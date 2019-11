Interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit oameni buni la o ediţie specială a emisiunii Marius Tucă Show, la Smart TV, transmisă de Mediafax.ro, la o emisiune specială, un invitat special, domnul profesor Valentin Stan. Bine aţi venit.

Valentin Stan: Bine v-am găsit domnule Marius Tucă, mă bucur să vă întâlnesc acolo unde vă e locul.

Marius Tucă: Mulţumesc. Dacă mă întreba cineva acum câtva timp, când nu mai făceam televiziune, că o să mă întâlnesc din nou cu dumneavoastră aş fi spus că e o glumă, reuşită ce-i drept, dar uite să suntem din nou împreună într-un studio şi îmi aduc aminte cu drag de anii în care ne-am întâlnit, cred că în fiecare săptămână.

Valentin Stan: Chiar de mai multe ori pe atunci, în anul ăla de graţie.

Marius Tucă: Eu nu prea vorbesc despre invitaţi, dar rar am văzut un invitat care să fie atât de pregătit pentru emisiune.

Valentin Stan: Rar mi s-a întâmplat să vin cu atâta drag la un mare profesionist şi mă bucur mult că profesionistul is coming back.

Marius Tucă: A, da, cum ar spune francezul, ştiţi… Sigur, promovarea pe care am făcut-o nu are neapărat legătură cu participarea la Marius Tucă Show, dar şi acea perioadă a făcut parte din existenţa dumneavoastră.

Valentin Stan: Extraordinară.

Marius Tucă: Omul cu laptopul. Unde-i laptopul, domnule profesor?

Valentin Stan: Am zis să vin eu în locul lui.

Marius Tucă: În sfârşit, n-aţi vrut să vă mai dedublaţi şi atunci aţi venit în…

Valentin Stan: Nu, dar aici sunt între prieteni. Ce să fac cu laptopul?

Marius Tucă: E adevărat, ce să faceţi cu laptopul? Nu trebuie să daţi nimănui cu el în cap.

Valentin Stan: Exact.

Marius Tucă: Domnule profesor, m-am uitat, în ultima vreme sigur că n-aţi fost prezent, probabil că şcoala, studenţii, cursurile. Pentru cei care nu ştiu, sunteţi profesor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie. Cred că vă ocupă foarte mult timp, nu?

Valentin Stan: Cel mai mult.

Cred în tineri şi sunt, într-un fel sau altul, singura şansă pe care o mai avem azi. Pentru că toate s-au dus.

Marius Tucă: Adică asta e zi de zi, sunteţi acolo…

Valentin Stan: Nu neapărat zi de zi, dar sunt şi alte proiecte, ştii cum e, Marius, viaţa…

Marius Tucă: Dar vă place asta? Vă place să fiţi profesor, vă plac studenţii, vă place viaţa studenţească de astăzi?

Valentin Stan: Domnul Tucă, aici ar fi de spus un singur lucru şi o să mă înţelegeţi perfect. Dacă lucrezi cu tineri, oameni care nu sunt viciaţi de stereotipuri…

Marius Tucă: Îndoctrinaţi…

Valentin Stan: Exact, îndoctrinaţi, nu sunt înregimentaţi, atunci, oricum ai lucra cu ei, e o experienţă fabuloasă. Recomand asta oricui, are şansa să lucreze cu ei şi îţi dai seama automat ce poate să rezulte dintr-o astfel de colaborare pentru că practic cu studenţii colaborezi, sunt oameni deja conştienţi de valoarea, de puterea lor, au discernământ…

Marius Tucă: Cred în ei.

Valentin Stan: Cred în ei şi sunt, într-un fel sau altul, singura şansă pe care o mai avem azi. Pentru că toate s-au dus.

Marius Tucă: S-au dus toate?

Valentin Stan: Toate. Şi pe termen lung.

Marius Tucă: De ce spuneţi asta? Nu că n-aş fi de acord, dar vreau să vă provoc un pic.

Valentin Stan: Domnul Tucă, nu v-aţi uitat la ce se întâmplă în ultima vreme…

Marius Tucă: E dezastru, că ajungem acolo, că noi vom vorbi despre scena politică şi despre ce se întâmplă cu alegerea preşedintelui. Deci s-au dus toate şansele.

Valentin Stan: Toate. Da.

Marius Tucă: Totuşi 30 de ani de post-comunism, 30 de ani de libertate.

Valentin Stan: Care s-a săpat în van. N-am găsit nimic.

Marius Tucă: Şi am pierdut toate şansele pe care le-am avut?

Valentin Stan: Da. Da.

Marius Tucă: Nu credeţi că mai există niciuna?

Valentin Stan: Păi, sigur, ar mai fi una să-l găsiţi din nou pe Brucan care să vă mai dea 20 de ani.

Marius Tucă: El ne-a dat puţin.

Valentin Stan: Atât a înţeles el.

Marius Tucă: Şi mi s-a părut o eternitate şi uite că…

Valentin Stan: Ştiţi că la bolşevici în 20 de ani se schimba lumea.

Marius Tucă: La noi… Ce suntem dacă nu s-a schimbat în 30 de ani?

Valentin Stan: Noi am vrea să fim, domnul Tucă, am vrea să fim dar e greu.

Marius Tucă: Bine, nu vreţi să marşaţi în direcţia asta, apropo de România, dar probabil că o Rsă avem o ediţie specială, pregătim astfel de ediţii, în care să vorbim despre România celor

Un titlu pentru România acestor 30 de ani: România idealului unui eşec premeditat.

30 de ani. Cum aţi numi România acestor 30 de ani? Sau cum aţi da un titlu, 30 de ani de libertate, 30 de ani de tranziţie?

Valentin Stan: Nu. România idealului unui eşec premeditat.

Marius Tucă: Da, e un titlu frumos, chiar gazetăresc, aş putea spune. Pentru că noi aşa, nu ştiu foarte mulţi, dumneavoastră şi scrieţi şi am citit ultimele articole din acest an, din vara aceasta aţi scris, chiar după vizita lui Klaus Iohannis în America şi le-am citit cu stiloul în mănă. E devastator.

Valentin Stan: Aş zice că e tragic dacă te gândeşti ce se ascunde în spatele cuvintelor.

Marius Tucă: Şi asta, dar aveţi un condei, am descoperit acum, foarte ascuţit foarte precis, chirurgical aş putea spune, dar haideţi să nu vă mai laud că după aia credeţi că dumneavoastră realizaţi emisiunea şi nu eu. Şi asta m-ar deranja.

