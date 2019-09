Prezentăm principalele declaraţii făcute de psihologul criminalist Tudorel Butoi la emisiunea Marius Tucă Show:

„Dacă omul e în vârstă, are 66 de ani, altfel stă cu inima, altfel stă cu reactivitatea termo-galvanică, altfel stă cu activitatea respiratorie-abdominală şi aşa mai departe, care sunt supuse proceselor de îmbătrânire şi involuţie şi n-o să mai îmi dea mie diagramele (...)”

„Din punctul meu de vedere o bizarerie acest Dincă, Dincă este un criminal în serie, violator în serie şi pe fondul acesta a avut cele două accidente, Luiza şi Alexandra, dar el este un prădător domnul Marius Tucă, este un criminal în serie prădător de tip animalic care îşi aduce victimele la vizuină să le aibă sub control”

Printre oasele alea şi aşa mai departe am numărat eu 42 de nasturi de blugi ...42 de nasturi număraţi de mine după fotografii. 42 de nasturi de blugi scoşi din cenuşă. Şi cum vedem că are modul de operare de a introduce victima îmbrăcată cu totul, nasturii ăia au şi ei calitatea de a nu se topi

„Dacă a fost singur, nici o analiză comportamentală de pe Pământ nu va da răspuns la această întrebare, dacă mai sunt şi alte victime”

„Victimele care au mai scăpat de la moarte, ne-au povestit cum se manifestă aceşti indivizi, cuvântul este dezlănţuiţi, aşa cum se dezlănţuie un animal de pradă asupra prăzii”

„Casa aceasta îmi aduce aminte de romanele copilăriei noastre în zona englezească cu Dickens cu asta, cu acoperişuri mai multe ape, sinistră din punct de vedere al faptului…o casă a groazei”

„Prima probă de necontestat este discuţia dintre Alexandra şi 112. Mai departe, zic unii, fata zice la un moment dat „îmi e frică, se aud paşi, vine, vine, vine” şi zic unii specialişti prieteni de ai noştri „nu se ştie cine a venit, nu a venit Dincă”, a venit altcineva, a venit chiar el…”

„Are deocamdată încă vreo 4 pe care le-a violat şi le-a bătut şi care, datorită unor oportunităţi dinamice în câmpul faptei, nu le-a omorât, femeile sunt şi vorbesc. Nu putem exclude din nou un accident care să se fi lăsat cu moarte, dar nu putem să îl probăm”

„Testul poligraf nu este o obligaţie, nici un procuror, nimeni nu poate să oblige nici un fel de suspect să facă testul poligraf, de ce? Păi există un principiu că vedeţi dumneavoastră mulţi vorbesc aiurea fără să fie pătruns în esenţa ştiinţei de carte, există un principiu dreptul persoanei de a nu se incrimina”

„Eu vă spun că nici o instanţă de pe Pământ domnilor colegi nu se va uita în ce spune clarvăzătoarea, chiar dacă îşi face un raport cu scrisuri, cu nu ştiu ce şi nu e interzis de lege”

„E deja o chestiune jenantă. Menţinerea în viaţă a bietelor fete care creează speranţă familiei, mai ales de către cei care au avut în faţă evidenţa uciderii acestor fete”

„Sunt patru-cinci fetiţe sub 15 ani. Ele au mărturisit aceste lucruri la parchet şi vom vedea care e soarta lor şi existenţa lor acum. Se leagă într-adevăr de foarte multe chestiuni”

Redăm interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit oameni buni la o nouă emisiune, emisiunea se cheamă chiar Marius Tucă Show la Smart TV, domn profesor sunt fanii care trimit necontenit, domnul profesor Butoi este invitatul nostru într-o ediţie cu totul specială, bine aţi venit.

Tudorel Butoi: Bine v-am găsit, bine v-am regăsit.

Marius Tucă: Îmi aduc aminte cu drag am făcut cred că acum zece ani o emisiune despre Cioacă.

Tudorel Butoi: Mare emisiune, mare interes în rândul oamenilor.

Marius Tucă: Da, era o nebunie atunci.

Tudorel Butoi: Da, aţi spart gheaţa dumneavoastră atunci şi în ceea ce priveşte modalitatea Talk Show-urilor.

Marius Tucă: Dar ştiţi că îmi aduc aminte exact ce discutam atunci şi s-au cam împlinit…

Tudorel Butoi: Cât de actuale sunt astăzi.

Marius Tucă: Şi se regăsesc acum în cazul de aici, e incredibil.

Tudorel Butoi: Deci avem crimă fără cadavru deci în integralitatea lui…

Marius Tucă: Crimă sau crime.

Tudorel Butoi: Sau crime, avem utilizarea detectoarelor de comportament simulat, avem un (…) al media cu tot felul de păreri de la cele mai îndrăzneţe, fabuloase până la cele mai realiste şi da…

Marius Tucă: Aduceţi-vă aminte că atunci Cioacă devenise deja un fel de erou, vă aduceţi aminte?

Tudorel Butoi: Da, sigur că da.

Marius Tucă: Era din prea puţine părţi, să spunem, acuzat că ar fi comis crima, că ar fi omorât-o pe Elodia.

