu, lipsa dispecerilor astfel încât să asigure ture normale şi în număr adecvat pentru că într-adevăr dacă sună şi sunt trei apeluri în aşteptare dispecerul la un moment dat face o loterie aici. Alege un apel nu ştii niciodată cine e pe celelalte două apeluri. Probabil că de aici a venit replica închide pentru că trebuie să răspund şi la celelalte două. Asta nu scuză pe nimeni, încă o dată vreau să fiu cât se poate de ferm. Şi doi, domnul Tucă şi Raed, slaba pregătire a dispecerilor.

Raed Arafat: Aici sunt de acord.

Mihai Fifor: Aici este prima linie care intră în legătură cu un caz de genul acesta, omul trebuie să aibă pregătire de specialitate. El este un agent de poliţie la ora asta, care răspunde la un telefon, atât. Ce face Raed Arafat acum cu...

Marius Tucă: Şi e adevărat că era singur 24 de ore...

Mihai Fifor: Şi asta e real. Dar dincolo de asta, ai nevoie de o pregătire să poţi aborda o astfel de problemă pentru că e o problemă extrem de complicată.

Marius Tucă: Dar nu avea niciun fel de empatie. Nu poţi să-i spui unei fetiţe care te sună, care spune că a fost răpită, a fost sechestrată, a fost violată şi tu îi spui că aşteaptă şi alte urgenţe? Când tu trebuie să te ocupi şi să te dedici...

Raed Arafat: Aici avea soluţii la îndemână să ceară să preia alt coleg, să stea alt coleg la telefon, deci n-are ce să se...

Marius Tucă: Şi după aceea a dat un interviu, după intervenţia asta şi a zis că din păcate el nu avea timp. Ba da. tot timpul din lume trebuia să fie pentru Alexandra.

Raed Arafat: Dacă erau toţi împreună în aceeaşi cameră se ajutau putea să rămână altcineva la telefon cu ea.

Mihai Fifor: Ce vreau să spun şi e important ca oamenii să ştie, aceşti dispeceri din toată lumea sunt pregătiţi, au o anumită pregătire. Ce face Raed Arafat acum...

Marius Tucă: La noi când vor fi pregătiţi?

Mihai Fifor: Asta vă spun. Raed Arafat are pentru dispecerii de pe zona situaţiilor de urgenţă, sunt deja angrenaţi într-un program de pregătire pe fonduri europene pe POCU, astfel să fie pregătiţi în sensul...

Raed Arafat: Şi pe fonduri elveţiene.

Mihai Fifor: Şi pe fonduri elveţiene. Ne dorim să extindem acest program şi către poliţie cât de repede se poate, unu. Doi, întrebaţi cum se vor pune în aplicare măsurile pe care le identifică comisia în raportul. După prezentarea asta vă spun că vom merge pe ordonanţe de urgenţă, domnule Marius Tucă, convocăm parlamentul în sesiune extraordinară şi mergem pe ordonanţă de urgenţă pentru că este nevoie să câştigăm timp. Timpul nu ne iartă şi iată că în fiecare zi sunt cazuri, cazuri, cazuri şi noi trebuie să încercăm să reglăm foarte rapid toate aceste probleme. Tocmai de aceea v-am spus că vom discuta.

Marius Tucă: Sunt foarte multe întrebări pentru dumneavoastră. Avem un număr de telefon şi vă rog să mai afişaţi pe micul ecran numărul de telefon. În raportul Ministerului de Interne, ştiţi foarte bine raportul, ăla a fost dat pe surse, încă nu a apărut forma lui oficială.

Mihai Fifor: Pentru că e la DIICOT.

Marius Tucă: Aici se spune că raportul Ministerului Afacerilor Interne arată că o aplicaţie care ar permite ca informaţia de la 112 să ajungă în timp real la structurile de conducere ale Poliţiei Române nu funcţiona în acea zi. De ce?

Raed Arafat: Nu ştiu de acest...

Marius Tucă: Asta se scrie în raport, din 25.07.2019, la ora aproximativ 11.20 a fost informată de către ofiţerul de serviciu din cadrul IPJ Olt cu privire la faptul că prin SNUAU 112 s-a primit un apel efectuat de către Măceşanu Alexandra prin care aceasta sesizează că a fost răpită şi violată pe raza municipiului Caracal, de asemenea, ştiind că aplicaţia SIMIEOP nu era funcţională în acea zi.

Raed Arafat: SIMIEOP e total altceva decât 112.

Marius Tucă: Asta se spune în raport.

Raed Arafat: SIMIEOP este o chestie care există la nivelul ordinii publice, dar n-are cu localizare şi astea, deci eu nu ştiu...

Marius Tucă: Bine, dar a zis că nu funcţiona.

Raed Arafat: Da, nu ştiu despre ce e vorba. Aici trebuie vorbit cu cineva de la poliţie să nu vorbim chestii care nu...

Mihai Fifor: Avem raportul Corpului de control al ministrului de interne. Pe baza unor părţi din acest raport au început deja cercetările prealabile pentru toţi cei care se fac vinovaţi de ce s-a întâmplat acolo

Marius Tucă: Domnul ministru e de la poliţie.