Valentin Stan: Nu, dar mă obligaţi detaliez şi să vă laud şi eu şi ce se alege…

Marius Tucă: Ce se alege din asta, va fi un lung şir de laude dintr-o parte şi cealaltă a mesei. Normal că vă interesează viaţa politică, şi anume alegerile prezidenţiale. Cum aţi cataloga ceea ce s-a întâmplat până la primul tur? După aia vorbim şi după.

Valentin Stan: Este o fiestă a la roumanie în care ai un lider detaşat care face tot ce poate ca să îşi conserve avantajul şi un mic urmăritor care are multă străduinţă, pe alocuri şi performanţă, ei împreună alcătuind o schemă tehnică de devoalare a tuturor incongruenţelor şi inconsecvenţelor clasei politice româneşti.

Marius Tucă: Aoleu, cum a fost formularea asta. Dacă nu mă doare capul în noaptea asta, sigur o să mă doară altceva.

Valentin Stan: Amânăm durerea de cap.

Marius Tucă: O întrebare clasică, aţi văzut cum se pun întrebări la cei doi combatanţi, aţi văzut ieri ce s-a întâmplat.

Valentin Stan: Sigur, hai să coborâm în realitate. Păi uite, avem, cică, aşa se zice, o campanie electorală pentru funcţia de preşedinte, îţi poţi imagina aşa ceva?

Marius Tucă: Cică descrie foarte bine starea de campanie.

Valentin Stan: Şi hai să începem cu marea dezbatere, ideea că eu nu mă întâlnesc, nu-i aşa, cu preopinentul, între ghilimele că nu a ajuns săraca să fie preopinent, nu vreau să mă întâlnesc cu acel candidat pentru că nu e bun de discuţie cu mine.

Marius Tucă: Cum vine asta?

Valentin Stan: Liberalii au venit şi cu o explicaţie, funny ştii, pe care şi eu am dat-o la un moment dat pentru că ţine de statistică, de pildă, hai măi, că a mai fost aşa şi în democraţiile occidentale. Uite, Jacque Chirac în 2002 a refuzat să se întâlnească cu Le Pen. Adică ăla era cu intoleranţa, cu extremiştii, cu ura, interesant. Faci o proiecţie din asta, vii cu o explicaţie aparent din spatele unei cunoaşteri aprofundate, iată, sistemul politic francez, când tu eşti un analfabet cu tot neamul lor de acolo. Asta nu se poate întâmpla decât în România. În orice ţară civilizată, când vii cu explicaţii, când începi să faci proiecţii, inclusiv pe strategii electorale vorbesc oameni care, relativ, se pricep. Aici vorbesc analfabeţii pentru că este suficient să te uiţi tot la statistică şi să observi ce? E adevărat că Jacque Chirac nu s-a întâlnit cu Jean-Marie Le Pen în 2002, dar era prima oară din 74 de când se fac dezbateri în Franţa, Chirac avea un avantaj mare, într-adevăr, voia să-l conserve. Există regula aia când avantaje sus şi altul nu are nimic jos nu faci dezbatere cu ăla de jos pentru că nu poţi decât să pierzi şi el să câştige. Dacă cumva nu se produce o schimbare. Dar ghici ce? În 2017, un băiat, nu ştiu dacă îl cunoşti, pe numele lui Macron, face cea mai importantă dezbatere din Europa cu o doamnă pe care o cheamă Marine Le Pen care este liderul Rassemblement National care este urmaşul Frontului Naţional, ceea ce arată că Franţa şi-a depăşit propria inconsecvenţă, a înţeles ce înseamnă o democraţie funcţională chiar atunci când, iată, aveam diferenţe de plasare în opţiunile electoratului.

Marius Tucă: Păi şi nu le-a zis nimeni analfabeţilor chestiunea asta.

Valentin Stan: Păi nu ştiu. Ni ştiu.

Marius Tucă: Ştiu eu că nu li s-a zis.

Valentin Stan: Ei nu au văzut că Jean-Marie Le Pen are un urmaş care se întâlneşte cu preşedintele Franţei? Şi nu mai poţi să spui poporului român, ştii… Fii atent, e o glumă aici interesantă, în prima conferinţă de presă a lui Iohannis. Când a fost? Pe 13, acum o săptămână.

Marius Tucă: Da.

Dacă te uiţi la acest, hai să spun, mixaj de tehnici, tactici, strategii electorale, Viorica Dăncilă pare a fi singură pe lume

Valentin Stan: Când o să iei transcriptul, apare acolo un lucru foarte interesant, sunt nişte întrebări din astea, domnule ce-ai făcut? De ce nu faci dezbatere? Şi el explică, dorind să se reclame de la ideea că dezbaterile astea nu aduc nimic şi se raportează la ce a fost cu Ponta. Şi spune, eu am făcut dezbatere cu Ponta, mie nu mi-a adus nimic şi lui nici atâta. Acest nici atâta dă de fapt răspunsul la întrebarea de ce nu faci dezbatere. Pentru că nu vreau să-i dau lui Viorica nimic. Nu pentru că aşa a făcut Chirac, nu pentru că Partidul Social Democrat ar fi nu ştiu ce…

Marius Tucă: Răspunsul acesta era clar, adică n-avea nimeni nicio îndoială.

Valentin Stan: Sigur că da, dar el a spus-o săracul aici fără să-şi dea seama.

Marius Tucă: Dar de ce încă cinci ani sau de ce încă o dată Iohannis? Care ar fi răspunsul dumneavoastră pentru asta?

Valentin Stan: Păi răspunsul meu la aşa ceva nu Iohannis încă o dată. Dar ghici ce? Nu eu decid. Decide electoratul. Are cele mai mari şanse. Viorica Dăncilă are şi ea ceva şanse, mici. Dar nu pot să nu observ că dacă te uiţi la acest, hai să spun, mixaj de tehnici, tactici, strategii electorale, Viorica Dăncilă pare a fi singură pe lume. PSD-ul de regulă avea ceva la capitolul acesta. Uite ce s-a întâmplat, când, ieri? Există o regulă de bază în competiţiile electorale, niciodată nu lăsa adversarul să-ţi facă agenda. Iohannis a venit cu povestea fac eu conferinţă de presă, i-a zis dezbatere, şi Viorica face în siajul lui o conferinţă de presă?

Marius Tucă: Din punctul meu de vedere, o greşeală.

Valentin Stan: Teribilă.