Tudorel Butoi: Lumea îl compătimea, era dramatică şi existenţa…

Marius Tucă: Avea o atitudine de star, pentru că era un personaj Cioacă, mă rog nu ştiu în ce măsură mai este şi acum…

Tudorel Butoi: Să îi urăm sănătate omului…

Este o fascinaţie a oamenilor pentru modul în care s-a descurcat criminalul în serie

Marius Tucă: Da, multă sănătate şi poza într-un fel atunci şi lumea se uita la el, dar apropo de asta ştiu că şi în Statele Unite, domn profesor sunt criminalii, chiar în serie, aveau foarte mulţi fani, de unde nebunia asta? De unde fascinaţia asta?

Tudorel Butoi: Este o fascinaţie a oamenilor pentru modul în care s-a descurcat criminalul în serie. Deci când discuţi despre o criminalitate în serie ai protecţia unui individ abil, inteligent, carismatic pentru că şi în Statele Unite ale Americii este neglijat puţin, Marius, criminalul în serie achizitiv, cel care omoară pentru jaf, pentru bani şi este popularizat şi romanţată figura criminalului în serie sexual. Ori ei sunt criminali în serie achizitivi de …

Marius Tucă: Criminali, criminali adică…

Tudorel Butoi: Sigur că da, pătrunderi în casă, jaf, victime legate, luat aurul, luată valuta etc, în serie am avut asemenea probleme şi nu atrag atât de mult, dar când un individ a cucerit o fată frumoasă, a legendat-o, a dus-o, a făcut-o pachete în ultimă instanţă şi a lăsat-o prin Bucureşti.

Marius Tucă: Vreţi să daţi pe silenţios că nu ne putem concentra?

Tudorel Butoi: Asta vreau, sigur că da.

Marius Tucă: Şi oricum eu mă concentrez foarte greu.

Tudorel Butoi: Nu e adevărat îţi place emisiunea şi toate celelalte. Şi omul din public şi în general este fascinat de chestia asta „ce a făcut şi cum?” şi sexualitatea, hedonismul acesta îl atrage în aşa fel încât, într-adevăr aveţi dreptate, sunt criminali în serie în State în special care corespondează cu fete drăguţe şi au timp că pe 99 de ani cât au ei pedeapsa acolo au timp să facă obiectul unor cercetări, studii de analiză comportamentală, vin pe la ei criminologi, discută, caută să îl ia încă din etiologia evoluţiei, cum s-a născut, ce evenimente au fost în familie etc. şi să îşi explice conduita acestor personaje.

Marius Tucă: Cum s-a născut Gheorghe Dincă şi după aceea o să vorbim pentru că e foarte important subiectul acesta a testului poligraf, se vorbeşte despre testul poligraf şi în cazul lui Dincă…

Tudorel Butoi: Discutăm despre toate.

Marius Tucă: Discutăm, avem multe de discutat.

Dincă este un criminal în serie, violator în serie şi pe fondul acesta a avut cele două accidente, Luiza şi Alexandra

Tudorel Butoi: Da. În ce priveşte întrebare asta pe care o pui este o întrebare bună, cred că şi analiza comportamentală care e în curs de desfăşurare o să aducă lămuriri vis a vis de cum s-a născut, cum s-a creat, ce antecedente sunt etc., dar din punctul meu de vedere o bizarerie acest Dincă, Dincă este un criminal în serie, violator în serie şi pe fondul acesta a avut cele două accidente, Luiza şi Alexandra, dar el este un prădător domnul Marius Tucă, este un criminal în serie prădător de tip animalic care îşi aduce victimele la vizuină să le aibă sub control cum face vulpea, ursul şi toţi ceilalţi care îşi aduc, câinele şi îşi îngroapă hrana în apropriere, de aceea e singurul caz în care găsim criminalitate în serie cu victimele în acelaşi habitat cu făptuitorul că altfel au mai fost taximetrişti care au comis, dar pe una au lăsat-o în Ilfov, pe alta la Pantelimon, deci le abandonează. Nu…

Marius Tucă: La Jilava.

Tudorel Butoi: Exact, omul le aduce în zona lui să aibă controlul pe ele, deci dincolo de semnătura fetiş pe care o întâlnim noi în analizele comportamentale când el opreşte un ruj, opreşte un papuc, opreşte un lănţişor ca să satisfacă dominaţia asupra victimei, aici le aduce cu totul. Şi are foarte mare grijă să şteargă urmele, incinerează, rămân doar sechelele, aşchiile osoase şi celelalte în care se caută acum profilul genetic şi cu mare grijă iată tencuieşte pereţii unde au curs stropii de sânge din loviturile pe care le-au primit bietele victime. Deci munceşte foarte mult la treaba aceasta numai că şi criminalistica are riposta ei şi…

Marius Tucă: Prădător sexual cu violenţă pentru că…

Printre oasele alea, am numărat eu 42 de nasturi de blugi, scoşi din cenuşă. 42 de nasturi număraţi de mine după fotografii

Tudorel Butoi: Sigur că da, prădător sexual cu violenţă raptusul acesta şi prada o punem doar în ideea aceasta unei reminiscenţe de protecţie pe care o are din zona animalului din care ne tragem, nu? „Deci trebuie să fiu foarte asigurat asupra lor”. Acum vă dau dumneavoastră în premierea premierelor, printre oasele alea şi aşa mai departe am numărat eu 42 de nasturi de blugi, nasturele de blug are specificitatea lui, să vedem ale cui sunt…

Marius Tucă: 42 ?

Tudorel Butoi: 42 de nasturi număraţi de mine după fotografii.

Marius Tucă: Asta e într-adevăr nu ştiam, m-aţi surprins.

Tudorel Butoi: Nimeni nu ştia, v-am dat-o eu.