Mihai Fifor: Haideţi să stabilim un lucru, toate aceste date sunt date care se află în ancheta pe care o gestionează DIICOT-ul în momentul de faţă. Noi avem un raport, acest raport, care este raportul Corpului de control al ministrului de interne. Pe baza unor părţi din acest raport au început deja cercetările prealabile pentru toţi cei care se fac vinovaţi de ce s-a întâmplat acolo. În paralel însă...

Marius Tucă: Sunt cercetaţi şi operatorii de la STS?

Mihai Fifor: Absolut. STS-ul nu este de competenţa Ministerului de Interne.

Marius Tucă: Nu, vorbeam de procurori şi de...

Mihai Fifor: Deci tot ce ţine de Ministerul Afacerilor Interne se află în procedura de cercetare.

Marius Tucă: Vorbeam dacă în ancheta oficială în care sunt incluşi şi procurorii, pentru că a fost suspendat unul dintre procurorii din Caracal, vă întrebam dacă şi operatorii STS fac parte din această anchetă.

Mihai Fifor: Aici trebuie să răspundă cei care instrumentează acest caz din partea DIICOT-ului, cu tot respectul dar nu pot să răspund eu la această întrebare.

Marius Tucă: E adevărat, dar în calitatea de ministru puteţi să puneţi o întrebare către cei de la DIICOT. Adică sunt cercetaţi toţi cei care au fost implicaţi, e vorba de poliţişti, e vorba de şeful de la Caracal, toţi, încă nu am auzit până în momentul ăsta să fie anchetaţi, cum mi se pare absolut firesc, operatorii de la 112.

Mihai Fifor: Noi facem cercetarea noastră, a Internelor, şi deja se află în cercetarea prealabilă toţi cei care au fost implicaţi, aţi văzut că am luat măsuri cât se poate de ferme, toţi cei care au fost implicaţi şi sunt suspicionaţi de faptul că au greşit au fost înlocuiţi pentru că nu ne permitem o astfel de chestiune şi sunt în cercetarea prealabilă şi eu vă asigur că toată lumea care a greşit plăteşte. Fără niciun fel de rezerve indiferent cine este sau ce funcţie a ocupat.

Marius Tucă: Sunt foarte multe întrebări pentru domnul Arafat, pentru dumneavoastră sunt întrebări legate de Ministerul de Interne, de ce şefii IPJ sunt numiţi politic? Sunt numiţi politic?

Mihai Fifor: Şefii IPJ nu sunt numiţi politic, eu mă bucur că a venit această întrebare, vreau să vă spun că am avut video-conferinţă cu toţi inspectorii şefi luni dimineaţă. Am dispus autoevaluarea pe fiecare inspectorat de poliţie în parte.

Marius Tucă: Dar ăsta e răspunsul la următoare întrebare. Cum veţi schimba percepţia publică potrivit căreia oamenii din minister sunt fie incompetenţi, fie complici cu interlopii. Pentru că zilele astea s-a vorbit şi se vorbeşte în continuare.

Mihai Fifor: Vreau să vă spun că nu aş vrea să generalizăm. Pentru greşelile unor colegi, n-aş vrea să generalizăm pentru că în egală măsură, în acest moment, sunt peste 200 de ofiţeri ai Ministerului Afacerilor de Interne care sunt în teren acolo la Caracal, oameni cu o pregătire foarte bună, profesionişti în genul acesta de anchete şi ca ei sunt o grămadă de alţi colegi care lucrează în domeniu deci pentru unii care au greşit n-aş vrea să generalizăm pe întreg ministerul. Pe de altă parte vă spun că intrăm în fiecare inspectorat de poliţie în parte, în fiecare. Şi fiecare inspectorat de poliţie va fi evaluat şi credeţi-mă cî îl facem ca la carte. Şi cine nu înţelege să-şi facă datoria aşa cum are fişa postului şi aşa cum prevede legea, nu am nicio rezervă, pleacă acasă. Nu există niciun fel de rabat, niciun fel de toleranţă, indiferent că discutăm de poliţie, de poliţie de frontieră, că discutăm de structuri...

Marius Tucă: Domnule ministru, începând cu 8 august vor exista la Bucureşti aceste echipe operative. Ce se va întâmpla în ţară?

Mihai Fifor: În ţară, vă spuneam, deja la Mureş funcţionează, da, poate a fost primul care a funcţionat.

Raed Arafat: Şi Hunedoara.

Mihai Fifor: Hunedoara funcţionează şi deja am luat toate măsurile...

Marius Tucă: Dar eu dau exemplu Caracal. Imaginaţi-vă că mâine se va întâmpla din nou ce s-a întâmplat cu Alexandra.

Mihai Fifor: Eu vă spun că nu se va întâmpla...

Marius Tucă: Nu, nu, nu că a fost răpită, da, şi va suna din nou la 112. Ce se va întâmpla, că nu s-a schimbat nimic?

Mihai Fifor: Într-o săptămână este foarte complicat să pui pe toată lumea la un loc.

Marius Tucă: Bun, ce se va întâmpla în timp, atunci? În afara schimbării sistemului de ca re vorbea domnul Raed Arafat.