Marius Tucă: Mulţi spun că nu pentru că în toată campania asta, Iohannis nefiind de acord cu dezbaterea, atunci ea a încercat să găsească tot felul de evenimente, texte, motive să se lege cumva de Iohannis. Şi asta a făcut să fie reactivă în toate mişcările, în toate acţiunile. Nu activă. Cred că ideea, şi aici aş vrea să vă întreb, nu era mai bine să-şi vadă de agenda ei, să-şi facă lucrurile aşa cum le gândea ea, fără să se lege măcar o secundă de un evenimente sau ceva legat de Iohannis?

Valentin Stan: Despre asta e vorba, domnul Tucă. Ce spuneţi dumneavoastră make sense, adică da domnule, hai să arătăm şi noi ceva, uite, nu ni s-a dat posibilitatea, încercăm să facem sateliţi pe lângă Iohannis. Dar, ştii cum e, legea lui Arhimede spune aşa, un corp, nu, cufundat aşa, dislocă un volum egal… E o lege. Legea ne spune nouă în campania electorală aşa… Acum, atenţie, eu s-ar putea să fi mers la altă grădiniţă, comparativ cu băieţii care o povăţuiesc pe doamna Dăncilă, ei s-ar putea să ştie altceva. Eu la grădiniţă, unde am fost mic, mi-au spus aşa, dacă cineva candidează şi vrei tu să-l consiliezi, Doamne fereşte, nu mă ofer pe piaţă în acest sens, deci vrei să-l consiliezi şi spune aşa, în momentul în care cineva creează un eveniment nu îl recrea în oglindă pentru că lumea nu o să se uite la tine, s-ar putea să fii foarte deştept, lumea se uită la tractor nu la remorcă.

Marius Tucă: Bine, a venit cu ideea să fie evenimentul înaintea evenimentului lui Iohannis, ceea ce, până la urmă, nu schimbă foarte mult…

Valentin Stan: Păi nu schimbă deloc pentru că ea face în oglindă ceea ce face Iohannis, mai face şi eroarea care, sigur, nu aparţine neapărat ei, să se suprapună cu Iohannis.

Marius Tucă: Aţi văzut cum arătau televiziunile, o arătau undeva în medalion şi 80% ne uitam la ce spune Iohannis. Sau dacă era jumătate în ecran nu se auzea ce spunea.

Valentin Stan: Exact. Ceea ce e devastator pentru cineva care candidează pentru că nu mai contează ce spune, s-ar putea să spună lucruri deştepte, altminteri a fost destul de performantă, a stat două ore în picioare.

Marius Tucă: Mai bine de două ore, da.

Valentin Stan: A primit întrebări ostile în mod evident.

Marius Tucă: Dincolo, pe scaun, lejer, cu aleşii.

Valentin Stan: Absolut. O chermeză între prieteni care a fost penibilă, dar care, mă rog, dacă i-a plăcut lui Iohannis e problema lui.

Marius Tucă: Păi a şi spus că i-a plăcut, i-a plăcut mult.

Valentin Stan: Însă în esenţă povestea remorcii care se ataşează la un tractor nu te duce cu privirea la remorcă, întotdeauna te uiţi la tractor, de aia, o astfel de combinaţie destul de facilă, factice aş numi-o, nu o să-ţi aducă puncte. Dacă aţi face un sondaj de opinie aţi vedea că după aceste aşa-zise dezbateri românii tot acolo sunt.

Marius Tucă: Total de acord. Ştiţi ce mă doare pe mine în democraţia românească după 30 de ani? Că un candidat la preşedinţia României care este şi preşedintele în funcţie spune după prima parte a dezbaterii, altfel obositoare, mi-a plăcut foarte mult dezbaterea. Adică asta arată exact unde este democraţia românească. Cum adică, vine candidatul şi spune el ţie, ţie gazetarilor, sau vouă gazetarilor ştiţi că mie mi-a plăcut asta? Şi nu s-a găsit nimeni acolo să spună, domnul preşedinte, domnul candidat, mai exact, nu dumneavoastră trebuie să vă placă dezbaterea că n-am venit aici să fim pe placul dumneavoastră, aşa cum s-a întâmplat cu toţi cei care au acceptat să fie prezenţi acolo şi din perspectiva unui gazetar este de neiertat lucrul acesta, aproape de neiertat.

Valentin Stan: Domnul Tucă, gazetarul ar fi trebuit să-i spună, domnul preşedinte, noi nu suntem aici ca să vă placă noi suntem aici ca să nu vă placă. Aşa e peste tot. Şi unde aţi mai văzut un aşa-zis candidat, într-o aşa-zisă dezbatere într-un aşa-zis setting ce se vrea, nu, un domn al culturii universale, în faţa unei aşa-zise audienţe, ţinând microfonul ca moderator?

Marius Tucă: Păi, dar a fost moderator oricum. Şi dădea cuvântul…

Valentin Stan: Unde aţi mai văzut aşa ceva?

Marius Tucă: Până i-a luat microfonul studentul ăla. Şi i-a dat cu toată adunarea în cap.

Valentin Stan: Deci, unde?

Marius Tucă: Nu ştiu, există vreun stat?

Valentin Stan: Nu. Şi să vă mai spun ceva.

Marius Tucă: Absurdistan.

Valentin Stan: Nu. Deci oamenii ăia care au acceptat să participe la chermeză sunt şi ei nişte fenomene pentru că aşa ceva nu există nicăieri în lume, nici măcar în China sau în Coreea de Nord pentru că acolo cineva care şi-ar pune ecuson de jurnalist liber în piept şi ar participa la o chermeză de tipul acesta cu Kim Jong Un, eh, băiatul ăla, credeţi-mă, ar fi livrat în cu totul altă parte, ar fi ori american primit acolo, hai să spunem, cu multă ospitalitate, nu ar face parte din estabilishment. Deci nu te oferi, nu, opiniei publice drept jurnalist şi participi la chermeze aranjate. Din momentul ăla, repet, nici Putin nu te primeşte, nici Kim Jong Un, nimeni.

Marius Tucă: Am spus, de neiertat numai că s-au întâmplat şi în presa din România în ultimii 15 ani atât de multe lucruri de neiertat, încât tind să cred că nu mai există. Dar asta e o altă discuţie şi vom vorbi în emisiunile noastre despre presa din România. de ce nu mai vreţi să fie cinci ani Iohannis? Daţi-mi câteva argumente, cele mai importante.

Valentin Stan: Bun. Hai să luăm ce-a spus chiar el ieri a început cu un mic discurs de autopromovare în care a dat nouă mari realizări. Doi la sută pentru armată şi Summit-ul de la Sibiu. E ok până aici?

Marius Tucă: Da şi eu aş mai spune o realizare…

Valentin Stan: Nu, asta le-a spus el ieri.

