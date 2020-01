Ionuţ Botnaru s-a retras din concursul pentru şefia DNA. În cursă au rămas patru candidaţi



Procurorul Ionuţ Botnaru s-a retras din concursul pentru şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), a anunţat, joi, ministrul Justiţiei, la finalul audierii unui alt candidat pentru acest post, respectiv Camelia Elena Grecu, în cursa pentru scaunul de şef la DNA rămânând patru persoane.



„Am aflat un anunţ de informare din partea domnului Botnaru în sensul că şi-a retras candidatura pentru funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie”, a spus ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.



Ionuţ Botnaru este procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.



Procurorul are mai multe terenuri în comuna Brebu, judeţul Prahova, pe care le deţine împreună cu mai multe persoane. Procurorul are o casă de vacanţă tot în Brebu, o casă de locuit în Buzău şi deţine şi două maşini: Seat Toledo şi BMW X5. În privinţa activelor financiare, Botnaru are două conturi în valoare de 30.000 lei, respectiv 35.000 lei. Are şi un credit în valoare de 93.750 euro. Ionuţ Botnaru a obţinut un venit anual în valoare de 199.052 lei, iar soţia sa, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, a obţinut 174.823 lei.



Joi, la sediul Ministerului Justiţiei, au fost audiaţi trei candidaţi care aspiră la funcţia de şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Este vorba despre Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa şi Camelia Elena Grecu. La ora 16.30, este programată intervievarea lui Călin Nistor, actualul şef al DNA.



Interviurile pentru funcţiile de conducere din Ministerul Public au început marţi. Astfel, în faţa comisiei au ajuns, marţi şi miercuri, candidaţii pentru fotoliul de şef al Parchetului General. Joi este rândul celor care vor să fie şefi peste parchetul anticorupţie, iar vineri se vor prezenta procurorii care vor să conducă DIICOT. Este vorba despre Teodor Niţă, Ioana Bogdana Albani, Elena-Giorgiana Hosu, Viorel Badea şi Daniel Horodniceanu.

Crin Nicu Bologa, candidat la şefia DNA: Existenţa Secţiei Speciale o văd ca pe o jignire



„Existenţa Secţiei Speciale o văd ca pe o jignire la adresa procurorilor şi judecătorilor corecţi din ţara asta. S-a creat o instituţie numai pentru procurori şi judecători, ce nu a mai existat niciodată în această ţară, iar derapajele pot apărea şi în această secţie ca la orice altă structură de parchet”, a declarat Crin-Nicu Bologa, candidat la şefia DNA.



Bologa a susţinut, joi dimineaţă, interviul pentru ocuparea funcţiei de şef al DNA, condus de comisia de la Ministerul Justiţiei.



Crin Nicu Bologa este procuror în Sălaj. Acesta a deţinut funcţia de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Potrivit declaraţiei sale de avere, procurorul are 7 terenuri în Sălaj. Cluj-Napoca şi Constanţa. În Cluj-Napoca sunt 2 apartamente şi în Zalău o casă de locuit.

Ştirea iniţială. „Nu aş vrea să trec mai departe peste existenţa cazurilor în care s-au format dosare penale, s-au dispus măsuri intruzive şi au fost lăsate în nelucrare 3, 4 ani sau chiar mai mult, după care s-a dispus clasarea”, a spus procurorul Mariana Alexandru la interviul din faţa comisiei Ministerului Justiţiei, pentru funcţia de şef al DNA.

Potrivit procurorului, dacă aceste dosare ar fi monitorizate cu atenţie, ori dacă s-ar fi văzut că încă din faza sesizării nu aveau cele necesare intocmirii unui dosar penal, ar fi putut fi soluţionate operativ.

„Acesta este un alt obiectiv pe care mi-l propun. Consider că este una din problemele care a afectat puternic credibilitatea instituţiei care necesită intervenţie rapidă. Dacă voi fi selectată să ocup această funcţie de conducere, am autoritatea şi experienţa profesională necesare, cunosc în profunzime specificul activităţii Direcţiei, o bună parte a personalului, şi am abilitatea să coagulez în jurul meu echipa managerială extinsă cu care să facem de urgenţă analiză, să depistăm aceste cazuri şi să le eliminăm”, a mai spus Mariana Alexandru.

„Un alt obiectiv deosebit de important şi cu caracter permanent se referă la implementarea recomandărilor din rapoartele MCV, precum şi ale celor cuprinse în rapoartele GRECO. Este necesar ca împreună cu Parchetul General şi CSM să identificăm şi utilizăm cele mai eficiente instrumente pentru apărarea independenţei şi reputaţiei profesionale a procurorilor”, a spus Mariana Alexandru la interviul pentru ocuparea funcţiei de şef al DNA.

Interviul a fost susţinut în faţa comisiei de la Ministerul Justiţiei.

De asemenea, Mariana Alexandru a mai precizat că gestionarea situaţiilor de criză în comunicarea publică este importantă şi îşi propune ca specialiştii în comunicare din DNA să fie pregătiţi pentru astfel de situaţii.

„În acelaşi timp, este esenţial rolul activ în combaterea ştirilor false. Reacţiile la informaţiile lansate în spaţiul public trebuie să fie rapide, pentru că, de cele mai multe ori, rapiditatea cu care o informaţie falsă este combătută face diferenţa dintre o comunicare eficientă şi una dezastruoasă”, a mai spus procurorul.

Mariana Alexandru a mai activat în cadrul DNA şi a lucrat în dosare precum „Zambaccian”, dar şi în cauzele în care au fost vizaţi fostul senator Cătălin Voicu şi fostul ministru al Tineretului, Monica Iacob Ridzi. În ceea ce priveşte dosarul „Gala Bute”, Mariana Alexandru este cea care a infirmat soluţia iniţială dată în cauză, însă a plecat din DNA înainte de a fi luată o decizie privind anchetarea fostului ministru al Turismului, Elena Udrea.

Mariana Alexandru este soţia lui Ion Alexandru, care a activat ca procuror militar în cadrul DNA, acesta părăsind instituţia în anul 2015, ca urmare a reorganizării serviciului în cadrul căruia activa, la scurtă vreme după pensionarea soţiei sale.