Marius Tucă: 42…

Tudorel Butoi: 42 de nasturi de blugi scoşi din cenuşă. Şi cum vedem că are modul de operare de a introduce victima îmbrăcată cu totul, nasturii ăia au şi ei calitatea de a nu se topi.

Marius Tucă: Da, incredibil ce spuneţi, e chiar o dezvăluire despre care nu a vorbit nimeni. Dar pentru că noi doi suntem oameni raţionali şi logici şi am discutat despre cazuri în general dar şi despre asta, eu ca jurnalist că nu am alte calitate am două întrebări care m-au, chiar m-au măcinat aş spune, la început, pentru că ceea ce s-a întâmplat la Caracal înainte de orice este o tragedie naţională, de ce? Pentru că acel copil a sunat, pentru că am văzut un şir întreg de incompetenţe criminale, am spus că şi ei şi cei care ar fi putut să o salveze pe Alexandra cel puţin sunt la rândul lor criminali în serie şi nu îmi e teamă să spun, să afirm acest lucru, cum dintr-o dată Dincă la 66 de ani începe să violeze şi să ucidă? Nu pot să cred asta.

Tudorel Butoi: E marea întrebare pe care şi-o pun toţi, vom vedea, de asemenea, ce poate să ne ofere analiza comportamentală, care este în derulare pentru că analiza comportamentală poate să facă deducţii interesante pentru trecut şi aici avem multe de discutat. Analiza comportamentală este contemplativ deductivă defensivă, deci ţine mai mult de componenta criminologică asupra criminalităţii în sensul de a ne explica etiologic cauza a ce se întâmplă cum evoluează, de exemplu care e structura temperamentală a omului respectiv şi caracterială, care este amprenta din câmpul faptelor nenumărate pe care le fac şi asupra cărora profilul de personalitate se calchiază însă noi jucăm în altă ligă, alt meci avem acum. Dacă a fost singur, nici o analiză comportamentală de pe Pământ nu va da răspuns la această întrebare, dacă mai sunt şi alte victime, de asemenea…

Marius Tucă: Asta era a doua întrebare.

Tudorel Butoi: A doua întrebare şi dacă a fost … deci repet dacă a fost singur la faptă, dacă mai are şi alte fapte produse în antecedente, de ce? Că are 66 de ani cum bine ziceţi. Aceasta înseamnă după toate regulile biologiei şi fiziologiei o parte de apus a forţei instinctuale, dar ce ai făcut tu când ai avut 55 de ani, 45 de ani, în adolescenţa şi tinereţea ta? Că dacă dicteul bio-instinctual este…

Marius Tucă: Cu alte cuvinte nu se poate naşte un monstru ca acesta la 66 de ani.

Tudorel Butoi: Dintr-odată.

Marius Tucă: Dintr-odată.

Victimele care au mai scăpat de la moarte, ne-au povestit cum se manifestă aceşti indivizi, cuvântul este dezlănţuiţi, aşa cum se dezlănţuie un animal de pradă asupra prăzii

Tudorel Butoi: Ca dovadă că noi am anticipat împreună că e criminal în serie încă din debutul afacerii şi iată că suntem confirmaţi, încă una, două, trei, patru care au scăpat datorită bunului Dumnezeu au izbutit să fie docile şi să se conformeze, dar câte palme au luat şi pumni în cap după cum face acest bio-instinctual dezlănţuit de au stropit pereţii aceia? E o altă poveste. Deci e posibil să aibă şi alte fapte.

Marius Tucă: Să înţelegem că un criminal ca el, un prădător sexual cum spuneaţi, ucide numai când e vorba de nesupunere?

Tudorel Butoi: Exact şi victimele care au mai scăpat, din experienţa noastră, de la moarte, ne-au povestit cum se manifestă aceşti indivizi, cuvântul este dezlănţuiţi, aşa cum se dezlănţuie un animal de pradă asupra prăzii, sigur că da. E în această situaţie câmpul de conştiinţă se îngustează şi…

Marius Tucă: Sau dispare cu totul.

Tudorel Butoi: Sau dispare cu totul şi atunci obstacolul care trebuie înlăturat este femeia. Odată cu satisfacerea şi a bio-instinctualităţii sexuale de tip hedonist. Aici ne aflăm Marius în zona plăcerilor hedonice ale instinctualităţii neşlefuite de instrucţie, neşlefuite de educaţie, neîngrijite de Dumnezeu, bio-instinctualitatea care are rolul acesta de a ne modela şi atunci ea intervine exploziv. Femeile povestesc despre înfăţişarea lor îngrozitoare, hidoasă, despre mimica dacă tot vorbim de limbajul acesta gesticular, apt să le îngrozească şi…

Marius Tucă: Domn profesor dar totuşi noi înainte de orice suntem şi noi oameni, eu nu am văzut casa aia niciodată cu toate că am trecut pe acolo de zeci de sute de ori, dar domnule cei de acolo văzând casa asta nu şi-au pus nici o întrebare legată de casa asta, de omul, de personajul acesta de ce se întâmplă acolo? Iertaţi-mă.

Tudor Butoi: Da aşa este…

Marius Tucă: Nu mai vorbesc coroborată imaginea casei cu imaginea lui.

Tudorel Butoi: Casa aceasta îmi aduce aminte de romanele copilăriei noastre în zona englezească cu Dickens cu asta, cu acoperişuri mai multe ape, sinistră din punct de vedere al faptului…

Marius Tucă: O casă a groazei.