Marius Tucă: La conferinţa de acum o săptămână a spus ca mare realizare faptul că a dat jos Guvernul Dăncilă.

Valentin Stan: Da. Deci asta a fost răspuns la întrebare care spunea să dea o realizare şi el pe asta a găsit-o, profund anticonstituţională pentru că în baza Constituţiei preşedintele nu se ocupă să dea jos Guvernul. Dar, ok, hai să o luăm pe asta, altminteri, foarte invocată acoliţii domniei sale, povestea cu Sibiul, da, Consiliul European de la Sibiu, ce frumos a fost, ţii minte, au venit oameni…

Marius Tucă: Superb, ne-am uitat şi noi la televizor ca la teatru.

Ce să facă omul ăsta? Atât întreb, ce să facă omul ăsta pentru România încă cinci ani?

Valentin Stan: Numai că dacă cineva va avea curiozitatea să ia transcriptul, altminteri pe site-ul oficial al preşedinţiei trebuie să caute, transcriptul conferinţei de presă, chiar atunci pe 9 mai, chiar acolo, Klaus Iohannis, Jean Claude Juncker, ok. Bine, frumos, Juncker, ştii cum e el, uşor ameţit de succes, de primirea plăcută, erau între prieteni şi şi-a dat drumul şi spune, deci eu acum dau textual, ”A fost unul din cele mai uşoare Consilii Europene la care am participat pentru că nu ne-am aflat sub presiunea unei decizii urgente”.

Marius Tucă: Adică…

Valentin Stan: Ce-aţi spus domnul Tucă? Domnul Tucă staţi, staţi puţin, ce-aţi spus? Deci, atenţie, Consiliul acesta se întâmplă când ardea Brexit-ul, când ardea bugetul comunitar. În Consiliul informal din septembrie, septembrie înainte cu un an, când deţinea preşedinţie rotativă Austria şi era domnul cancelar Kurz pe vremea aia, la Salsburgh se întâmplă un Consiliu informal care pune roţi în sistem şi pe Brexit şi pe problematica de buget comunitar. Noi am dat o declaraţie, în declaraţie scrie aşa că o să ne ocupăm de viitorul Uniunii Europene şi că vom fi uniţi şi că vrem să fie pace.

Marius Tucă: Deci, să fie bine ca să nu fie rău.

Valentin Stan: Deci o bătaie de joc. Toate ţările care deţin preşedinţia organizează un astfel de consiliu la ele acasă. Lipsa de importanţă, lipsa de anvergură, lipsa de aplicare în raporturile cu ceilalţi lideri la ceea ce constituie motorul integrării europene, îl recomandă pe acest om drept o mare vulnerabilitate a României şi, atenţie, la câtă propagandă angajează ca să livreze românilor aceste insuccese penibile drept mari realizări. Ce să facă omul ăsta? Atât întreb, Marius Tucă. Ce să facă omul ăsta pentru România încă cinci ani?

Marius Tucă: Apropo de Europa, nu pot să nu citesc dintr-un articol pe care l-aţi scris pe blogul dumneavoastră e de citit, apropo de cartea domnului Iohannis cu Europa şi titlul se găseşte… dumneavoastră m-aţi adus la subiectul ăsta, altfel nu-l deschideam, cu Europa, că n-are ce să caute. ”România penibilului bine făcut”, scrieţi aşa:

”Stejarul de la Sibiu a mai scris o carte: “EU.RO”! Hard covers, la 60 de lei! Pentru proşti! Adică pentru noi, românii. Evident, am cumpărat-o şi eu, ca român, căci simţeam nevoia să-l îmbogăţesc pe Cel cu Case Mari şi Frumoase Obţinute prin Acte False, conform instanţei! Am citit-o cu sufletul la gură! Despre Europa! Uniunea Europeană! Oricine citeşte vibrează de “robusteţea” slovei şi cursivitatea verbului! De conţinut, ce să mai vorbim! Beton glazurat cu frişcă din fructe de pădure! O aglutinare de inepţii patetice, presărate cu atacuri electorale la PSD, într-o compunere stupidă, de clasa a doua primară!”.

Foarte dur.

Valentin Stan: Domnul Tucă, m-aţi surprins foarte dur citind din acest text. E pe valentinstan.com. E într-adevăr ceea ce eu am văzut acolo şi şi am considerat că trebuie să spun.

Marius Tucă: Păi, da, dar e vorba de o carte a domnul preşedinte. Mi se pare că sunteţi insolent în felul în care aţi abordat. Cursivitatea frazei dumneavoastră e un atac la democraţie acum sunt şi eu avocatul, şi cred că veţi avea de-a face cu fanii lui domnul Klaus Iohannis.

Valentin Stan: Cu specialiştii.

Marius Tucă: Dar ceea ce mi-a plăcut cel mai mult este partea asta, pentru că aici voiam să ajung ”Există o problemă mică şi una mai măricică”. Într-o carte atât de mică să găsesc şi una mai măricică, aici a fost talentul dumneavoastră.

Valentin Stan: E pentru toată lumea.

Marius Tucă: Îmi place ironiile astea şi cinismul foarte mult, cred că ne dau ăştia afară din ţară nu numai din studio.

”Aia mică (deci problema mică) derivă din textul Virginiei Woolf, cu titlul semnificativ, Arta lecturii! Şi anume că lui Iohannis nu i-a explicat nimeni că nu poţi scrie o carte despre Uniunea Europeană fără să citeşti nimic despre Uniunea Europeană! Vreun şmecher securist, din suita specialiştilor săi, ar putea replica: Şi de unde ştii, tati, că domnul Preşedinte nu a citit nimic despre UE? Păi, simplu, se vede din ce şi cum scrie despre UE! Sau poate a citit, dar a citit aşa cum se vede în grafica de la începutul articolului! Şi aia nu se pune la capitolul citit!”

Mi se pare că dumneavoastră nu sunteţi de acord cu Uniunea Europeană, sunteţi un rus ascuns într-o piele de profesor universitar.

Valentin Stan: Am şi scris asta.

Marius Tucă: Ştiu că aţi scris mai la vale că sunteţi rus şi aici argumentul dumneavoastră, apropo de proştii care sunt manipulaţi, că noi vă apărăm de ruşi, neexistând pericolul ăsta. Avem prea multe teme. Deci, cum v-aţi permis domnule profesor Valentin Stan să atacaţi în halul acesta în scris cartea domnului preşedinte. Sunteţi critic literar? Aş întreba eu ca să… vă iau prin surprindere?

Valentin Stan: Răspunsul e foarte simplu. Eu am citit despre UE.

Marius Tucă: A, da?

Valentin Stan: Deci înainte de scriu eu am citit.

Marius Tucă: Şi vi se pare că el nu a citit nimic.

Valentin Stan: Nimic.

Marius Tucă: Păi cum aşa?

Valentin Stan: Păi uite aşa. Că aţi văzut ce e în carte.

Marius Tucă: EU am citit tot articolul, da, şi cu subsidiarităţi…

Valentin Stan: Cum a aflat el că sunt lucruri care au apărut în tratatele Uniunii, cu Lisabona şi care erau cu 30 de ani înainte.

Marius Tucă: Da, dar trebuie să spuneţi publicului, de aia v-am citit din această carte, că mi-aţi ridicat la fileu, deci, fără nicio problemă, habar n-am de ceea ce-l priveşte de Uniunea Europeană, nu?

Valentin Stan: Nu e clar?

Marius Tucă: Fără tăgadă, n-aveţi nici un semn de întrebare pentru că aţi citit cartea. Eu nu am citit-o şi atunci de aia vă întreb în mod direct.

Valentin Stan: Am citit cartea, este o carte făcută de nişte băieţi, cărora le-a şi adus prinosul de recunoştinţă atunci când a lansat cartea, evident n-are de unde să ştie multe din lucrurile care sunt acolo. Unele sunt nişte însăilări ok, altele sunt aberaţii dar o astfel de carte nu recomand să se afle în bibliografia pentru pregătirea unui examen de licenţă de pildă la o facultate rezonabilă într-o ţară cu oarece apetit de cooperare şi înţelegere cu Uniunea Europeană.

Marius Tucă: Deci nu, absolut nu.

Valentin Stan: Absolut nu.

Marius Tucă: Şi în final aici spuneţi că, aici trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră, că ”un preşedinte care ne reprezintă, că dacă nu ne-ar reprezenta poate să scrie 100 de cărţi, la Uniunea Europeană, la Consiliul Europei nu prea are ce să caute”. Dar nu prea sunteţi sigur pe dumneavoastră, că văd că nu îmi daţi dreptate.

Poporul român nu poate fi luat de mână şi trecut strada, da, decât dacă vrea el. Iar poporul român mi se pare că în mod firesc şi legitim îşi decide cine să-l conducă

Valentin Stan: Am o mare nesiguranţă, da.

Marius Tucă: Nu, nu, ştiu că e foarte argumentat aici, dar pentru publicul care ne urmăreşte ar trebui să spuneţi lucrurile astea că e important. Nu că am schimba noi ceva în ceea ce priveşte votul, dar cred cu toate astea că trebuie spuse lucrurilor pe nume.

Valentin Stan: Domnul Tucă, dumneavoastră sunteţi jurnalist şi ştiu că o faceţi din suflet şi ştiu că adevăratul…

Marius Tucă: Cred că am şi vocaţie dacă mă întrebaţi…

Valentin Stan: Şi mai ştiu că adevăratul dumneavoastră stăpân este publicul cel căruia i vă adresaţi.

Marius Tucă: A fost şi va rămâne întotdeauna.

Valentin Stan: Exact. Singurul care vă poate judeca. Eu însă mai ştiu un lucru, că poporul român nu poate fi luat de mână şi trecut strada, da, decât dacă vrea el. Iar poporul român mi se pare că în mod firesc şi legitim îşi decide cine să-l conducă. Vrea Iohannis, are Iohannis şi multe alte lucruri. De pildă, se poate vorbi foarte interesant, apropo de acest om despre care mă întrebaţi încă cinci ani nu e ok. Uite, trei minute, întrebat în conferinţa de presă de pe 13 noiembrie, acum o săptămână, ce-i cu vizele pentru America. Vine şi explică. Deci atenţie, stăm de vorbă cu preşedintele României în exerciţiu, nu e vorba de un candidat.

Marius Tucă: Care a avut o întâlnire cu Trump.

Valentin Stan: Care tocmai s-a întors de la o întâlnire cu Trump. Şi care spune aşa. Domnule, lucrăm, este o problemă cu rata de refuz, da, rata aia de respingere, da, care este în legislaţia americană de 3% şi noi avem 10%. Deci este transcriptul. Deci asta e situaţia, nu putem, nu, să obţinem ridicarea vizelor, dar lucrăm împreună cu americanii asupra acestui proiect. Până aici e ok?

Marius Tucă: Da.

Valentin Stan: Dragă Marius Tucă, eu o să-ţi pun o întrebare după câteva cuvinte. Pot să pun şi eu o întrebare?

Marius Tucă: Cu raza cercului nu.

Valentin Stan: Nu. Nu cu raza cercului. Cu cvadratura cercului.

Marius Tucă: Aia cu Arhimede, dacă e.

Valentin Stan: NU, îţi pun o întrebare simplă. Povestea cu 3% este adevărată, e legislaţie în Congres foarte frumos. Acum fii atent, în 2012 doi senatori Barbara Mikulski şi Roger Kirk au introdus legislaţie care completează…

Marius Tucă: Ceea ce face Congresul…

Valentin Stan: Legea cu privire la visa waver program. Visa waver program este acel program care, aplicat unei ţări, permite să se ridice vizele pentru America. Deci în 2012 vin doi senatori şi introduc un amendament care se numeşte Security and Reforme Act. Deci act de modificare, o lege de modificare a acestei legislaţii a Congresului. Şi fii atent ce spune acolo, că această condiţionalitate de 3% devine o pârghie în mâna secretarului lui Homeland Security care este departamentul care se ocupă de securitate.

România la momentul ăsta ar trebui să aibă vizele ridicate. Iohannis e prost? E incompetent? Este prost sfătuit?

Marius Tucă: Ţine de guvern, de executiv adică.

Valentin Stan: Ţine de executiv şi această condiţionare poate fi modificată la 10%. Păi dragă Marius acum vine întrebarea. Preşedintele îmi spune că noi avem o rată de refuz de 10%, păi dacă o are de 10% şi condiţionarea poate fi modificată de Secretary of Homeland Security, România la momentul ăsta ar trebui să aibă vizele ridicate.

Marius Tucă: Şi nu le are.