Tudorel Butoi: Da, foarte bine, o casă a groazei.

Marius Tucă: Casa ororilor e la fel de bine zis.

Tudorel Butoi: Da, este şi o casă ca asta mai există în criminologia în Lancaster în Anglia un cuplu de data aceasta criminal fixat pe pedofilie şi pedofili au umplut tot aşa o grădină de cadavre. Deci ei au folosit îngroparea, da foarte interesant, o lună şi ceva au tot găsit, au tot scos, au tot… peste 25-30 de cadavre. Omul nostru este mai grijuliu…

Marius Tucă: Şi omorau copiii pe care îi violau?

Tudorel Butoi: Da, exact, îi omorau şi îi îngropau.

Marius Tucă: În ce an se întâmpla asta?

Tudorel Butoi: Păi nu ştiu.

Marius Tucă: Adică în secolul acesta?

Tudorel Butoi: În secolul acesta ta.

Marius Tucă: În secolul 20? Mă rog că nu ştiu dacă 21…

Tudorel Butoi: De asta s-a numit casa ororilor, acum ceva vreo 10-15 ani.

Marius Tucă: Şi în Austria mai era cazul acela cu fiica sechestrată şi violată, copii şi aşa mai departe.

Tudorel Butoi: Toate acestea sunt lucruri interesante pentru analiza comportamentală pentru că fiecăruia îi dă un loc într-o panoplie şi per global acesta este omul atunci când bio-instinctual se dezlănţuie.

Marius Tucă: Bun, şi cealaltă întrebare este de numărul victimelor pentru că noi nu ne putem hazarda să spunem că sunt mai mule decât ne arată probele. Probele vorbesc în momentul acesta despre două crime, da?

Tudorel Butoi: Da, corect.

Marius Tucă: În mod foarte clar, dar totuşi putem…

Tudorel Butoi: Dar vrei să zăbovim puţin asupra acestui subiect, de ce? Pentru că văd că se caută certificate de moştenitori, de deces, etc. Domnule când vorbeşte codul despre omor el zice „uciderea unei persoane” şi ca să demonstrezi uciderea unei persoane în unele situaţii am şi posibilitatea de a oferi cadavrul cu autopsia, cu toate celelalte şi am şi situaţii în care nu găsesc din cadavru absolut nimic.

Marius Tucă: Cazul Cioacă.

Prima probă de necontestat este discuţia dintre Alexandra şi 112

Tudorel Butoi: Cazul Cioacă.

Marius Tucă: Au fost găsite nişte haine, mă rog, aruncate într-o râpă dar mă rog din cadavru nu a fost găsit nimic în timp ce în cazul acesta, rezultatele ADN pe …

Tudorel Butoi: Hai să luăm probele: prima probă de necontestat este discuţia dintre Alexandra şi 112. Mai departe, zic unii, fata zice la un moment dat „îmi e frică, se aud paşi, vine, vine, vine” şi zic unii specialişti prieteni de ai noştri „nu se ştie cine a venit, nu a venit Dincă”, a venit altcineva, a venit chiar el…

Marius Tucă: Serios, astea sunt prostii, normal că a venit el.

Tudorel Butoi: Sunt enormităţi, de ce? Pentru că avem cheie probatorie: timpul şi ce spune el, când am venit cu telefonul am găsit-o şi din cauza aia am ucis-o, sigur că da, s-a coroborat şi cu profilul genetic al Alexandrei. La Luiza avem de asemenea declaraţia lui ce s-a întâmplat, cum a luat-o şi aşa mai departe şi profilul genetic găsit în petele de sânge pentru că spune, ea s-a împotrivit, Luiza, şi am bătut-o, el le bătea până le leşina şi pe urmă le învia cu apă.

Marius Tucă: Şi eu cred că vor mai fi şi alte probe acolo la faţa locului legate de Luiza cel puţin.

Tudorel Butoi: Da, legate, de asta ei mai au de lucrat pe materialul acesta, clientului, că e vorba de sechelele criminalului. Ce se întâmplă? Noi criminaliştii tragem însă următoare concluzie, repetitivitatea modul de operare, modalitatea de a scăpa de cadavre, păi asta este o amprentă psihocomportamentală şi ea are mari şanse să se repete şi la Luiza şi la Alexandra…

Marius Tucă: Asta voiam să vă întreb, credeţi că mai există, dumneavoastră totuşi făcându-i un profil, profilul făcut de un specialist asta am crezut şi eu, credeţi că mai sunt şi alte crime?

Tudorel Butoi: Posibil, îţi dai seama că noi doi nu putem să ne lansăm în prostii. Ce este posibil, este posibil pentru că are deocamdată încă vreo 4 pe care le-a violat şi le-a bătut şi care, datorită unor oportunităţi dinamice în câmpul faptei, nu le-a omorât, femeile sunt şi vorbesc. Nu putem exclude din nou un accident care să se fi lăsat cu moarte, dar nu putem să îl probăm, nu putem să vorbim aiurea…

Marius Tucă: Bineînţeles, ne vom întoarce după aceea la tot acest şir de fake news-uri de o lună şi ceva nesfârşit practic, pentru că ele sunt şi astăzi, ne întoarcem la ele. Până atunci haideţi să vorbim de această chestiune a testului poligraf, de această supunere al criminalului Gheorghe Dincă la testul poligraf. Aici cum să zic, ar trebui, când vine vorba despre asta, să vorbiţi dumneavoastră şi ceilalţi să tacă.