Valentin Stan: Şi nu le are. Ştii ce a făcut Polonia? A făcut nişte acorduri succesive cu americanii tocmai ca să se califice pentru această modificare a condiţionalităţii. Şi eu îţi spune acum aşa, vine întrebarea. Unu, de ce nu ştie Klaus Werner Iohannis, preşedintele românilor pentru care trebuie să se bată la Washington pentru ca aceşti români să fie trataţi cu demnitate, cu respect de partenerul strategic şi să poată să meargă şi ei în lumea americană, aşa cum azi polonezii fără să li se ceară viză? Ei bine, dacă s-a întâmplat ce spun şi pe 10% dacă, atenţie, nu Congresul, ci Guvernul SUA vrea pe 10% refusale rate şi el îmi spune că are 10% acum cum se face că românii au încă viză pentru America? Iohannis nu ştie despre această legislaţie care transferă condiţionalitatea la Guvernul American? E prost? E incompetent? Este prost sfătuit? Este cineva în jurul lui care lucrează împotriva intereselor poporului român? Hai, răspunde-mi.

Marius Tucă: Răspunsul este tot într-un articol pe care l-aţi scris pe valetinstan.com şi anume că în momentul în care, şi asta mă deranjează cel mai tare, când a avut loc vizita acolo, bineînţeles, că una dintre ideile care s-a transmis prin oficine era aceea – Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Trump să rezolve problema cu vizele. Da, dar ce mă doare mai tare, momentul în care a fost întrebat ce se întâmplă cu vizele, a zis că să vorbească specialiştii.

Valentin Stan: Exact.

Marius Tucă: Şi aici mă doare pentru că e prostia aia în faţă, în momentul în care te face prost în faţă. Păi n-ai zis că ai fost şi te-ai întâlnit tu, preşedinte al României, da, Republica Socialistă România cu preşedintele United States of America să rezolvi problema vizelor? Şi atunci de ce în momentul în care eşti întrebat, răspund şi eu cu o întrebare, spui să lucreze specialişti?

Valentin Stan: De ce?

Marius Tucă: Nu ştiu. Şi lucrează specialiştii, nu?

Valentin Stan: Dar atunci când domnul Duda, preşedintele Poloniei, s-a aflat la Washington cu puţin timp înainte şi preşedintele Trump a fost întrebat de jurnalişti ”Se ridică vizele pentru Poloni?” preşedintele Trump a răspuns, întrebarea conţinând şi următoarea componentă ”Aşa cum aţi promis”. Este promisiune încă de pe vremea lui Obama. Trump nu numai că răspunde, îl are lângă el pe Secretary o Homeland Security care pune pe masă acordul cu Polonia. Iar Trump înainte de întrevederea cu Iohannis, la Casa Albă, cu presa acolo, îşi bate joc de jurnalişti când primeşte întrebarea legată de vize, le zice, citez, ”Aha, aţi vrea, nu?” ”V-ar plăcea, nu?”. Ce este asta?

Marius Tucă: Bătaie de joc.

Valentin Stan: Bătaie de joc. Cu Iohannis lângă el. Lui Iohannis căruia, sigur, îi dă faimoasa şapcă.

Marius Tucă: Păi şi noi doi am rămas cu şapca?

Valentin Stan: Da. Şi cu bătaia de joc.

Marius Tucă: O purtăm pe rând?

Valentin Stan: Cred că o purtaţi numai dumneavoastră.

Marius Tucă: Eu cred că o purtaţi dumneavoastră şi o să vi-o dea cred că personal cadou de ziua dumneavoastră Iohannis după ce o să citesc ce aţi putut scrie despre preşedintele în funcţie. Şi asta mă doare, nu despre candidat, că era scris august.

Valentin Stan: O să o port în bandulieră.

Marius Tucă: În bandulieră, o să o purtaţi în torpedoul de la maşină să nu o ardă soarele. Va trebui să punem ceva pe ecran, nu ştiu. Cum e aia, atenţie, impact emoţional, da?

Valentin Stan: Puneţi şapca.

Marius Tucă: Păi şapca nu că nu mi-a dat-o. Mi-o dă după turul doi. Problema măricică, pentru că erau două probleme în textul dumneavoastră, şi încă mă întreb cum au avut loc două probleme, cum a încăput în text despre o carte atât de mică, ziceţi aşa, şi o să vă aduc la securişti şi nu întâmplător pentru că am vorbit acum două săptămâni, înainte de primul tur, cu Ion Cristoiu despre România şi despre rolul securităţii aici şi la un moment dat mă întrebam, zic, domnul Cristoiu, dar nu credeţi că lumea se uită la noi ca la nişte extratereştri, noi vorbim despre securişti, despre… mda. Uneori mi se pare că suntem pe undeva pe acolo.

Valentin Stan: Maestrul Cristoiu are această proiecţie şi cred că este un extraterestru avant la lettre, adică înaintea noastră.

Marius Tucă: E adevărat. ”Problema măricică este că stejarul din Sibiu”, atenţie, puneţi cu impact emoţional sau cum se pune aia? Ştii că e o crimă, un accident, ce impact emoţional nu ştiu cum.

Valentin Stan: Se zice Brexit news.

Marius Tucă: Domnul Stan nu mă ajutaţi de loc şi asta mă deranjează pentru că eu sunt moderator de succes iar dumneavoastră încercaţi să mă trageţi în jos.

Valentin Stan: Bine, puneţi break-up.

Marius Tucă: Puteţi să-mi spuneţi cum se zice? Atenţie imagini cu impact emoţional, care pot afecta telespectatorii. După ce 30 de ani le-ai dat numai cu pumnul în gură şi cu cuţitul în ceafă, ştii, acum, că e mort ursul, sunt imagini cu impact emoţional.

Valentin Stan: Ăla accident.

Marius Tucă: Ăla accident, lăsat să moară ca un câine cu toate că el era urs.

”Problema măricică este că “Stejarul” din Sibiu (şi, totuşi, Sibiul părea mai acătării decât Scorniceştii) reprezintă România în Consiliile Europene! Iar cartea, care se vrea un ghid, cică, pentru români, despre Uniunea Europeană, arată, în realitate, impotenţa unui întreg establishment politico-instituţional, cocoţat pe mâna Securităţii în fruntea ţării. Aşa, cu frazele lui boante şi inexpresive, cu o sintaxă boţită, aninată în platitudini tern-soporifice, Iohannis admite singur că nu ar fi putut scrie o aşa “capodoperă” fără ajutor.” Şi daţi aici, spuneţi că o carte cu apropiaţi şi prieteni care se uită dacă nu sunt greşeli înăuntru, ăia erau… corectorii erau prietenii apropiaţi.

Valentin Stan: Apropo de prieten.

Marius Tucă: Da, cocoţată pe mâna securităţii. Vă rog detaliaţi, oricum schimbă toată lumea canalul. Noi nu suntem pe televiziune, dar îl schimbă sigur.

Valentin Stan: Telespectatorii trebuie să ştie că eu nu am ştiut de faptul că mă vei ghilotina cu propriile mele texte.

Marius Tucă: Eu lucrez cu materialul clientului.

Valentin Stan: Dar pentru că domnul Tucă, aşa cum vă şade bine mi-aţi oferit acest prilej excepţional, hai să trecem la o pildă care confirmă ce scrie aici.

Marius Tucă: Vă rog, sunt aici prezent sută la sută, acaparat de discursul dumneavoastră.

Valentin Stan: Cu certitudine sunteţi la curent cu faptul că livraţi din buzunarul dumneavoastră, sigur, dacă aş fi ştiut că aveţi atâţia bani era altă poveste, dar…

Marius Tucă: Aţi aflat în timpul emisiunii ceea ce v-a derutat un pic.

Valentin Stan: Păi, nu, că e o sumă mare, vreo 300 de miliarde de dolari.

Marius Tucă: A, sorry for me.

Valentin Stan: Deci nu mă puteţi împrumuta?

Marius Tucă: Ba da, pe… lichefiate?

Valentin Stan: Nu. Cam atât costă bateriile alea Patriot.

Marius Tucă: A, Patriot, luate degeaba.

Valentin Stan: Da, exact. Deci cam atât costă. Şi acum, fii atent, pe 17 septembrie 2017, verificaţi cu prietenul dumneavoastră de la DCnews.

Marius Tucă: Dar e gras.

Valentin Stan: Asta e. Şi Mardi Gras e gras şi lumea se bucură când vine la New Orleans.

Marius Tucă: Când sunt mai corpolenţi îi evit, n-aş vrea să…

Valentin Stan: Deci verificaţi cu domnul Chireac pentru că acolo s-a întâmplat, la DCnews, când un comandant important al neamului, acum hulit, adulat pe vremea aia, pe numele lui Dragnea spune în presă. Sigur, oamenii au preluat după aia şi pe ştiri pe surse şi prin alte publicaţii, n-au prea dat atenţie.

Dacă România achiziţionează aşa ceva, şeful Guvernului şi şeful Parlamentului nu ştiu, înseamnă că altcineva conduce România

Marius Tucă: Hal de oameni.

Valentin Stan: Pe vremea aia era prim-ministru domnul Grindeanu. Şi începuse povestea cu bateriile Patriot şi ce credeţi că zice prietenul dumneavoastră Dragnea? E acolo.

Marius Tucă: Ce drăguţ sunteţi, aveţi un lipici.

Valentin Stan: Şi zice aşa, domnule, eu habar nu aveam de chestia asta, de Patriot. Am aflat de la televizor, când am văzut asta ne dădeam telefoane unul la altul ca proştii eu şi cu Grindeanu.

Marius Tucă: Păi nu cumpăra dânşii?

Valentin Stan: Stai puţin. Şeful Parlamentului, şeful partidului…

Marius Tucă: Şeful Guvernului, primul ministru…

Valentin Stan: Exact, şeful partidului care dă majoritatea şi şeful Guvernului nu ştiau că România achiziţionează baterii Patriot?

Marius Tucă: De 300?

Valentin Stan: De 300 de miliarde?

Marius Tucă: Cât de sărac mă simt când stau de vorbă cu dumneavoastră.

Valentin Stan: Domnul Tucă, dar dacă ei nu ştiau, cine ştia? Că treaba fusese lansată?

Marius Tucă: Mama de la Caracal care s-a mutat în Bucureşti, a, b, studenţii dumneavoastră, c, Viorica Dăncilă.

Valentin Stan: Şi vânzătorul de gogoşi din colţ care vinde şi presa.

Marius Tucă: Dumneavoastră aţi trecut la jigniri pe care nu le merit. Cine ştia?

Valentin Stan: Deci cine le cumpăra totuşi.

Marius Tucă: România, nu ştiţi cum este cu s-a hotărât. Pe vremea lui Ceauşesc era o expresie, s-a hotărât. Cine s-a hotărât?

Valentin Stan: Da, dar pe vremea când s-a hotărât atunci nu puteai să-l bănuieşti pe Ceauşescu cum că nu ştie.

Marius Tucă: Da, da, corect.

Valentin Stan: Asta nu. Iar la scurtă vreme după asta, ghici ce? Asta după ce Dragnea şi Grindeanu au aflat de la televizor că România cumpără rachete Patriot. Ghici ce? Parlamentul a votat cu amândouă mâinile.

Marius Tucă: Să cumpărăm bateriile? De 300 de miliarde?

Valentin Stan: Da. Păi deja banii s-au dus, la revederea. Ai acum fiare vechi ca să te baţi cu ruşii care nu or să te atace niciodată şi pe care oricum le poţi folosi împotriva ruşilor. Poftim?

Marius Tucă: Nu ştiu, sunt depăşit de subiect. De sumă mai ales. Pentru că sunt aproape sărac şi…

Valentin Stan: Lasă suma, lasă subiectul, spune-mi următorul lucru, cum este posibil ca şeful Parlamentului şi şeful Guvernului să nu ştie că România achiziţionează ceva de 300 de miliarde de dolari din banii tăi?

Marius Tucă: Nu ştiu, cred că au fost atenţi la micile detalii, cumpărători…

Valentin Stan: Răspunsul este unul singur, dacă România achiziţionează aşa ceva, şeful Guvernului şi şeful Parlamentului nu ştiu, înseamnă că altcineva conduce România, domnule Marius Tucă.

Marius Tucă: Păi, dar asta ştiam.

Valentin Stan: A, quot eram demonstrandum!

Marius Tucă: Dar nu ştiam în cazul… nu ştiam că s-a ocupat şi de achiziţia… mici cumpărături de 300 de miliarde de dolari.

Valentin Stan: Da, ei se ocupă de asta, ca să ştii.

Marius Tucă: Securiştii?

Valentin Stan: Da, ca să poată să conducă în continuare România.

Marius Tucă: Cine sunt securiştii?

Valentin Stan: E simplu. Cei care au fost cândva, ştii că mă întreba cineva cu oarecare emfaza…

Marius Tucă: Eu ştiu cine sunt.

Valentin Stan: Da, da, da, mă întreba bă, tu când vorbeşti de securiştii lui Ceauşescu, păi ăia nu mai sunt, s-au terminat biologic. Nu, ei nu mai sunt, într-adevăr, sunt ăia de după, sunt ăia de după.

Marius Tucă: S-au perpetuat.