Tudorel Butoi: Păi s-a întâmplat o perioadă destul de lungă, 30 de ani, a trecut repede, sunt alte puncte de vedere.

Marius Tucă: Spuneţi-mi ce se întâmplă cu asta şi explicaţi-ne pe înţelesul nostru.

Tudorel Butoi: Mai ales dorinţa asta a noastră de a şti dacă ceea ce vorbim corespunde şi cu interiorul conştiinţei noastre, apropo de duplicitate, a fost foarte veche, veche de când e istoria oamenilor şi de când s-a ferit omul prin minciuni, convenţionale mai mult sau mai puţin plauzibile şi atunci dorinţa asta a existat, nu vreau să fac o incursiune în istorie că nu… facem acum în octombrie când începem cursurile universitare. Cert e că l-am introdus şi noi prin anii 1977, întâmplarea doar a făcut să mă ocup de această poveste să mă instruiesc şi eu afară cu specialişti americani, sârbi în special, ce minunate locuri şi vremuri deoarece sârbii au fost monitorizaţi de americani de FBI în detecţia comportamentelor simulate şi au făcut laboratoare la Rijeka la Split, Zagreb, Belgrad unde eu am zăbovit mult cu Zvonimir Rosso şi alţi specialişti extraordinari şi după modelul lor am făcut eu pe o perioadă de 8 ani de zile înfiinţarea laboratoarelor inter-judeţene, selecţionarea psihologilor şi conducerea acestei activităţi cu mână de fier. Asta înseamnă disciplină, deontologie, şi pătrundere în carte şi în ştiinţă şi în metoda lui Jhon Reid şi Fred Inbau două volume uriaşe din virgulele căruia nu te poţi abate. Pe parcurs sigur m-am retras, au venit alţi specialişti foarte buni, eu am mare încredere în ei, dar şi s-au scăpat caii prin trifoi dacă ţineţi dumneavoastră minte expresia noastră de la ţară. Au scăpat caii în trifoi cu unele exagerări, cu unele neadevăruri şi din păcate cu neştiinţă de carte.

Testul poligraf nu este o obligaţie, nici un procuror, nimeni nu poate să oblige nici un fel de suspect să facă testul poligraf

Marius Tucă: Şi vaca în lucernă.

Tudorel Butoi: Şi vaca în lucernă, da, asupra cărora vom zăbovi. Ce se întâmplă? Testul poligraf nu este o obligaţie, nici un procuror, nimeni nu poate să oblige nici un fel de suspect să facă testul poligraf, de ce? Păi există un principiu că vedeţi dumneavoastră mulţi vorbesc aiurea fără să fie pătruns în esenţa ştiinţei de carte, există un principiu dreptul persoanei de a nu se incrimina: „domnule nu vreau să îl fac”. În momentul în care a refuzat că nu vrea să facă testul vine legiuitorul şi spune „domnule nu îţi dau dreptul să crezi că nu a vrut să facă testul de teama că o să îl prinzi tu, nu ştiu ai sarcina probei în continuare dar fără test. Bună ziua, la revedere”. Şi atunci ce este dacă nu e obligaţie? E un drept al meu ca bănuit să apelez la testul poligraf în speranţa mea deseori iluzorie că prin acest test o să vă demonstrez că nu sunt vinovat, deci este un drept. Datorită acestui lucru el iscăleşte consimţământul examinării, i se arată întrebările la care va trebui să răspundă, clarifică toate inadvertenţele, avocatul poate să ştie la ce întrebări trebuie să răspundă clientul domniei sale, procurorul poate să vadă şi el că întrebările respective răspund obiectivelor pe care le-ar avea în anchetă şi stop, nu te apuci tu domnul psiholog criminalist şi aşa mai departe, furat de spectaculos, să vii tu alaltăieri la televizor şi să spui „uite acesta structura testului, aici se pune întrebarea de şi întrebarea de şi întrebarea de”. Păi întrebările de control relevante critice şi aşa mai departe au fost păstrate sub obrocul secretului tehnic profesional de 37 de ani de generaţii de psihologi pe care i-am format. Şi alaltăieri le explică cineva, un specialist care e întrebarea de control, ce se întâmplă cu ea, ce rost are etc. păi domnul specialistul, dreptul de informare îl faci „ mâine îl testez pe Dincă la detectorul de minciuni, bună ziua pa. Ce fac eu acolo şi rostul fiecărei întrebări nu îl diseminezi tu pe piaţă”…

Marius Tucă: Şi nu îl divulgi niciodată. E un secret profesional…

Tudorel Butoi: Niciodată, profesional al unei tehnice extrem de interesante, de ce? Că acum mă întreabă dar de ce sunteţi aşa exigent domn profesor? Pentru că acum un om nevinovat o să vină la testul dumitale, o să îi pui cele 10-12 întrebări şi se va întreba „dar care e de control? Care e întrebarea relevantă? Cum trebuie eu să răspund la ele etc. ?” şi starea lui psihofiziologică pe care tu mizezi domnule psiholog se schimbă, este un joc şi un algoritm neurovegetativ şi are omul reacţie emoţională la întrebările care nu trebuie, îţi pierzi algoritmul controlului, nu mai ştii să faci discriminarea şi te trezeşti cum m-am trezit şi eu în viaţa mea, deseori în faţa unor diagrame cu caracter eratic, nu am putut să mă pronunţ etc. dar din alte motive.

Marius Tucă: Şi de fapt îşi pierde un drept pentru că se alterează foarte tare ideea de test poligraf.