Valentin Stan: Absolut. Şi care sunt de găsit acum, nu numai în structurile oficiale ale statului sunt acolo cât casa, sunt în network-uri care dirijează tot, fac preşedinţi, fac guverne.

Marius Tucă: Dragul meu Valentin, trecem uşor de la persoană… pentru că suntem şi prieteni de multă vreme, dar în acelaşi timp există şi respectul între noi profesional sau profesionist de la un profesionist care mă cred la un profesionist în care cred. În momentul în care a venit Liviu Turcu, ştim cine e Liviu Turcu.

Valentin Stan: O, da. Mi-aduc aminte perfect.

Marius Tucă: În România, l-am adus eu la o emisiune. Dânsul tocmai fugise din România în 1989, atenţie. Şi a venit aici, s-a întâlnit cu cineva la cel mai înalt nivel, nu dăm nume pentru că nu pot să fac asta, chemat fiind să deconspire o parte din securiştii vechi despre vorbea şi care rămăseseră în străinătate, să deconspire. Veste proastă e că până i-am cumpărat eu biletele de avion, da, sigur el a fost acuzat că FBI i-a cumpărat biletele, nu. Îmi pare rău că trebuie să spun, dar i le-am cumpărat chiar eu cu banii mei. Până când am eliberat apartamentul în care stătea mama cu tata, pe mama chemând-o Turcu, şi fiind acuzat după aia că numele de fată de fapt e rudă cu mine şi cu mama şi eu sunt cu securiştii, a durat ceva timp. Şi în momentul în care a avut întâlnirea la cel mai înalt nivel, eu am fost sunat să fiu întrebat dacă nu cumva vreau, îmi doresc să fie arestat domnul Turcu. Apropo de fosta securitate care s-a perpetuat, numai că ăsta nu mai era securist, săracul Liviu Turcu pentru că plecase în Statele Unite ale Americii şi primise protecţie acolo. Deci ăsta este un răspuns la cine este securitatea.

Valentin Stan: Da, un răspuns foarte bun.

Marius Tucă: E un răspuns foarte bun pentru că el, fiind chemat aici să mai spună ce, de fapt era gata să fie arestat în drumul de acasă de la mine până la aeroport. Şi ameninţat cu asta. Deci cam ăştia sunt securiştii.

Valentin Stan: Da. şi sunt omnipotenţi.

Marius Tucă: Numai că securiştii au aprobarea cuiva. A lui cine oare aprobarea? Daţi-mi voie să formulez cât se poate de academic, nu cunoaşte prea bine… Adică Iohannis ştia despre baterii, ştia, da?

Valentin Stan: Cum să nu.

Marius Tucă: Păi atunci eu zic că merită pentru că o cumpărătură la nivelul ăsta, cash, nu, până la urmă, că a fost cash într-un fel sau altul, eu zic că merită încă cinci ani.

Valentin Stan: Eu cred că merită mulţi ani.

Marius Tucă: Pentru că bateriile astea trebuie schimbate. O dată la câţi ani se schimbă, o dată la cinci ani.

Valentin Stan: Hai să-ţi mai spun secrete. Ei au vrut să cumpere şi nişte avioane F35, dar, imaginează-ţi, pentru aia nici chiar tu nu mai ai bani.

Marius Tucă: Eu?

Valentin Stan: Păi bateriile nu le-ai cumpărat tu?

Marius Tucă: Eu, măcar de o poză cum era filmul ăla cu Tom Cruise, cum se chema ăla, cu avionul, daţi melodia. Să fac o poză cu ăla, măcar să închiriez pentru o zi şi tot am bani dacă mă enervez.

Valentin Stan: Apropo de Donald Trump, este întrebat în conferinţă de presă cu Duda, preşedintele Poloniei.

Marius Tucă: A nu se confunda cu prinţul…

Valentin Stan: Andrzej Duda, preşedintele Poloniei, şi exact cu câteva zile înainte să se ducă Iohannis în august.

Marius Tucă: Top Gun.

Valentin Stan: Exact. Şi îl întreabă un jurnalist, bineînţeles, pe Trump, domnule, ştii ce se întâmplă în Polonia? Că ăştia au probleme cu statul de drept, cu nu ştiu ce. Statul de drept ăla cu care ne dă nouă în cap, şi America şi Europa şi toată lumea. Întrebat direct Donald Trump de treaba asta, Donald Trump zice aşa, Cine? Polonia? Nu se poate. Nu se poate, zice, păi dar ei, polonezii, dacă ar avea aşa ceva, preşedintele ar ştii, or nu mi-a spus nimic şi pe urmă n-au cum să aibă probleme cu statul de drept că ei cumpără gaze lichefiate de la noi. Avem un comerţ, zice, de miliarde.

Democraţia se calculează pe criteriu lichefiat. Crede-mă, eşti ok dacă ai să cumperi şi nişte baterii Patriot, dacă le cumperi e ok.

Marius Tucă: Eu de obicei sunt inspirat când chem invitaţii dar în seara asta, îmi pare rău, adică…

Valentin Stan: Ştiu, ai ratat. Deci înţelegi cum e?

Marius Tucă: Nu e neapărat o inspiraţie proastă, dar o inspiraţie aproape nereuşită.

Valentin Stan: Domnule Marius Tucă, democraţia se calculează pe criteriu lichefiat.

Marius Tucă: Sigur, nu pe stradă, drept pe justiţie independentă?

Valentin Stan: Crede-mă, eşti ok dacă ai să cumperi şi nişte baterii Patriot, dacă le cumperi e ok.

Marius Tucă: Păi a cumpărat baterii, mai trebuie să cumpărăm nişte (?).

Valentin Stan: Te scoţi cu bateriile Patriot pentru încă cinci ani cu Klaus Iohannis.

Marius Tucă: A, mersi mult, prost că v-am invitat, dar e ok.

Valentin Stan: Poate îi spuneţi şi doamnei Viorica Dăncilă să nu se mai forţeze.

Marius Tucă: Ca să nu creadă lumea că avem ceva cu Klaus Iohannis, cu toate că n-avem, noi vorbim de preşedintele României şi de un candidat la preşedinţie. Spuneţi-mi vă rog câteva lucruri, nu că ne întoarcem că vizita din America, am citit cu religiozitate, de la fraţii Karamazov n-am mai citit atâta, valentinstan.com. Merită curajul abordării scriitura şi tot ce face profesor Valentin Stan acolo. Mă întreb când or să te dea ăştia afară de la Universitate, dar asta e o altă discuţie.

Valentin Stan: Mersi pentru urare, presupun că o să am foarte mult timp liber atunci.

Continuă în pagina 2