Tudorel Butoi: Da, devine necredibil domnul profesor. Acum vreau de asemenea, nu o fi în premieră, o fi ne - premieră, Marius tu eşti un om absolut special, i-auzi ce zice mă generalul de justiţie militară Panaitescu, Jean Panaitescu, general de justiţie militară, una, două, trei stele, dublu licenţiat între care şi psiholog şi aşa mai departe, zice într-un ziar de circulaţie mare, îi zice Evenimentul Zilei ziarului acesta şi zice aşa: „Panaitescu a vorbit pentru EVZ despre modul cum se ajunge în faţa celebrelor plutoane de execuţie”, era vorba de cauzele acestea de la Ploieşti cu procurorul Panaramă…

Marius Tucă: Da, Portocală.

Tudorel Butoi: Portocală aşa, da sigur că da: „dar şi despre teste poligraf măsluite astfel încât suspecţii se pare că mint”. Deci iată cât de periculoasă este decredibilizarea despre care vorbeaţi. Domnul general vorbeşte despre teste poligraf măsluite, diagramele, astfel încât suspecţii să pară că mint, domnilor colegi din reţeaua asta, nu este de joacă păstraţi-vă secretul profesional în meserie şi faceţi-o cu bună credinţă şi faceţi-o cu frică de Dumnezeu pentru că iată adevărul nu e din diagrama ta poligraf măi berbecule, diagrama ta poligraf va fi folosită într-un proces de algoritmitizare cu alte probe. Şi de fiecare dată ca untul deasupra o să apară diagrama ta singură ca măgarul între oi susţinând un lucru neadevărat pentru că probele şi adevărul judiciar va fi consfinţit de alte…

Marius Tucă: Ca şi când ai introduce în dosar, în anchetă o probă falsă.

Tudorel Butoi: Asta spune Panaitescu, deci lăsaţi-mă şi cu poligraful vostru, lucru care nu îmi vine distinse domnule general pentru că dumneavoastră ştiţi performanţele poligrafului în această ţară, dar aveţi dreptate câtă vreme vorbiţi de teste poligraf măsluite astfel încât suspecţii să pară că mint, să vă duceţi să discutaţi cu…

Marius Tucă: Şi mai este o chestie importantă pe care ar trebui să o spuneţi domnule profesor, faptul că testul poligraf nu este o probă în instanţă.

Tudorel Butoi: Excepţională observaţie.

Marius Tucă: Trebuie să o spuneţi de la dumneavoastră că de la dumneavoastră o ştiu...

Tudorel Butoi: Trebuie să o spun eu Marius pentru faptul că aici avem mai multe interese că dacă e să dezbrăcăm pe ăştia, păi hai să îi dezbrăcăm. Interesul fabricantului, bă cu ăsta pot să descopăr adevărul 100%, face fabricantul că el vrea să îşi vândă Elix 3000, Elix 4000, Elix 5000 a ajuns până acum nişte miniaturizate de aparate de care hoţii râd, îmi spun hoţii „fugiţi bre de aparate, cu laptopul”, noi am lucrat pe aparate de exprimare tehnică uriaşe cu ace cu chestii, ăştia au nişte din astea. Bun, deci revenim în privinţa aceasta, el nu poate fi probă pentru faptul că... fabricantul deci, fabricantul domnule e foarte bun, cel care lucrează cu el, „domnule lucrezi cu o sculă foarte modernă care e aproape de adevăr 99%”, ascultaţi de la mine ameţiţilor dacă treceţi de 70% să fiţi mulţumiţi şi mai ales să pedalaţi pe obţinerea mărturisirilor în discuţia pre test. Când discuţi cu omul cu o naturaleţe extraordinară şi îi explici cum stau lucrurile, care este situaţia lui, ce poate să facă acest aparat şi aşa mai departe şi omul zice „bă frate, hai să zic eu cum am făcut crima”, dar pentru asta potenţial empatic, Dumnezeu să fi pus degetul pe tine şi aşa mai departe, dar să revenim. Ce zice legiuitorul, păi legiuitorul nu îl enumeră expres pe poligraf în categoria mijloacelor de probă, deci nu este acolo, dar ce zic ăştia să se salveze, atât fabricantul cât şi specialistul care nu este onest şi care este un...

Marius Tucă: Vânzător, comerciant şi aşa mai departe.

Eu vă spun că nici o instanţă de pe Pământ domnilor colegi nu se va uita în ce spune clarvăzătoarea, chiar dacă îşi face un raport cu scrisuri, cu nu ştiu ce şi nu e interzis de lege

Tudorel Butoi: Ăsta zice aşa „nu domnule, e probă” , de ce? „păi uitaţi dumneavoastră zice legea că orice alt mijloc care nu este interzis, poate să fie probă şi la asta, la toate lucrurile acestea”, de ce să nu fie? Alături de declaraţia scrisă, de raportul de expertiză grafică sau dactiloscopică vine si poligraful, nu e interzis de lege? Nu e interzis de lege. Este un înscris, eu fac înscrisuri acolo. Păi mă ameţitule uite îţi dau eu mijloc de probă neinterzisă de lege, clarvizionarea, clarvizionarea (clarviziunea) pune cărţile în faţă şi îţi spune trecutul, prezentul şi viitorul, nu e interzisă de lege, o să vedeţi că pe la primărie pe acolo au şi aprobare.

Marius Tucă: Staţi domnule în cazul Caracal o clarvăzătoare, o prezicătoare i-a trimis... o alergau miliţienii nu i-aţi văzut pe străzi pe acolo? Ăia graşi care alergau că era să o găsească pe Alexandra la indicaţia unei prezicătoare, clarvăzătoare.

Tudorel Butoi: Eu vă spun că nici o instanţă de pe Pământ domnilor colegi nu se va uita în ce spune clarvăzătoarea, chiar dacă îşi face un raport cu scrisuri, cu nu ştiu ce şi nu e interzis de lege, păi dumneavoastră aduceţi testul poligraf care vă este un instrument extraordinar în orientarea primelor cercetări, atât indicii orientativ îl aduceţi la situaţia...

Marius Tucă: Probă esenţială.

Tudorel Butoi: Bun, ce vreau să vă spun citiţi, deci lăsaţi acolo povestea cu înscrisurile şi citiţi ce e proba mă, proba trebuie să fie relevantă, pertinentă, opozabilă, ergaomnes, asta este probă. Păi hai să discutăm despre poligraf, uite Marius prietenul meu zice du-te domnule cu el de aici, deci neopozabilă ergaomnes, deci sunt prieteni pe aici care spun „du-te domnule de aici e extraordinar poligraful” e treaba lor. Păi ne ducem în instanţe cu probe discutabile, perisabile, nu domnule proba e probă, asta e amprenta digitală. Şi proba să vă duceţi voi să o definiţi înainte de a vă lansa în asta să vedeţi că proba spune că este orice element de fapt care contribuie la existenţa sau inexistenţa acţiunii. Elementul nostru de fapt care este distinşi colegi? Este reactivitatea psihofiziologică obţinută la nişte întrebări, ăla e elementul nostru de fapt. Păi trimitem lumea în puşcărie la glonţ sau la cine ştie ce necazuri pentru faptul că am avut reacţie psihofiziologică mai pronunţată la puls la tensiune şi suntem departe de ceea ce ar însemna ca poligraful să fie introdus în familia probelor şi adresez cu ocazia asta domnul Marius felicitări frate mari şi mulţumiri legiuitorului pentru că dacă se creează un trend al leneşilor şi incompetenţilor, „du-l mă la poligraf”, păi poligraful e aparat de fotografiat? Pac ăsta minte, ăsta nu minte, domnule este un înregistrator al unor reacţii psihofiziologice care te orientează discriminând, făcând... nu te duce la faptă, deci exclus.

Marius Tucă: Puteţi să spuneţi un caz celebru?

Tudorel Butoi: Încă o chestiune Marius, sunt alţii „domnule nu e probă” zic ei aşa şi o ţin atotştiutori, dar putem să îl coroborăm cu alte mijloace de probă, alo! Nu poţi să coroborezi probă cu indiciul. Indiciul orientativ e indiciul e... o bănuială, puţin mai sus de bănuială. Păi şi o leg de probă? O leg de probă? Proba se leagă de probă, indiciul orientativ rămâne la nivelul primelor cercetări din urmărirea penală, suficient de mult pentru că au loc mărturisirile ante test, deseori. Din diagramă te orientezi şi bănuieşti cam cum stai cu anumiţi suspecţi...

Marius Tucă: Puteţi să-mi spuneţi un caz celebru...

Tudorel Butoi: Încă o chestiune Marius. Sunt alţii, domnule nu e probă, zic ei, se strâmbă aşa puţin atotştiutori, dar putem să-l coroborăm cu alte mijloace de probă. Alo! Nu poţi să coroborezi probă cu indiciu. Indiciul orientativ este un indiciu, o bănuială, puţin mai sus de bănuială. Păi şi o leg de probă? Proba se leagă de probă. Indiciul orientativ rămâne la nivelul primelor cercetări din urmărirea penală. Suficient de mult pentru că au loc mărturisirile ante-test deseori. Din diagramă te orientezi şi bănuieşti cam cum stai cu anumiţi suspecţi sau probleme şi mai urmează discuţia post-test. Ia să vă dau un exemplu.

În preajma unui an nou, aici în Bucureşti cred că pe la Vatra Luminoasă pe undeva e găsită o femeie fără cap în casă

Marius Tucă: Care poate să fie mai importantă ca testul în sine.

Tudorel Butoi: Sigur. Domnule Tucă, în preajma unui an nou, aici în Bucureşti cred că pe la Vatra Luminoasă pe undeva e găsită o femeie fără cap în casă. Cu capul tăiat, cu capul într-o parte, trupul în alta, sânge, vă da-ţi seama, peste tot, de n-au ieşit şapte litri de sânge din corp. Lipsă butelia şi un capot. Cine să omoare şi să fure o butelie şi-un capot? Un individ cu structura pretabilă la asta. Aşa am făcut şi noi şi am luat astfel de indivizi selecţionându-i din zonă şi pe parcursul a vreo doi ani de zile am eliminat, am testat eu atunci foarte mulţi...

Marius Tucă: Doi ani?

Tudorel Butoi: Doi ani. Păi la noi rămâneau cauzele...

Marius Tucă: Probe, nimic.

Tudorel Butoi: Probe, nimic.

Marius Tucă: Amprente?

Tudorel Butoi: Amprente nimic, n-am avut şi atunci oamenii s-au justificat, am izbutit prin alte mijloace să-i excludem, inclusiv detectorul care nu le-a dat nicio speranţă colegilor mei. Ăsta nu este, ăsta nu este, ăsta nu prezintă reacţii.

Marius Tucă: Niciun indiciu, că despre asta vorbeam.

Tudorel Butoi: Niciun indiciu. După vreo doi ani mă trezesc cu ofiţerii de la judiciar pentru că foarte mulţi trăiesc şi-i aduc aminte de speţă şi îi şi salut, bă, am găsit unul dintre bănuiţii pe care nu-i găsisem la vremea respectivă. Păi de ce nu l-am găsit? Băi, a fugit la muncă, l-am căutat prin judeţul Galaţi şi Tulcea, unde ştiam că se... informativ, se angajase, n-am dat de el. dar acum l-au găsit nişte cumnaţi de-ai lui şi ni l-au adus. Deci iată-mi faţă în faţă u individul respectiv care înţelege să utilizeze dreptul de a fi testat la poligraf, iar colegii mei foarte bucuroşi că l-au găsit şi îl clarificăm şi pe ăsta în sensul că poate îl eliminăm şi pe ăsta. Erau orele cam 6-7, mai plecaseră poliţişti, de regulă se pleacă de la 10 noaptea. Ce se întâmplă în cabinetul poligraf. Măi băiatule, cum te numeşti tu? Cutare. Mă cunoşti? Nu. Nici eu nu te cunosc pe tine. Dar o împrejurare de care ştii numai tu ne face să fim faţă către faţă. Ai urcat pe scări pentru că nu a mers liftul, da? Ei, şi urcând tu aşa pe scări ai văzut ce scria la primul etaj? N-am văzut. Păi acolo la primul etaj scria aşa: Poliţia economică. Da, el începea să se lămurească. Ai trecut pe urmă şi ai ajuns la etajul doi, ce scria acolo? Parcă am citit tot de poliţie. Poliţie, mă, poliţia pază şi ordine. Mai sus poliţia cercetări penale şi aici la mine, la etajul patru 406 ce scria, mă? N-am citit. Păi îţi spune eu, scria criminalistică, aici la etajul patru scria criminalistică. Ajutător aşa pentru tine că te văd băiat simpatic eu îţi pun încă o întrebare, ştii câţi locuitori are Bucureştiul? Dar serios, nu...

Marius Tucă: Da, absolut serios, îmi dau seama. Eu zâmbeam de stilul dumneavoastră profesoral.

Tudorel Butoi: Stilul nu se scrie prin cărţi şi prin tratate, se transmite experţilor pe care îi laşi în urma ta. Zice, nu ştiu. Băi, eu, într-o zi fiind de serviciu pe capitală am luat maşina dispeceratului şi am plecat prin Bucureşti şi am numărat la ei... ştii câţi sunt? Sunt 2 milioane opt sute de mii. Ăsta cu ochii holbaţi, omul şi stupefiat, pentru că el se gândeşte bă, dacă mă duc, mă întreabă de crimă nu ştiu, nu cunosc, am fost plecat, am martori, am cutare, nici dracul nu-l întrebase de nicio crimă. Băi, şi dacă din 2 milioane opt sute de mii te-am adus pe tine după doi ani la criminalistică tu nu procesezi în capul tău. Ptiu, fir-ar a dracului, avea o bască cu moţ, a dat cu basca de pământ. Hai domnule să vă spun. Dacă nu era un cumnat de-al meu şi a redat povestea. Dar vă daţi seama cum picătură cu picătură s-a adunat în mintea omului o informaţie pe care a prelucrat-o cât era el de retard şi a dat cu basca de pământ. Ia zi măi şi au povestit ei, uite ne ascultă telespectatorii, cum poţi să trăieşti în viaţă. Era preajma anului nou, ajun, şi mi-a povestit omul ăsta cum au mâncat un cozonac el cu cumnată-su şi au băut două kile de vodcă. Păi poţi mă să trăieşti pe pământ într-o viaţă să bei două kile de vodca cu un cozonac? Care e sensul vieţii tale? Au ajuns că le trebuia... hai măi să îi luăm butelia lui asta că era aia care gonea copiii care se dădeau pe balustradă, intrăm peste ea cutare... Când au intrat peste ea, femeia, cu o coadă de mătură, cunoscându-i derbedeii cartierului, a ripostat. Şi i-au tăiat gâtul. Să vezi mai departe. Şi unde e butelia mă? Butelia am dat-o la sifonarul din colţ, era unul care ştiţi erau cu sifoanele înainte de a apărea astea cu...

Marius Tucă: Ştiu, cum să nu.

Tudorel Butoi: Aşa. Ne-am dus la ăla. Uite aşa, aşa, aşa. Da domnule a venit nenorocitul cu o butelie, dar era învelită într-un capot, capotul femeii. Şi eu cred că capotul ăsta îl mai am prin debarale, prin magazie, sunt la fel de dezordonat ca şi Dincă, mi-aduc aminte ca azi. După doi ani am găsit capotul plin de sânge, plin de sânge. Se şterseseră ei, şterseseră... sângele victimei. Caz rezolvat beton nicio mişcare nici în stânga nici în dreapta, plecând de la poligraf. Dar eu nu m-am dus cu poligraful în instanţă, da? eu m-am dus cu capotul, cu butelia, cu toate celelalte, cu declaraţiile lui şi l-au umflat şi pe cumnată-său. Ia, vino măi încoace. Uite ce a zis Dumnezeu. Ai stat doi ani, doi Crăciuni liberi, acum nu mai, stai 20, şi omul a dat fapta şi toate s-au cuplat şi aşa mai departe.

Citeşte continuarea...